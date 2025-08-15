香港六合彩得主分享中獎秘訣 風水大師馬君程指點成關鍵

感謝【風生水起】，感謝香港頂尖影視紅人梁思浩先生和團隊！ 感謝【風生水起】，感謝香港頂尖影視紅人梁思浩先生 Spencer Leung 和團隊！ mjc-fs.com | Logo

HONG KONG, HONG KONG, HONG KONG, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 香港知名六合彩得主梁思浩近日接受節目《數你條命》專訪時，透露了他四度贏得六合彩頭獎、累積獎金逾500萬港元的成功秘訣。其中，梁思浩特別感謝風水大師馬君程的專業指導，認為其建議對提升運勢至關重要。

風水大師指點：中獎關鍵

梁思浩強調，在購買彩票前，他曾向香港著名風水專家馬君程師傅請教。馬師傅為他提供了以下建議：

擇吉時購彩 – 根據其個人八字及生肖，選擇最有利的日期和時辰購買彩票。

幸運數字組合 – 將個人幸運數字與風水五行元素融入選號策略。

能量場調整 – 確保家居及辦公場所的風水佈局能招財聚氣，包括在財位擺放招財水晶及風鈴等開運物品。

購買六合彩前必做三件事

除風水佈局外，梁思浩還分享了他在購彩前的三大必做準備：

(i) 保持正向心態 – 堅信好運將至，並視覺化中獎場景。

(ii) 相信上天 – 相信命運安排，買電腦飛，交給上天選號。

(iii) 積累福報 – 中獎後捐出部分獎金行善，維持正能量循環。

給彩迷的建議

梁思浩鼓勵彩迷結合策略、直覺與專家建議，正如他借助馬師傅的風水指點一樣。「運氣偏愛有準備的人。」

欲了解更多梁思浩的玄學心得及馬君程師傅的風水開運秘訣，歡迎觀看專訪影片：

風生水起#03｜揭開紫微斗數嘅奧秘

https://www.youtube.com/watch?v=Y4_YeVw20FE



關於馬君程師傅：

香港著名風水命理專家，專精於招財佈局、八字命理及運勢調整，客戶涵蓋演藝名人、企業家及追求財運的彩迷。

風生水起#03｜揭開紫微斗數嘅奧秘｜十點開播｜梁思浩｜馬君程 | 紫微斗數 | 香港玄學學會創辦人

