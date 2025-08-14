เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว แต่ความเชื่อมั่นถดถอย สัญญาณ “Vibecession” เริ่มปรากฏ
EBC Financial Group เตือนความเสี่ยง “Vibecession” แม้ GDP ไตรมาส 2 โต 5.12% แซงคาด แต่ผู้บริโภค-ธุรกิจยังระวังตัว
INDONESIA, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 5.12% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาส 2 ปี 2025 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2023 ได้แรงหนุนจากการลงทุนและการส่งออกที่แข็งแกร่งก่อนการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในไตรมาสนี้ ขณะที่การส่งออกขยายตัวจากความคาดหวังต่อมาตรการการค้าใหม่
นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group (EBC) อธิบายสถานการณ์นี้ว่าเป็นตัวอย่างชัดเจนของ “วิบเซสชัน” (Vibecession) ซึ่งหมายถึงภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจบ่งชี้การเติบโต แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจกลับอ่อนตัวลง
ภาษีสหรัฐฯ สะเทือนการส่งออกกุ้งอินโดนีเซีย
การเก็บภาษี 19% ของสหรัฐฯ ต่อกุ้งจากอินโดนีเซีย ซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกทะเลอันดับหนึ่งของประเทศไปยังตลาดสหรัฐฯ กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางการค้าครั้งใหญ่ ผู้นำอุตสาหกรรมคาดว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ จะลดลงอย่างมาก โดยผู้ประกอบการเตรียมปรับทิศทางการส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 2% ของการส่งออกกุ้งทั้งหมด นักวิเคราะห์จาก EBC ประเมินว่ามาตรการภาษีนี้อาจทำให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมลดลงสูงสุดถึง 30% และอาจกระทบต่อการจ้างงานในภาคส่วนนี้มากถึงหนึ่งล้านตำแหน่ง
“เครื่องยนต์เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังเดินหน้าอยู่ แต่กำลังเผชิญภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนมากขึ้น” ซามูเอล เฮิร์ตซ์ หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่ง EBC Financial Group กล่าว “ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ชะลอตัว และความระมัดระวังในการลงทุน กำลังดำเนินไปพร้อมกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”
อุปสงค์ในประเทศอ่อนแรง
สมาคมนายจ้างอินโดนีเซีย (Apindo) เตือนว่าหลายธุรกิจขณะนี้กำลังดำเนินงานในโหมด “เอาตัวรอด” เลื่อนแผนขยายกิจการออกไป และหันมาเน้นการควบคุมต้นทุนแทน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอินโดนีเซียลดลงสู่ระดับ 117.5 ในเดือนพฤษภาคม ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 สะท้อนถึงความกังวลที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับกำลังซื้อและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แม้ว่าความเชื่อมั่นในอนาคตของบางครัวเรือนยังคงมีความระมัดระวังแบบมองบวก แต่รายได้จริงและความมั่นคงในการจ้างงานกำลังถูกบั่นทอนอย่างเงียบ ๆ
ในภาคค้าปลีก ธุรกิจกำลังเผชิญแรงกดดันจากการชะลอตัว ตามรายงานของ SCMP ศูนย์การค้าอาจดูคึกคัก แต่จำนวนผู้ซื้อจริงน้อยลง โดยมี “คนเดินดูของมากกว่าคนซื้อ” เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจาการ์ตาระบุว่าจำนวนลูกค้าลดลงกว่า 50% หลายคนตัดสินใจงดสั่งเครื่องดื่มหรือของหวาน ส่งผลให้ต้องปรับลดราคาลงราว 20% เพื่อดึงให้ลูกค้ากลับมา
เปิดช่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่เสถียรภาพการเงิน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม 2025 เพิ่มขึ้น 2.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงมาอยู่ที่ 2.32% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน สะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ทั้งสองตัวเลขยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางอินโดนีเซียที่ 1.5–3.5% ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถดำเนินมาตรการเพิ่มเติมได้ หากสภาพเศรษฐกิจอ่อนแรงลง
งบประมาณแผ่นดินปี 2025 คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% และกำหนดเพดานขาดดุลการคลังไว้ที่ 2.53% ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับรอบคอบตามมาตรฐานสากล การผสมผสานระหว่างเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับควบคุมได้และการบริหารการคลังอย่างมีวินัยนี้ ทำให้มีพื้นที่สำหรับมาตรการกระตุ้นแบบเจาะจง หากแรงขับเคลื่อนการเติบโตชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก EBC ชี้ว่า มาตรการกระตุ้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอุด “ช่องว่างความเชื่อมั่น” การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนอย่างยั่งยืนมีแนวโน้มต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ลึกขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคม ปรับปรุงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน และสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบให้แก่ทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
ตลาดจับตาอินโดนีเซียคุมราคาน้ำมันพืช
รัฐบาลอินโดนีเซียเดินหน้าควบคุมราคาน้ำมันพืชและดูแลปริทัศน์ในประเทศ สร้างความสนใจจากนักลงทุน โดยหน่วยงานการค้าสั่งให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มภาระการส่งออกในประเทศ (Domestic Market Obligation: DMO) เป็น 175,000 เมตริกตันต่อเดือนจนถึงสิ้นปี จากเฉลี่ย 157,500 ตันในไตรมาส 2 และได้ขยับขึ้นถึง 204,559 ตันในเดือนกรกฎาคม มาตรการนี้มีเป้าหมายสกัดราคาน้ำมันพืชแบรนด์ “Minyakita” ที่ล่าสุดซื้อขายที่ 16,699 รูเปียห์ต่อลิตร สูงกว่าราคาที่กำหนด
แม้มุ่งรักษาเสถียรภาพในประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณส่งออกตึงตัว กระทบเส้นทางการค้าสินค้าน้ำมันพืชโลก และกดดันมาร์จิ้นของผู้ส่งออก การปรับสมดุลนี้สะท้อนว่าผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับการรักษาราคาในประเทศควบคู่กับการรักษาความสามารถแข่งขันในตลาดโลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นและค่าเงินที่ผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนมากขึ้น
นักวิเคราะห์จาก EBC สรุปว่า บริษัทที่พึ่งพารายได้จากการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปาล์มและการขนส่ง อาจเผชิญผลกระทบต่อกำไร ขณะที่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศอาจได้ประโยชน์จากอุปทานและการควบคุมราคาที่ดีขึ้น หากนโยบายสามารถพยุงราคาสินค้าให้จับต้องได้ตามที่ตั้งเป้า
แนวโน้มเศรษฐกิจ: ทดสอบความแข็งแกร่งของอินโดนีเซีย
ตัวเลขไตรมาส 2 ของอินโดนีเซียสะท้อนความก้าวหน้าต่อเนื่อง แต่ยังมีคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของแรงขับเคลื่อนนี้ นักวิเคราะห์จาก EBC จับตาว่าการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหรือไม่ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะเสถียรหรือไม่ หากไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ลึกขึ้น ความยืดหยุ่นในระยะยาวอาจขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนจากมาตรการกระตุ้นระยะสั้นไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพอย่างยั่งยืน
