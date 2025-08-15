Aposta de US$ 510 bilhões em IA marca nova era de soberania tecnológica em Taiwan

O EBC Financial Group analisa como esse investimento em IA está remodelando a soberania tecnológica mundial.

TAIWAN, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Os recém-anunciados “Dez Grandes Projetos de Infraestrutura em IA” de Taiwan — uma ambiciosa iniciativa que deve gerar mais de NT$ 15 trilhões (US$ 510 bilhões) em valor econômico até 2040 — estão atraindo a atenção de investidores ao redor do mundo. Apresentado como uma resposta direta ao aumento das tensões geopolíticas e à corrida global pela liderança em IA, o plano sinaliza uma realocação estratégica das cadeias de suprimentos de tecnologia e do capital internacional.

Segundo o primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, a ilha pretende se transformar em uma “ilha de tecnologia inteligente”, unindo sua liderança global na fabricação de semicondutores com tecnologias de ponta como fotônica de

silício, robótica com inteligência artificial e computação quântica. A iniciativa, que prevê NT$ 100 bilhões (US$ 3,08 bilhões) em financiamento de capital de risco, também inclui a criação de 500 mil empregos e três laboratórios de pesquisa de nível internacional.

“O plano de IA de Taiwan é uma declaração de independência tecnológica em um momento em que as cadeias globais de suprimentos estão sob pressão”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “A questão deixou de ser apenas inovação — trata-se agora de resiliência, realinhamento e retomada de controle. Os investidores devem enxergar isso não como um movimento local, mas como parte de uma reconfiguração geopolítica mais ampla nos setores de tecnologia e mercados de capitais.”

Fotônica de Silício, IA Soberana e Realinhamento das Cadeias de Suprimentos

No centro da visão de IA de Taiwan estão três tecnologias: a fotônica de silício — na qual a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) já é líder global —, a computação quântica e a robótica impulsionada por IA. Essas capacidades contam com o apoio da recém-criada Aliança Taiwanesa de IA e Robótica, liderada pela Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). A proposta também busca estabelecer uma cadeia de suprimentos para tecnologias quânticas e fomentar o desenvolvimento de uma IA soberana — ou seja, infraestrutura de IA controlada localmente, sem depender de plataformas estrangeiras.

Analistas interpretam esse foco na inovação doméstica como um movimento preventivo diante da crescente dependência externa e de possíveis choques comerciais, especialmente frente à proposta dos EUA de impor tarifas de 32% sobre semicondutores taiwaneses.

Essa guinada estratégica de Taiwan ocorre em um momento em que a China avança rapidamente na expansão da sua capacidade de produção de chips. Segundo um relatório do Instituto de Pesquisa para Democracia, Sociedade e Tecnologias Emergentes (DSET) de Taiwan, a participação da China na produção global de chips de tecnologia madura deve atingir 47% até 2027, ultrapassando os 36% de Taiwan.

“O mapa global dos semicondutores está se redesenhando. Os novos investimentos de Taiwan em IA e chips são claramente uma tentativa de reforçar sua posição de liderança diante da instabilidade política e da concorrência regional”, afirmou David Barrett. “Para os mercados globais, trata-se de um ponto de inflexão: as decisões de investimento precisam considerar cada vez mais as estratégias soberanas — e não apenas o desempenho de mercado.”

Instabilidade Política e a Corrida pela Soberania Tecnológica

Os ambiciosos planos de Taiwan avançam em meio a uma crescente instabilidade interna, marcada por um amplo processo de cassação que envolve 31 parlamentares e tem paralisado o funcionamento do legislativo, atrasando reformas cruciais nas áreas de infraestrutura e energia. Para o setor de semicondutores — altamente dependente de energia — que inclui gigantes como a TSMC e a United Microelectronics Corporation (UMC), a dificuldade do governo em alinhar a opinião pública sobre o uso de energia nuclear e fontes renováveis representa um gargalo para a continuidade operacional.

A expansão contínua da TSMC nos Estados Unidos — com um investimento de US$ 100 bilhões no estado do Arizona — é vista como uma forma de proteção tanto contra turbulências políticas domésticas quanto contra o crescente protecionismo norte-americano. Ao mesmo tempo, a incorporação dos chips avançados de Taiwan às tecnologias de defesa dos EUA — especialmente em sensores de IA e componentes quânticos — eleva ainda mais o nível de tensão geopolítica.

Na visão da EBC, essa convergência entre instabilidade política, investimentos estratégicos em tecnologia e a rivalidade China-EUA criou um cenário complexo, mas fértil para investidores de longo prazo.

“O capital está migrando para ativos que demonstrem alinhamento geopolítico, resiliência energética e inovação sustentável”, explicou David Barrett. “Estamos entrando em um ciclo onde decisões financeiras não podem mais ser separadas do contexto de segurança nacional. Isso impulsionará novos fluxos de capital, especialmente em semicondutores com aplicação em defesa, manufatura verde e sistemas de governança de IA.”

O Que Isso Significa para Investidores Globais

Na avaliação do EBC Financial Group, a iniciativa de Taiwan representa uma combinação singular de oportunidades e cautela. A diversificação de investimentos ao longo das cadeias de fornecimento de hardware de IA, da manufatura de semicondutores e de empresas ligadas à computação quântica pode oferecer maior resiliência frente à instabilidade regional. Ao mesmo tempo, os investidores devem acompanhar de perto a evolução das relações comerciais entre os Estados Unidos e Taiwan — em especial a investigação conduzida sob a Seção 232 e o prazo de julho de 2025 para a possível reimposição de tarifas.

Importante destacar que a estratégia de Taiwan não está se desenvolvendo de forma isolada. A União Europeia, enfrentando sua própria dependência de empresas chinesas de veículos elétricos e baterias, também busca equilibrar soberania tecnológica e abertura comercial. A dominância da China sobre minerais críticos e terras raras adiciona ainda mais complexidade ao cenário, obrigando economias ao redor do mundo a repensar suas políticas industriais — e investidores a recalcular os riscos de longo prazo.

— Neste novo contexto, informação não é apenas poder — é proteção —, conclui David Barrett. — Na EBC, estamos comprometidos em orientar nossos clientes por essas mudanças tectônicas, oferecendo clareza, visão estratégica e fundamentos sólidos.

À medida que a corrida para moldar a próxima era da tecnologia se intensifica, o avanço de Taiwan em IA marca um novo capítulo — um em que ambições nacionais, capital global e tensões geopolíticas estão mais entrelaçados do que nunca. Os marcos recentes do mercado deixam claro o tamanho da aposta: a Microsoft ultrapassou US$4 trilhões em valor de mercado nesta semana, impulsionada por um salto de 18% em sua receita — seu crescimento mais rápido em mais de três anos —, puxado pelos serviços de nuvem Azure e soluções de IA, que já somam mais de US$75 bilhões em vendas anuais.

A empresa se junta à Nvidia, que também ultrapassou a marca dos US$4 trilhões no início do mês, evidenciando como infraestrutura de IA e desenvolvimento de chips se tornaram os pilares centrais da liderança no mercado moderno. Com a Apple caindo para o terceiro lugar, avaliada agora em US$3,2 trilhões em meio a preocupações sobre sua defasagem em IA,

os investidores globais deixaram de apostar apenas na inovação. Agora, o capital está sendo alocado com base em quem realmente pode moldar a arquitetura da economia tecnológica do futuro.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

