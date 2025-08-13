G T Rubber ไทย ร่วม AgriTech อินโดนีเซีย แผนที่ 15,000 แปลง ยืนยันเกษตรกร 4,500 ราย สร้างห่วงโซ่ปลอดตัดไม้
บริษัทยางพารา G T Rubber ร่วมกับ KOLTIVA ทำแผนที่ 15,000 แปลง ยืนยันตัวเกษตรกร 4,500 ราย สร้างห่วงโซ่อุปทานปลอดการตัดไม้BANGKOK, THAILAND, August 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการยางธรรมชาติชั้นนําของโลกกําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนื่องจากกฎระเบียบและกลไกตลาดมาบรรจบกันในการตรวจสอบย้อนกลับและความยั่งยืน ระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ G T Rubber ซึ่งเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลักที่ร่วมมือกับ Koltiva บริษัทเทคโนโลยีการเกษตร Koltiva เพื่อใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการตัดไม้ทําลายป่าของสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินการระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจร ที่สามารถเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามการผลิตยางพาราตั้งแต่สวนของเกษตรกรรายย่อยจนถึงการส่งออก
การกระจายตัว การรวมตัว และความท้าทายในการตรวจสอบย้อนกลับ
ยางธรรมชาติมากกว่า 90% ทั่วโลกผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ดําเนินการนอกห่วงโซ่อุปทานที่เป็นทางการ และมีความเชื่อมโยงกับผู้แปรรูปหรือผู้ซื้อที่จํากัด (SPOTT, 2022) ไทยเป็นผู้นําการผลิตที่ 34% ตามด้วยอินโดนีเซีย (26%) เวียดนาม (8%) จีน (7%) และอินเดีย (7%) แม้ว่าภาคส่วนนี้จะสนับสนุนการดํารงชีวิตหลายล้านคน แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วได้กระตุ้นให้เกิด การตัดไม้ทําลายป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความ ขัดแย้งในการครอบครองที่ดิน เครือข่ายตัวกลางที่กระจัดกระจาย เช่น ผู้ค้าและผู้รวบรวม เพิ่มความทึบมากขึ้น ทําให้การตรวจสอบย้อนกลับและความยั่งยืนทําได้ยากต่อการบังคับใช้
การศึกษาในปี 2023 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เน้นย้ําถึงความเร่งด่วน: ป่ามากกว่า 4 ล้านเฮกตาร์ (พื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับสวิตเซอร์แลนด์) ถูกแถางเพื่อทําสวนยางพาราตั้งแต่ปี 1993 ครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2000 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อระบบนิเวศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนนี้มีความสําคัญ แต่ยางพารายังคงขาดหายไปจากวาทกรรมการตัดไม้ทําลายป่าทั่วโลกเป็นหลัก
ความสามารถในการตรวจสอบแหล่งกําเนิดการจัดหา จนถึงระดับฟาร์ม จะเป็นตัวกําหนดว่าผู้ส่งออกรายใดสามารถเข้าถึงตลาดโลกระดับพรีเมียมต่อไปได้
โครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในระดับฟาร์ม
G T Rubber กําลังพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการความเสี่ยงโดยการปรับใช้ระบบดิจิทัลจาก Koltiva บริษัท AgriTech ของอินโดนีเซีย ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของที่ดิน ประเมินความเสี่ยงจากการตัดไม้ทําลายป่า และเชื่อมโยงข้อมูลระดับฟาร์มกับธุรกรรมการจัดหา ชุดข้อมูลแบบละเอียดนี้เป็นกระดูกสันหลังของกรอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ G T Rubber ทําให้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์และตั้งค่าสถานะความเสี่ยงได้ ระบบนี้เตรียมบริษัทให้พร้อมสําหรับการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบสารสนเทศของสหภาพยุโรป (EUIS) ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยตําแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยละเอียดและการตรวจสอบสถานะ
จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่เกษตรกรรายย่อยกว่า 15,000 แปลง ทั่วประเทศไทย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามากกว่า 4,500 รายผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน และการประเมินความเสี่ยงจากการตัดไม้ทําลายป่า จุดข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเหล่านี้เชื่อมต่อโดยตรงกับธุรกรรมการจัดหาภายในระบบสารสนเทศการจัดการแบบรวมศูนย์ (MIS) ทําให้ทีมกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ G T Rubber สามารถติดตาม ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยงแบบเรียลไทม์
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับ EUIS ที่กําลังจะมาถึง ระบบรองรับการติดตามตําแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยละเอียดและการรายงานการตรวจสอบสถานะ ข้อกําหนดที่สําคัญภายใต้กฎระเบียบการตัดไม้ทําลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ด้วยการรวมการตรวจสอบและการตรวจสอบไว้ในแพลตฟอร์มเดียว G T Rubber เสริมความโปร่งใสและความพร้อมเมื่อกฎระเบียบด้านความยั่งยืนมีการพัฒนา
"การตัดไม้ทําลายป่าที่เชื่อมโยงกับยางพารามักถูกประเมินต่ําเกินไปในวาทกรรมระดับโลก แต่ข้อมูลก็ชัดเจน—หลายล้านเฮกตาร์สูญหายไปในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา หากเราต้องการรักษาการเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศเราต้องก้าวไปไกลกว่าการประกาศและเข้าสู่ระบบที่สร้างข้อมูลที่ตรวจสอบได้และนําไปใช้ได้จริงจากภาคสนาม นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงบนพื้นดิน" Manfred Borer ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ KOLTIVA กล่าว "EUDR และกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกันไม่ใช่อุปสรรคชั่วคราว แต่เป็นป้ายบอกทางว่าการค้าโลกกําลังมุ่งหน้าไปทางไหน สําหรับธุรกิจความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบย้อนกลับจนถึงระดับฟาร์มเป็นส่วนสําคัญของความยืดหยุ่นในระยะยาว นี่คือการทําให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของเราสามารถปรับตัวได้ ไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์ของวันนี้ แต่ให้เข้ากับความคาดหวังในวันพรุ่งนี้ด้วย"
คอขวดของตัวแทนจําหน่าย: การฝึกอบรมและการแยกเป็นเครื่องมือบรรเทาผลกระทบ
ตัวแทนจําหน่ายมักเป็นตัวแทนของจุดอ่อนในห่วงโซ่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยดําเนินการในพื้นที่ห่างไกลที่มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จํากัดและขาดความรู้เกี่ยวกับความต้องการด้านกฎระเบียบใหม่ ตัวแทนจําหน่ายกว่า 200 รายในเครือข่ายของ G T Rubber ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีโครงสร้างผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพ การฝึกอบรมและการฝึกสอนผสมผสานความรู้ด้านกฎระเบียบเข้ากับการนําไปใช้จริงโดยให้คําแนะนําภาคปฏิบัติและการประเมินก่อนและหลังการประเมินเพื่อประเมินความเข้าใจของตัวแทนจําหน่ายเกี่ยวกับทั้ง EUDR และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากนี้ยังมีระบบการติดฉลากสําหรับการ แยกที่สอดคล้องกับข้อกําหนด (สําหรับยางทั้งที่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามข้อกําหนด) และมีการนําโปรโตคอลการจัดหามาใช้เพื่อลดการปนเปื้อนของอุปทานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
"ข้อมูลฟาร์มเพียงอย่างเดียวจะไม่รับประกันการปฏิบัติตามข้อกําหนด หากตัวแทนจําหน่ายเพิ่มยางที่ไม่ได้รับการยืนยันลงในอุปทาน ทั้งแบทช์และความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบย้อนกลับจะกลายเป็นคําถาม นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้ความสําคัญกับการสร้างขีดความสามารถและการตรวจสอบในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรวมเกิดขึ้น" Olivier Barents หัวหน้าอาวุโสฝ่ายการตลาด APAC ของ KOLTIVA กล่าว "ความเสี่ยงมีอยู่จริง: การจัดส่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดหนึ่งรายการอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือการปฏิเสธการจัดส่ง นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้ความสําคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับไม่เพียง แต่ในระดับฟาร์มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวแทนจําหน่ายด้วย ผ่านการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายและเครื่องมือตรวจสอบย้อนกลับ การจัดส่งที่ไม่มีเอกสารเพียงครั้งเดียวอาจเป็นอันตรายต่อการเข้าถึงตลาด บทบาทของเราคือจัดเตรียมซัพพลายเออร์ด้วยระบบที่ระบุและแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะบานปลายไปสู่การละเมิดกฎระเบียบ"
กรอบการมีส่วนร่วมของการตรวจสอบย้อนกลับสามชั้น
ความคิดริเริ่มล่าสุดในภาคใต้ของประเทศไทยจาก G T Rubber นําเสนอรูปแบบที่ใช้งานได้จริงสําหรับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางที่ปราศจากการตัดไม้ทําลายป่า โปรแกรมนี้มีโครงสร้างตามกรอบการมีส่วนร่วมสามระดับที่เริ่มต้นด้วยการจัดตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร ตามด้วยการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายสําหรับตัวแทนจําหน่ายในท้องถิ่น และการฝึกสอนอย่างต่อเนื่องสําหรับเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคการจัดหาที่สําคัญ วิธีการแบบเลเยอร์นี้ช่วยเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูลและปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับที่จุดรวมที่สําคัญ ซึ่งมักเป็นจุดเชื่อมโยงที่อ่อนแอที่สุดในความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน
สิ่งที่ทําให้โมเดลนี้แตกต่างคือการรวมระบบตรวจจับความเสี่ยงหลายระบบ ภาพถ่ายดาวเทียม บันทึกการใช้ที่ดินแห่งชาติ และแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนการตัดไม้ทําลายป่ารวมกันเพื่อสร้างโปรไฟล์แบบไดนามิกและอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่จัดหา โปรไฟล์เหล่านี้สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยํายิ่งขึ้นและเปิดใช้งานการแทรกแซงล่วงหน้า
GT Rubber วางแผนที่จะขยายโครงการริเริ่มการตรวจสอบย้อนกลับไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้นในปี 2568 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ผลิตรายย่อยอย่างน้อย 10,000 รายภายในปี 2570 และเพิ่มส่วนแบ่งยางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในผลผลิตทั้งหมด บริษัทยังทํางานอย่างใกล้ชิดกับ Koltiva เพื่อเสริมสร้างกรอบการตรวจสอบย้อนกลับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติดิจิทัลและการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อระบุช่องว่างในการจัดหาและตรวจสอบประสิทธิภาพระดับภาคสนาม
"นี่คือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว" ธนพล ธนันทัญชราพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที ราเบอร์ จํากัด กล่าว "ผู้ซื้อไม่ได้แค่ขอคุณภาพอีกต่อไป แต่พวกเขาต้องการหลักฐานว่าวัสดุสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และปราศจากการตัดไม้ทําลายป่า นั่นคืออนาคตของการค้าโลก"
Daniel Prasetyo
KOLTIVA
+ +62 811-1671-919
public.relations@koltiva.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.