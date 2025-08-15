Barrett aponta mercado de títulos como 'um a observar' diante da pressão por cortes de juros

No episódio inaugural, Barrett destaca o mercado de títulos como área-chave diante da crescente pressão por cortes de juros.

CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. alerta para risco de complacência com baixa volatilidade, enquanto traders continuam comprando quedas

LONDON, UNITED KINGDOM, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Os mercados globais demonstraram uma “capacidade sem precedentes” de ignorar crises geopolíticas e choques de política econômica, mas essa confiança pode ocultar riscos mais profundos, segundo David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd.

Em entrevista ao episódio inaugural do novo podcast Pulse 360° da EBC, Barrett descreveu o primeiro semestre de 2025 como “um caos absoluto” devido à diversidade e à escala dos eventos de mercado, mas observou que os traders têm consistentemente passado por cima deles — desde anúncios de tarifas até conflitos — optando por comprar nas quedas.

“A volatilidade tem sido vendida sempre que dispara, mas, na minha visão, ela está baixa demais, e isso pode gerar uma complacência perigosa”, afirmou Barrett no episódio. “O mercado assume que ausência de notícias é boa notícia, mas a história nos mostra que as disrupções surgem quando menos se espera.”

Ele acrescentou que os mercados não estão apenas ignorando os riscos — estão quase que instantaneamente esquecendo deles. “Esse tipo de memória curta funciona até que um evento real de reprecificação force todos a se lembrarem ao mesmo tempo”, alertou Barrett.

Mudança de Fluxos, Ouro Mantém-se Forte e Mercado de Títulos em Foco

Barrett apontou sinais iniciais de rotação de capital, com recursos se deslocando para alguns mercados da América Latina e Ásia, enquanto alguns investidores reduzem a exposição à tecnologia dos EUA. Ele também destacou que as compras contínuas por bancos centrais têm sustentado os recordes do ouro.

“O ouro não é apenas uma negociação de varejo ou via ETFs neste momento — os bancos centrais continuam comprando, e isso mantém um forte suporte para o mercado”, afirmou.

O mercado de títulos, acrescentou Barrett, será um ponto de atenção no quarto trimestre, com os rendimentos de longo prazo permanecendo elevados enquanto cresce a pressão política por cortes de juros. “Se um ‘governador sombra do Fed’ for nomeado com um mandato claro para afrouxar a política monetária, a forma da curva de rendimentos pode mudar drasticamente”, disse Barrett.

Posicionamento Divergente Entre os Jogadores do Mercado

Barrett identificou três divisões claras no posicionamento atual: traders de varejo “totalmente engajados”, comprando em toda queda; hedge funds correndo para cobrir posições vendidas; e grandes fundos institucionais de capital real permanecendo majoritariamente à margem.

“O varejo venceu por enquanto”, afirmou Barrett, “mas esse tipo de convicção unidirecional só funciona até deixar de funcionar.”

As declarações de Barrett fizeram parte do episódio inaugural do Pulse 360°, o novo podcast da EBC que traz análises de mercado e perspectivas de trading da equipe global da empresa. Nos episódios seguintes, haverá uma série técnica em três partes com Joseph Auxano, veterano especialista DiNapoli e estrategista técnico, abordando estrutura de gráficos e volatilidade, além de segmentos futuros com Mabyanine Phiri, Gerente de Marketing da EBC para a África, sobre os mercados africanos, e Samuel Hertz, Head da EBC para APAC, sobre fluxos de capital na região Ásia-Pacífico.

Aviso Legal: Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. A negociação de commodities e câmbio (FX) envolve risco significativo de perda, podendo ultrapassar o investimento inicial. Consulte um consultor financeiro qualificado antes

de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação, pois o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes do uso dessas informações.

O Pulse 360° já está disponível no Spotify, com novos episódios sendo lançados regularmente. Ouça [aqui].

Para mais insights e comentários de mercado, visite www.ebc.com.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.