Kinh Tế Indonesia Tăng Trưởng, Nhưng Tâm Lý Tiêu Cực: “Suy Thoái Cảm Xúc” Đang Vẫy Gọi

Tăng trưởng kinh tế Indonesia tương phản với tâm lý người dân đang đi xuống, được biểu tượng hóa bằng hai đường xu hướng tăng và giảm giao nhau trên nền quốc kỳ.

EBC Financial Group cảnh báo rủi ro “Suy Thoái Cảm Xúc” khi GDP quý II tăng vượt dự báo ở mức 5,12%, dù người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn thận trọng.

INDONESIA, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nền kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2025, tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2023. Động lực chính đến từ hoạt động đầu tư và xuất khẩu mạnh mẽ trước thời điểm Mỹ áp thuế mới. Con số này vượt kỳ vọng, với đầu tư tăng gần 7% trong quý và xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu đón đầu các biện pháp thương mại.

Các chuyên gia phân tích của EBC Financial Group (EBC) mô tả tình hình hiện tại là ví dụ điển hình của “Suy Thoái Cảm Xúc” – khi số liệu kinh tế cho thấy sự tăng trưởng, nhưng tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp lại suy yếu.

Cú Sốc Thuế Quan Làm Thay Đổi Dòng Chảy Xuất Khẩu

Việc Mỹ áp thuế 19% lên tôm Indonesia — vốn là mặt hàng thủy sản xuất khẩu số một của nước này sang thị trường Mỹ — được dự báo sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cán cân thương mại. Các lãnh đạo ngành dự kiến lượng hàng xuất sang Mỹ sẽ giảm mạnh, trong khi các nhà xuất khẩu đang chuẩn bị chuyển hướng nguồn cung sang Trung Quốc, thị trường hiện chỉ chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu tôm. Các nhà phân tích EBC ước tính mức thuế này có thể khiến tổng khối lượng xuất khẩu giảm tới 30%, với khoảng một triệu việc làm trong ngành có nguy cơ bị ảnh hưởng.

“Nền kinh tế Indonesia vẫn đang phát triển tốt, nhưng con đường phía trước ngày càng trở nên phức tạp,” ông Samuel Hertz, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của EBC Financial Group nhận định. “Những căng thẳng thương mại bên ngoài, chi tiêu hộ gia đình suy yếu và sự thận trọng trong đầu tư hiện đang diễn ra song song. Sự kết hợp này sẽ là phép thử đối với sức bền của đà tăng trưởng.”

Nhu Cầu Trong Nước Suy Yếu

Hiệp hội Doanh nghiệp Indonesia (Apindo) cảnh báo nhiều công ty hiện đang hoạt động trong trạng thái “cầm cự”, tạm gác kế hoạch mở rộng để ưu tiên kiểm soát chi phí.

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Indonesia đã giảm xuống 117,5 vào tháng 5 — mức thấp nhất kể từ năm 2022 — báo hiệu mối lo ngại sâu hơn về sức mua và khả năng chống chịu kinh tế. Trong khi triển vọng ở một số hộ gia đình vẫn thận trọng lạc quan, thì thu nhập thực tế và sự an toàn việc làm đang dần suy giảm. Ở cấp độ bán lẻ, các doanh nghiệp đang cảm nhận sự chậm lại. Theo SCMP, các trung tâm thương mại có thể trông đông đúc, nhưng lượng khách thực sự mua hàng lại thấp — có nhiều “người xem hơn là người mua”. Một chủ nhà hàng tại Jakarta cho biết lượng khách hàng hằng ngày đã giảm hơn 50%, nhiều người hiện bỏ qua các món phụ như đồ uống hoặc tráng miệng, khiến nhà hàng phải giảm giá khoảng 20% chỉ để giữ khách quay lại.

Phản Ứng Chính Sách: Không Gian Cho Sự Kích Thích Và Ổn Định

Lạm phát tiêu dùng tháng 7/2025 tăng 2,37% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản giảm xuống 2,32% — mức thấp nhất trong bảy tháng, phản ánh nhu cầu trong nước suy yếu. Cả hai chỉ số đều nằm trong phạm vi mục tiêu 1,5–3,5% của Ngân hàng Indonesia, tạo không gian cho nhà hoạch định chính sách hành động nếu điều kiện kinh tế tiếp tục yếu đi.

Dự toán Ngân sách Nhà nước 2025 đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2,5% và giới hạn thâm hụt ngân sách ở 2,53% GDP — mức được đánh giá là thận trọng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp giữa lạm phát được kiểm soát và kỷ luật tài khóa này tạo ra khoảng trống để tung ra các gói kích thích có trọng điểm nếu đà tăng trưởng chững lại.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của EBC lưu ý rằng chỉ riêng biện pháp kích thích sẽ không thể thu hẹp “khoảng cách niềm tin”. Những cải thiện bền vững hơn về tiêu dùng và đầu tư nhiều khả năng đòi hỏi các cải cách cơ cấu sâu rộng, bao gồm củng cố mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao tính linh hoạt của thị trường lao động, và mang lại sự minh bạch hơn trong quy định cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Giới Đầu Tư Hướng Mắt Về Thị Trường

Chính phủ đang can thiệp để bình ổn giá dầu ăn và bảo đảm nguồn cung trong nước — động thái được giới đầu tư theo sát. Cơ quan thương mại đã yêu cầu các nhà sản xuất dầu cọ nâng hạn ngạch cung ứng trong nước (DMO) lên 175.000 tấn dầu ăn mỗi tháng cho đến hết năm — tăng từ mức trung bình 157.500 tấn trong quý II, và đã đạt 204.559 tấn trong tháng 7. Việc đẩy mạnh bán hàng trong nước nhằm kiềm chế đà tăng giá dầu ăn thương hiệu “Minyakita”, gần đây được giao dịch ở mức 16.699 Rupiah/lít, cao hơn giá trần quy định.

Trong khi ưu tiên ổn định thị trường nội địa, chính sách này có thể khiến nguồn cung xuất khẩu bị thu hẹp, từ đó tái định hình dòng chảy dầu thực vật toàn cầu và gây áp lực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu. Động thái điều chỉnh này cho thấy nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc đảm bảo khả năng chi trả trong nước và duy trì lợi thế cạnh tranh quốc tế, qua đó tạo ra biến động mới trên thị trường chứng khoán và tiền tệ gắn với hàng hóa.

Các nhà phân tích của EBC kết luận rằng những doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào doanh thu xuất khẩu — đặc biệt là các công ty tinh luyện và vận tải dầu cọ — có thể chịu tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Ngược lại, các ngành gắn liền với hàng tiêu dùng thiết yếu trong nước có thể hưởng lợi từ nguồn cung cải thiện và biện pháp kiểm soát giá, nếu chính sách đạt được mục tiêu bình ổn như kỳ vọng.

Triển Vọng Tương Lai: Thử Thách Sức Bền Kinh Tế

Số liệu quý II của Indonesia cho thấy đà tăng trưởng vẫn tiếp diễn, nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là về tính bền vững của xu hướng này. Các chuyên gia phân tích của EBC đang theo dõi sát sao, liệu rằng tiêu dùng nội địa có thể tăng tốc trở lại và tâm lý nhà đầu tư có thể ổn định hay không, nếu thiếu những cải cách cơ cấu sâu rộng hơn. Về dài hạn, khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng có thể phụ thuộc vào việc chuyển dần từ các biện pháp kích thích ngắn hạn sang tăng trưởng bền vững dựa trên năng suất.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết phản ánh quan sát của EBC Financial Group và tất cả các công ty thành viên toàn cầu. Đây không phải là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, có thể vượt quá số vốn ban đầu của bạn. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào, vì EBC Financial Group và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào thông tin này.

Để đọc thêm các phân tích về thị trường hàng hóa, truy cập www.ebc.com.

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu tài chính danh giá của London, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Với các văn phòng đặt tại những trung tâm tài chính hàng đầu—bao gồm London, Sydney, Hong Kong, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, cùng các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi—EBC hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức tiếp cận đa dạng các thị trường toàn cầu và cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất và các công ty con của EBC Financial Group đều được cấp phép và quản lý tại các khu vực pháp lý địa phương. EBC Financial Group (UK) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Hành vi (FCA) của Anh; EBC Financial Group (Cayman) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) cấp phép và quản lý.

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn, trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985, khủng hoảng franc Thụy Sĩ 2015 và biến động thị trường do đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng văn hóa đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo mỗi mối quan hệ với nhà đầu tư được xử lý với sự nghiêm túc tối đa.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. EBC còn hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại cộng đồng.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.