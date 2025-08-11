EBC Financial Group en Money Expo Chile 2025 con un enfoque en el trading responsable y la educación del inversionista.

Previo a Money Expo Chile 2025, EBC Financial Group reafirma su misión de brindar a los traders de LATAM herramientas, conocimiento y ética para enfrentar la volatilidad global con estrategia y confianza.

La firma global de corretaje refuerza su compromiso con la inclusión financiera y la orientación estratégica para los inversionistas de LATAM.

CHILE, August 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ante un contexto de volatilidad global que continúa desafiando a los mercados financieros, EBC Financial Group (EBC) participará en Money Expo Chile 2025, llevando un mensaje de educación, responsabilidad y empoderamiento a la creciente comunidad de inversionistas digitales de la región.

Money Expo Chile 2025 debutará en Santiago los días 27 y 28 de agosto de 2025, en Espacio Riesco, reuniendo a los principales líderes y empresas de los sectores fintech, trading, inversión y blockchain de la región. Con una asistencia estimada de 3,000 profesionales, más de 30 expositores y una sólida agenda de ponentes expertos, el evento busca consolidarse como un centro líder de innovación y oportunidades en América Latina.

Desafíos estructurales y presiones inflacionarias marcan la perspectiva financiera de Chile

El contexto económico actual de Chile añade urgencia al diálogo. Según datos recientes citados por Reuters y el Banco Central de Chile, la tasa de inflación del país se situó en 4.4% a mediados de 2025, muy por encima del objetivo del 3% del banco central. Aunque las proyecciones indican un retorno gradual al rango meta para mediados de 2026, las presiones inflacionarias de corto plazo se han visto agravadas por el aumento de las tarifas eléctricas, tras la aprobación de una ley de estabilización destinada a abordar la deuda energética acumulada. El banco central estimó que esta política por sí sola podría añadir hasta 1.45 puntos porcentuales a la proyección de inflación a 12 meses. Estas dinámicas reflejan el delicado equilibrio entre la recuperación económica y los ajustes estructurales en el periodo pospandemia, reforzando la necesidad de estrategias de inversión basadas en contexto y disciplina.

Paralelamente, un análisis reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Chile siguen enfrentando desafíos estructurales. A pesar de su estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal, el país aún requiere reformas decisivas para simplificar regulaciones, mejorar los procesos de permisos y fortalecer la competencia en todos los sectores. Según la OCDE, agilizar estos marcos es esencial para impulsar la inversión y la productividad, particularmente en un contexto en el que los salarios reales están aumentando, pero la creación de empleo sigue siendo desigual y las condiciones externas, volátiles. Estos hallazgos subrayan la importancia de combinar el acceso al trading con educación, pensamiento estratégico y una base ética que fomente una participación sostenible del inversionista.

Educación financiera en Chile: el acceso sin educación amplifica el riesgo

En un país como Chile—reconocido por su resiliencia macroeconómica pero aún transitando la recuperación pospandemia y la desaceleración estructural de la productividad—la confianza del inversionista depende cada vez más de estrategias a largo plazo frente a la especulación de corto plazo.

Si bien Chile ha avanzado en el acceso financiero, un estudio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló que el puntaje de alfabetización financiera del país alcanza solo el 58% del máximo posible, ubicando a Chile en la media latinoamericana pero por debajo del promedio de la OCDE. Alarmantemente, este puntaje es inferior al registrado hace siete años. Estas brechas son particularmente pronunciadas entre los jóvenes y los segmentos de menores ingresos, lo que subraya la urgencia de iniciativas que prioricen la educación y el comportamiento financiero responsable.

Empoderando a los inversionistas de LATAM mediante estrategia, no especulación

La participación de EBC en Money Expo Chile se alinea con esta necesidad de un mayor empoderamiento financiero. A través de su experiencia global y su creciente presencia en América Latina, EBC busca ofrecer no solo acceso a los mercados, sino también las herramientas, el conocimiento y la mentalidad estratégica necesarios para navegar la incertidumbre económica.

Como parte de la agenda del evento, David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., ofrecerá una ponencia magistral titulada “Del caos a la estrategia: cómo los inversionistas de LATAM pueden elevarse por encima del ruido” en ambos días de la expo. Su presentación abordará cómo la educación, la disciplina y la comprensión macroeconómica pueden ayudar a los inversionistas minoristas a superar la volatilidad global y tomar decisiones informadas.

“A medida que el acceso a las plataformas de trading digital se expande en América Latina, la educación se vuelve esencial para que los inversionistas actúen de forma estratégica y no emocional,” señaló Barrett. “El empoderamiento comienza entendiendo las fuerzas que moldean los mercados actuales, no solo reaccionando a ellas.”

De las herramientas a la transformación: un modelo basado en la educación

El compromiso de EBC con América Latina va más allá de sus ofertas de plataforma. La firma ha capacitado a más de 4,000 traders en la región a través de seminarios web en idioma local, talleres estratégicos y colaboraciones con universidades. Su modelo combina educación financiera accesible, infraestructura regulada y transparente, además de herramientas de nivel institucional como MetaTrader, cTrader y Trading Central.

Este enfoque integrado busca transformar el acceso en empoderamiento, un principio clave en una región donde muchos inversionistas principiantes aún están aprendiendo a navegar sistemas financieros moldeados por la inflación, los ciclos de tasas de interés y las dinámicas geopolíticas.

Impulsando el diálogo sobre inclusión en Chile

El creciente interés de Chile por la inclusión financiera, junto con la filosofía educativa de EBC, sientan las bases para una conversación enfocada en el impacto a largo plazo. El propio currículo del país ha comenzado recientemente a incluir educación financiera en la enseñanza secundaria, y existen esfuerzos legislativos para introducirla en etapas más tempranas del sistema educativo.

EBC invita a traders minoristas, líderes fintech y profesionales de la industria a interactuar con su equipo y explorar cómo las prácticas de trading responsable pueden conducir a un éxito duradero.

Para más información sobre EBC Financial Group o para concertar un encuentro durante el evento, visite: https://www.ebc.com/moneyexpo

Aviso legal: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoría financiera ni de inversión. El trading de materias primas y divisas (FX) conlleva un riesgo significativo de pérdida, que podría superar su inversión inicial. Consulte a un asesor financiero calificado antes de realizar cualquier decisión de trading o inversión, ya que EBC Financial Group y sus entidades no se hacen responsables por daños derivados de la dependencia de esta información.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras —incluidos el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otros— EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonada con premios globales, incluyendo reconocimientos de múltiples años por parte de World Finance, EBC es ampliamente considerada como uno de los mejores brokers del mundo, con títulos como Best Trading Platform y Most Trusted Broker. Con su sólida posición regulatoria y compromiso con la transparencia, EBC también ha sido clasificada de forma consistente entre los principales brokers, reconocida por ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los mercados internacionales más competitivos.

Las subsidiarias de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Financial Services Commission Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC hay un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las principales instituciones financieras, que han atravesado ciclos económicos clave, desde el Plaza Accord y la crisis del franco suizo en 2015, hasta las disrupciones de mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son prioritarios, asegurando que cada relación con inversionistas se maneje con la máxima seriedad que merece.

EBC es orgulloso socio oficial de divisas del FC Barcelona y continúa impulsando alianzas de alto impacto para empoderar comunidades, especialmente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una diversa gama de socios que promueven iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

