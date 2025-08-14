Барретт: Хүү бууруулах шахалтын дунд “ажиглах ёстой” зах зээл бол бондын зах зээл
EBC Санхүүгийн Групп Гүйцэтгэх захирал зах зээлийн хэлбэлзэл бага байгаа үед арилжаачид уналт бүрийг худалдах хэт эрсдэл дагуулж байгааг анхаарууллаа.
LONDON, UNITED KINGDOM, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Дэлхийн зах зээл геополитикийн хурцадмал байдал болон бодлогын цочролыг “өмнө нь байгаагүй” хэмжээнд үл тоон даван туулж байгаа итгэл төрүүлэх ч, энэ нь илүү гүнзгий эрсдэлийг халхалж болзошгүй гэж EBC Санхүүгийн Групп (UK) ХХК.-ийн гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт онцолжээ.
EBC-ийн шинэ Pulse 360° подкастын нээлтийн дугаарт Барретт 2025 оны эхний хагасыг “жинхэнэ эмх замбараагүй байдал” гэж тодорхойлсон бөгөөд зах зээлийн үйл явдлуудын цар хүрээ, төрөл бүрийн байдлыг дурдаж, тарифын зарлалууд болон зэвсэгт мөргөлдөөнүүдийг хүртэл худалдаачид үл тоон, уналтыг ашиглан худалдан авалт хийсээр ирснийг хэлэв.
“Хэлбэлзэл огцом өсөх бүрд түүнийг зарж ирсэн, гэхдээ миний бодлоор энэ түвшин хэт доогуур байгаа нь аюултай тайвшрал үүсгэж болзошгүй,” гэж Барретт дугаарын үеэр хэлсэн байна. “Зах зээл ‘мэдээ алга бол сайн мэдээ’ гэж үзэж байгаа ч, түүх бидэнд томоохон хямрал хамгийн таамаглаагүй үед гардаг гэдгийг харуулдаг.”
Тэр мөн зах зээлүүд зүгээр л эрсдэлийг үл тоогоод зогсохгүй, бараг тэр дор нь мартдаг талаар онцлон дурдав. “Тийм богино санах ой жинхэнэ үнийн дахин үнэлгээ хийх үйл явдал хүртэл ажиллаж байдаг, харин тэр мөч ирэхэд бүгд нэгэн зэрэг санах болно” гэж Барретт анхаарууллаа.
Урсгалын шилжилт, алтны тогтвортой байдал, бондын зах зээлийн анхаарлын төвд
Барретт хөрөнгийн урсгалын шилжилтийн эхний шинж тэмдгийг онцолж, зарим хөрөнгө Латин Америк болон Азийн тодорхой зах зээл рүү чиглэж, зарим хөрөнгө оруулагчид АНУ-ын технологийн салбар дахь оролцоогоо багасгаж байгааг тэмдэглэв. Тэрээр төв банкуудын тасралтгүй худалдан авалт алтны түүхэн дээд үнэд нөлөөлж буй гол хүчин зүйлсийн нэг гэдгийг ч дурдав.
“Одоо алт зөвхөн жижиглэнгийн худалдаа эсвэл ETF-ийн арилжаа биш – төв банкууд худалдан авалтаа үргэлжлүүлж байгаа нь зах зээлд хүчтэй эрэлт бий болгож байна” гэж тэр хэллээ.
Мөн Барретт Q4 рүү дөхөхөд бондын зах зээл анхаарал татах салбар хэвээр байхыг онцолж, урт хугацааны өгөөж өндөр түвшинд хадгалагдаж, хүү бууруулах улс төрийн шахалт нэмэгдэж байгааг дурдав. “Хэрэв ил тод ‘сүүдрийн ФР-ийн захирал’ нь хүүг бууруулах тодорхой мандаттайгаар томилогдвол, өгөөжийн муруйн хэлбэр огцом өөрчлөгдөж магадгүй” гэж Барретт хэллээ.
Зах зээлийн тоглогчдын байршуулалт дахь зөрүү
Барретт өнөөгийн байршуулалтын гурван тодорхой ялгааг дурдав: жижиглэнгийн трейдэрүүд “бүгдээрээ” оролцож, үнэ буурах бүрт худалдан авч байгаа; хедж сангууд шорт байрлалуудаа яаравчлан хааж байгаа; харин томоохон институцийн буюу “жинхэнэ мөнгөний” сангууд ихэвчлэн хажуугаас ажиглаж байна.
“Одоохондоо жижиглэнгийнхэн ялж байгаа” гэж Барретт хэлээд, “гэхдээ ийм нэг чигийн итгэл гэдэг нь ажиллахгүй болох хүртлээ л үргэлжилдэг” хэмээн анхааруулав.
Барреттийн сэтгэгдэл Pulse 360° гэх EBC-ийн шинэ подкастын эхний ангид багтсан бөгөөд уг подкаст нь компанийн олон улсын багийн зах зээлийн шинжилгээ, арилжааны өнцгүүдийг хүргэдэг. Дараагийн дугааруудад ДиНаполи арга зүйн мэргэжилтэн, техникийн стратегич Жозеф Ауксаногийн график бүтэц ба хэлбэлзлийн талаарх гурван хэсэг бүхий техникийн цуврал, Африкийн зах зээлийн талаар EBC-ийн Африкийн маркетингийн менежер Мабянин Фири, мөн Ази-Номхон далайн бүсийн хөрөнгийн урсгалын талаар EBC-ийн Ази-Номхон далайн бүсийн захирал Самуэл Херц нарын мэдээлэл багтах юм.
Pulse 360° подкаст Spotify дээр байршсан бөгөөд шинэ дугааруудыг тогтмол хүргэх болно. Эндээс сонсоорой. here.
Зах зээлийн нэмэлт мэдээлэл, дүн шинжилгээтэй танилцахыг хүсвэл www.ebc.com. сайтад зочлоорой.
