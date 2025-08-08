La Turchia si conferma tra le mete preferite per il trapianto di capelli: in aumento i pazienti italiani
Al centro di questa crescente domanda c'è la Smile Hair Clinic, un rinomato centro di Istanbul accreditato a livello internazionale che ha eseguito con successo oltre 40.000 interventi di trapianto di capelli. Fondata dai dottori Mehmet Erdoğan e Gökay Bilgin, Smile Hair Clinic offre cure personalizzate, tecniche all'avanguardia e un'esperienza ineguagliabile per il paziente, rendendola una delle scelte migliori per i pazienti da Roma a Milano, da Napoli a Bologna.
Cosa offre Smile ai pazienti italiani?
Consulenti specializzati che parlano italiano dal primo contatto fino alla fase di post care
Una clinica moderna e pulita con livelli d’igiene che superano gli standards europei
Pacchetti All-inclusive con trasferimenti con l’aeroporto, alloggio in hotel 4-5 stelle, prodotti aftercare e molto altro
Dottori esperti e specializzati unicamente nel trapianto di capelli
Un supporto costante—anche dopo il rientro in Italia
Cosa dicono i nostri pazienti italiani?
A proposito di Smile Hair Clinic
Fondata nel 2018 da due chirurghi specializzati in trapianto di capelli di fama mondiale, Dr Mehmet Erdogan e il Dr Gökay Bilgin, Smile Hair Clinic è diventata rapidamente una delle cliniche più fidate per il trapianto di capelli in Turchia, che ha attratto pazienti da tutta Italia, Europa, il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il Medio Oriente.
La clinica è conosciuta per il suo approccio etico, la sua filosofia mette il paziente al primo posto ed il suo impegno verso il raggiungimento di risultati naturali duraturi nel tempo. Ogni trapianto è effettuato da dottori altamente esperti usando le tecniche più aggiornate in un ambiente sicuro, comfortevole e pulito.
Combinando gli standards medici europei con prezzi accessibili la clinica sta ridefinendo il significato del trapianto di capell—non solo come una procedura ma come un viaggio verso una rinnovata confidenza in se stessi.
Per centinaia di italiani uomini e donne è diventata più di una clinica è il luogo nel quale la fiducia in se stessi è stata ripristinata, in modo naturale.
