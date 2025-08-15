EBC Financial Group：バレット氏、利下げ圧力の中、債券市場を「注目すべき市場」と位置付ける

EBC Financial Group：デビッド・バレット氏は、Pulse 360°の初回エピソードで市場見通しを語り、金利引き下げ圧力が高まる中、債券市場が注目すべき主要分野であると強調しました。

EBC Financial Group（英国）のCEOは、トレーダーが安値で買い続ける中、低ボラティリティへの油断のリスクを警告しています。

LONDON, UNITED KINGDOM, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- 界市場は地政学的な緊張の高まりや政策ショックを「前例のないほど無視する能力」を示しているものの、こうした自信が、より深刻なリスクを覆い隠してしまう可能性があると、EBC Financial Group（英国）のCEO、デビッド・バレット氏は述べました。

EBCの新しいポッドキャスト番組「Pulse 360°」の初回エピソードで、バレット氏は2025年上半期を、市場イベントの範囲と規模において「完全な混沌」と評しました。しかし、トレーダーは関税発表から紛争に至るまで、一貫してそれらの出来事を見過ごし、押し目買いを好んできたと指摘しました。

バレット氏は同エピソードで、「ボラティリティは急上昇するたびに売られてきたが、私の見解では、ボラティリティは低すぎます。これは危険な油断を生む可能性があるということです。市場はニュースがないことを良いニュースだと思い込んでいますが、歴史は混乱が最も予期せぬ時に起こることを物語っています。」と述べました。

バレット氏はさらに、市場はリスクを無視しているだけでなく、ほぼ瞬時に忘れ去っていると付け加えました。「こうした短期的な記憶は、実際に価格が変動し、誰もが一斉に思い出さざるを得なくなるまでは機能しません」と警告しました。

資金流入は変化、金は堅調、債券市場に注目

バレット氏は、一部の投資家が米国ハイテク企業へのエクスポージャーを削減する一方で、一部のラテンアメリカおよびアジア市場への資金流入が見られるなど、資本ローテーションの初期兆候を指摘しました。また、中央銀行による継続的な購入が金価格の記録的高値を牽引しているとも言及しました。

同氏は「ゴールドは現在、個人投資家やETFの取引だけにとどまりません。中央銀行は依然として購入を続けており、それが市場で強い買い注文を推進しています」と述べました。

同氏はさらに、長期金利が高止まりする一方で利下げを求める政治的圧力が高まる中、債券市場は第4四半期まで注目に値すると付け加えました。「明確な金融緩和の権限を持つ『影のFRB総裁』が任命されれば、利回り曲線の形状は大きく変化する可能性があります」とバレット氏は述べました。

市場参加者間のポジショニングの乖離

バレット氏はさらに、現在のポジショニングには3つの明確な違いがあると指摘しました。それは、個人投資家が「オールイン」して下落局面ごとに買いを入れること、ヘッジファンドが空売りの穴埋めに奔走すること、そして大手機関投資家の「リアルマネー」ファンドが概ね傍観していることです。

バレット氏は「個人投資家は今のところ勝っています。しかし、そのような一方的な確信は、それが通用しなくなるまでしか機能しません。」と述べました。

バレット氏の発言は、EBCのグローバルチームによる市場分析とトレーディングの視点を特集した新しいポッドキャスト「Pulse 360°」の第1話で紹介されました。その後のエピソードでは、ディナポリのベテラン専門家でありテクニカルストラテジストでもあるジョセフ・オクサーノ氏による、チャート構造とボラティリティに関する3部構成のテクニカルシリーズが放送されます。その後は、EBCのアフリカ担当マーケティングマネージャーであるマビヤニン・フィリ氏によるアフリカ市場に関する解説と、EBCのアジア太平洋地域責任者であるサミュエル・ヘルツ氏による、アジア太平洋地域の資本フローに関する解説が予定されています。

免責事項：この記事はEBCよびそのグローバル事業体の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替（FX）取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCおよびその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Pulse 360°はSpotifyで配信中です。新しいエピソードは随時公開されます。詳細はこちらです。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

