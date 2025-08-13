Тайванийн 510 тэрбум ам.долларын хиймэл оюун ухааны мөрий — Технологийн тусгаар тогтнолын шинэ үе эхэллээ
EBC Санхүүгийн Групп Тайванийн хиймэл оюуны салбар дэлхийн хөрөнгө оруулалтын урсгалыг шинээр тодорхойлж байгааг онцолж байна
TAIWAN, August 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Тайвань саяхан зарласан “Хиймэл оюуны 10 том дэд бүтцийн төсөл” нь 2040 он гэхэд 15 их наяд шинэ тайвань доллар (ойролцоогоор 510 тэрбум ам.доллар)-ын эдийн засгийн үнэлгээ бий болгохоор төлөвлөгдсөн бөгөөд дэлхий даяарх хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж байна. Энэхүү төлөвлөгөө нь геополитикийн хурцадмал байдал болон дэлхийн AI технологийн өрсөлдөөнд шууд хариу өгөх зорилготой бөгөөд технологийн нийлүүлэлтийн сүлжээ болон стратегийн хөрөнгийн хуваарилалтыг өргөн хүрээнд дахин тэнцвэржүүлэх дохио болж байна.
Тайванийн Ерөнхий сайд Чо Жүн-тайн хэлснээр, тус улс дэлхийд тэргүүлдэг хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн чадавхаа цахиурын фотоник, хиймэл оюун ухааны робот, квант тооцоолол зэрэг ирээдүйн технологитой хослуулан “ухаалаг технологийн арал” болгон хөгжүүлэх зорилготой. Энэхүү санаачилгын хүрээнд 100 тэрбум шинэ тайвань доллар (3.08 тэрбум ам.доллар)-ын хөрөнгө оруулалтын сан байгуулж, 500,000 ажлын байр бий болгох, олон улсын түвшний гурван судалгааны лаборатори байгуулахыг төлөвлөжээ.
“Дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээ хүнд байдалд байгаа энэ үед Тайванийн AI төлөвлөгөө нь технологийн тусгаар тогтнолоо зарлаж буй хэрэг” хэмээн EBC Санхүүгийн Групп (Их Британи) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт онцлов. “Энэ бол зүгээр л шинэ бүтээл биш — энэ бол тогтвортой байдал, тэнцвэржүүлэлт, хяналтаа дахин сэргээх тухай юм. Хөрөнгө оруулагчид үүнийг зөвхөн дотоодын хөгжлийн асуудал гэж харах бус, харин технологи, хөрөнгийн зах зээлд өрнөж буй өргөн хүрээний геополитикийн дахин төлөвлөлтийн нэг хэсэг гэж үзэх хэрэгтэй.”
Цахиурын фотоник, бүрэн эрхт хиймэл оюун ухаан, нийлүүлэлтийн сүлжээний дахин тэнцвэржилт
Тайванийн AI алсын харааны төвд гурван технологи байна. Үүнд: цахиурын фотоник — Тайвань Семи Кондактор Манюфактуринг Компан (TSMC) аль хэдийн дэлхийд тэргүүлж байгаа салбар, квант тооцоолол, AI-д суурилсан робот техник. Эдгээр технологийг Хон Хай Пресижн Индастри (Foxconn)-ийн удирдсан “Тайванийн AI ба Роботын Холбоо” хэмээх шинэ байгууллага дэмжиж байна. Мөн уг санаачилга нь квант технологийн нийлүүлэлтийн сүлжээ байгуулах, бүрэн эрхт хиймэл оюуны хөгжлийг дэмжих зорилготой бөгөөд энэ нь гадаад платформоос хараат бус AI дэд бүтцийг бүтээх, хянах Тайванийн чадамж юм.
Дотоодын инновацид төвлөрөх энэ чиг хандлагыг шинжээчид гадаад хамаарлыг нэмэгдүүлэх, боломжит худалдааны цочролд урьдчилан сэргийлэх алхам гэж тайлбарлаж байна. Энэ нь ялангуяа АНУ Тайванийн хагас дамжуулагчид 32%-ийн тариф ногдуулахыг авч үзэж байгаа үед онцгой ач холбогдолтой.
Тайванийн стратегийн чиглэл өөрчлөгдөж буй нь мөн Хятад улс чип үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа эрчимтэй өргөжүүлж байгаа цаг үед тохиож байна. Тайванийн “Ардчилал, Нийгэм, Шинэ технологийн Судалгааны Хүрээлэн” (DSET)-гийн тайланд дурдсанаар, 2027 он гэхэд дэлхийн боловсорсон чип үйлдвэрлэлд Хятадын эзлэх хувь 47%-д хүрч, буурах төлөвтэй байгаа Тайванийн 36%-ийг давна гэжээ.
“Дэлхийн хагас дамжуулагчийн зураглал өөрчлөгдөж байна. Тайванийн шинэ AI ба чипийн хөрөнгө оруулалтууд нь улс төрийн тогтворгүй байдал болон бүс нутгийн өрсөлдөөний өмнө өөрийн манлайллыг бэхжүүлэхэд чиглэж байгааг илтгэнэ” хэмээн Барретт онцоллоо. “Дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд энэ бол шийдвэрлэх эргэлтийн цэг бөгөөд хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд нь зөвхөн зах зээлийн гүйцэтгэлд бус, харин бүрэн эрхт стратегид тулгуурлах шаардлагатай болж байна.”
Улс төрийн тогтворгүй байдал ба технологийн бүрэн эрхийн төлөөх өрсөлдөөн
Тайванийн энэ зоримог төлөвлөгөө нь дотоодын улс төрийн тодорхойгүй байдал гүнзгийрсэн үед, 31 хууль тогтоогчийг огцруулах бүх нийтийн санал хураалт хууль тогтоох үйл явцыг гацааж, чухал дэд бүтэц болон эрчим хүчний шинэчлэлийг удаашруулж байгаа цагт хэрэгжиж эхэлж байна. Ялангуяа TSMC болон United Microelectronics Corporation (UMC)-ийг багтаасан эрчим хүч ихээр шаарддаг чипийн салбарт, цөмийн болон сэргээгдэх эрчим хүчний талаар олон нийтийн байр суурийг нэгтгэх засгийн газрын бэрхшээл нь үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангахад саад болж байна.
TSMC-ийн АНУ дахь өргөтгөл, тэр дундаа Аризонад хийж буй 100 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг дотоодын улс төрийн тогтворгүй байдал болон АНУ-ын хамгаалалтын бодлого эрчимжиж буй нөхцөлд эрсдэлээс хамгаалах алхам гэж үзэж байна. Үүнтэй зэрэгцэн АНУ нь Тайванийн дэвшилтэт чипийн технологийг — ялангуяа AI мэдрэгч болон квант бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг — өөрийн батлан хамгаалалтын салбарт нэгтгэж буй нь эрсдэлийг улам өндөр болгож байна.
EBC-ийн үзэж байгаагаар, улс төрийн тогтворгүй байдал, стратегийн технологийн хөрөнгө оруулалт, АНУ-Хятадын өрсөлдөөний нэгдэл нь урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдын хувьд төвөгтэй боловч боломж ихтэй орчныг бүрдүүлээд байна.
“Хөрөнгө нь геополитикийн чиг баримжаа, эрчим хүчний тогтвортой байдал, тогтвортой инновацыг харуулж буй хөрөнгийн ангилал руу шилжиж байна” гэж Барретт тайлбарлав. “Бид үндэсний аюулгүй байдлын нөхцөл байдлаас салангид санхүүгийн шийдвэр гаргах боломжгүй үе шат руу орж байна. Энэ нь ялангуяа батлан хамгаалалттай холбоотой хагас дамжуулагч, ногоон үйлдвэрлэл, AI удирдлагын системүүдэд шинэ хөрөнгө оруулалтын урсгалыг бий болгоно.”
Энэ нь дэлхийн хөрөнгө оруулагчдад юу гэсэн үг вэ
EBC Санхүүгийн Группийн үзэж байгаагаар Тайванийн санаачилга нь боломж болон анхаарал болгоомжийг хослуулсан онцгой жишээ юм. Хиймэл оюун ухааны тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн сүлжээ, хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэл, квант технологитой холбоотой компаниудад төрөлжүүлсэн хөрөнгө оруулалт нь бүс нутгийн тогтворгүй байдлын эсрэг илүү тогтвортой байдлыг бий болгож чадна. Үүнтэй зэрэгцэн, хөрөнгө оруулагчид АНУ–Тайванийн худалдааны харилцааны өөрчлөлтийг, ялангуяа 232-р зүйлийн мөрдөн шалгалт болон 2025 оны 7-р сарын тариф дахин тогтоох эцсийн хугацааг анхааралтай ажиглах шаардлагатай.
Хамгийн чухал нь, Тайванийн стратеги ганцаар өрнөж буй зүйл биш. Европын Холбоо өөрийнхөө Хятадын цахилгаан автомашин болон батерей үйлдвэрлэгчдээс хамааралтай байдлыг бууруулахын тулд технологийн бүрэн эрх ба худалдааны нээлттэй байдлын тэнцвэрийг хадгалахтай адил нөхцөлтэй тулгарч байна. Мөн Хятадын чухал ашигт малтмал, ховор металлууд дахь давамгай байр суурь нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж, дэлхий даяарх эдийн засгуудыг аж үйлдвэрийн бодлогоо дахин бодож үзэхэд хүргэж, хөрөнгө оруулагчдыг урт хугацааны эрсдэлийг дахин үнэлэхэд хүргэж байна.
“Ийм орчинд мэдээлэл нь зөвхөн хүч биш — хамгаалалт юм” гэж Барретт дүгнэлээ. “EBC нь үйлчлүүлэгчдэдээ тодорхой, урьдчилан харах боломж, бодит стратегиар хангаж, эдгээр суурь өөрчлөлтүүдийг давахад нь туслахад тууштай ажиллана.”
Технологийн дараагийн үеийг тодорхойлох өрсөлдөөн ширүүсэж буй энэ үед Тайванийн хиймэл оюун ухааны түлхэц нь үндэсний зорилго, дэлхийн хөрөнгө, геополитикийн зөрчил улам бүр нягт уялдаж буй шинэ бүлгийг нээж байна.
Сүүлийн үеийн зах зээлийн чухал үйл явдлууд энэ өрсөлдөөний үнэ цэнийг тод харууллаа: Microsoft компанийн зах зээлийн үнэлгээ энэ долоо хоногт 4 их наяд ам.долларыг давж, орлогын өсөлт нь 18%-д хүрсэн нь сүүлийн гурван жилд хамгийн өндөр үзүүлэлт боллоо. Үүнд голлон нөлөөлсөн нь Azure үүлэн үйлчилгээ болон хиймэл оюун ухааны чиглэлийн жилийн 75 тэрбум ам.долларын борлуулалт юм.
Энэ жагсаалтад энэ сарын эхээр мөн 4 их наяд ам.долларын босгыг давсан Nvidia ч багтаж байгаа нь хиймэл оюун ухааны дэд бүтэц болон чип хөгжүүлэлт нь орчин үеийн зах зээлийн манлайллын гол тулгуур болсныг харуулж байна. Харин Apple 3.2 их наяд ам.долларын үнэлгээгээр гуравдугаарт бичигдэж, хиймэл оюун ухааны хөгжлөөр хоцорч байгаа гэх болгоомжлолын дунд оржээ.
Ингэснээр дэлхийн хөрөнгө оруулагчид зөвхөн инновацид найдхаа больж, ирээдүйн технологийн эдийн засгийн бүтцийг хэн бүрдүүлэх вэ гэдэгт үндэслэн хөрөнгөө хуваарилж эхэллээ.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
