Barrett ชี้ตลาดพันธบัตรเป็น ‘ตลาดที่น่าจับตา’ ท่ามกลางแรงกดดันจากเฟดเล็งลดดอกเบี้ย
ซีอีโอ EBC Financial Group (UK) Ltd. เตือนความเสี่ยงความประมาทในตลาดผันผวนต่ำ ขณะที่นักเทรดยังซื้อทุกครั้งที่ราคาปรับลดลง
LONDON, UNITED KINGDOM, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- ตลาดการเงินทั่วโลกได้แสดงให้เห็นถึง “ความสามารถที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ในการเพิกเฉยต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกระเพื่อมจากนโยบายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความมั่นใจนี้อาจซ่อนความเสี่ยงที่ลึกซึ้งกว่าไว้อยู่ โดยคำกล่าวจาก เดวิด แบร์เร็ตต์ ซีอีโอของบริษัท EBC Financial Group (UK) Ltd.
ในตอนเปิดตัวของรายการใหม่รูปแบบพอดแคสต์ “Pulse 360°” ของ EBC แบร์เร็ตต์ได้บรรยายว่าครึ่งปีแรกของปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วย “ความโกลาหลอย่างที่สุด” ทั้งในแง่ของความหลากหลายและขนาดของเหตุการณ์ในตลาด แต่กลับสังเกตได้ว่า เทรดเดอร์ยังคงมองข้ามปัจจัยเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นประกาศภาษีหรือความขัดแย้งต่าง ๆ โดยเลือกที่จะซื้อในช่วงราคาปรับลดลง
“ความผันผวนถูกขายออกทุกครั้งที่พุ่งสูงขึ้น แต่ในมุมมองของผม ความผันผวนในตอนนี้ต่ำเกินไป และนั่นอาจทำให้เกิดความประมาทที่อันตราย” แบร์เร็ตต์กล่าวในตอนดังกล่าว “ตลาดกำลังถือว่าข่าวสารที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นข่าวดี แต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่า ความผิดปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่คาดคิด”
เขายังเสริมอีกว่า ตลาดไม่ได้เพียงแค่เพิกเฉยต่อความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังลืมความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว “ความทรงจำสั้นแบบนี้จะใช้ได้จนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาปรับตัวใหม่อย่างหนัก จนทุกคนต้องกลับมาระลึกถึงพร้อมกัน” แบร์เร็ตต์เตือน
เงินทุนเปลี่ยนทิศ ทางทองมั่นคง ตลาดพันธบัตรจับตา
แบร์เร็ตต์ชี้ให้เห็นสัญญาณเริ่มต้นของการหมุนเวียนเงินทุน โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดในละตินอเมริกาและเอเชียบางส่วน ขณะที่นักลงทุนบางกลุ่มลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ นอกจากนี้ เขายังเน้นถึงการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาทองคำสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
“ทองคำตอนนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยหรือตลาด ETF เท่านั้น — ธนาคารกลางยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง และนั่นคือแรงหนุนที่ทำให้ตลาดแข็งแกร่ง” แบร์เร็ตต์กล่าว
สำหรับตลาดพันธบัตร เขาเสริมว่าเป็นตลาดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในไตรมาส 4 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความกดดันทางการเมืองเพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย “หากมีการแต่งตั้ง ‘ผู้ว่าการ Fed เงา’ ที่มีภารกิจชัดเจนในการผ่อนคลายมาตรการ ทางโครงสร้างของเส้นอัตราผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” แบร์เร็ตต์กล่าว
มุมมองแตกต่างในกลุ่มนักลงทุนตลาด
แบร์เร็ตต์ได้สรุปความแตกต่างชัดเจนในตำแหน่งการลงทุนปัจจุบันว่า มีนักลงทุนรายย่อยที่ “ใส่เต็ม” และซื้อทุกครั้งที่ราคาปรับลดลง, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เร่งปิดสถานะชอร์ต และกองทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่ข้างสนาม
“นักลงทุนรายย่อยกำลังได้เปรียบในตอนนี้” แบร์เร็ตต์กล่าว “แต่ความเชื่อมั่นแบบทางเดียวแบบนี้ใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น”
คำกล่าวของแบร์เร็ตต์เป็นส่วนหนึ่งของตอนแรกในพอดแคสต์ใหม่ “Pulse 360°” ของ EBC ที่นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดและมุมมองการเทรดจากทีมงานทั่วโลก ตอนต่อ ๆ ไปจะมีซีรีส์ทางเทคนิคสามตอนโดย โจเซฟ ออกซาโน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและโครงสร้างชาร์ต รวมถึงตอนพิเศษจาก มาบยานิเน่ ฟิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคแอฟริกา ของ EBC ที่จะพูดถึงตลาดแอฟริกา และ ซามูเอล เฮิร์ตซ์ หัวหน้าฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ EBC ที่จะวิเคราะห์การไหลของเงินทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลกของบริษัทเท่านั้น มิใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน และ EBC Financial Group ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้
พอดแคสต์ Pulse 360° พร้อมให้ฟังแล้วบน Spotify โดยจะมีการปล่อยตอนใหม่อย่างต่อเนื่อง สามารถรับฟังได้ที่นี่ here.
สำหรับข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นตลาดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ebc.com.
###
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าและบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมดูแลในหลายเขตอำนาจทางการเงินสำคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบันเข้าถึงตลาดและโอกาสการลงทุนทั่วโลกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น หรือดัชนีต่าง ๆ
ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย EBC มุ่งมั่นรักษามาตรฐานจริยธรรม โดยหน่วยงานในเครือทั้งหมดได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในเขตอำนาจของตนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) สหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited โดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)
ทีมงานหลักของ EBC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินมากกว่า 40 ปี ผ่านรอบเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord, วิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดในช่วงการระบาดของ COVID-19 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความมั่นคงของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลอย่างจริงจังที่สุด
ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona EBC ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย ผ่านความร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria บริษัทมีส่วนสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพระดับโลก รวมถึงสนับสนุนซีรีส์กิจกรรม ‘What Economists Really Do’ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับความท้าทายทางสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง
