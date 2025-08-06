Senator Imee R. Marcos Speech on voting "Yes" to archive impeachment
August 6, 2025
Senator Imee R. Marcos
Speech on voting "Yes" to archive impeachment
I VOTE A RESOUNDING YES!
SA HINABA-HABA KONG PAGSISILBI SA KONGRESO, Sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng mga kongresista sa pagka-alam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor.
Bakit naman, ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo - panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan.
Galangin naman natin ang Korte Suprema, wag tayong umastang SUPREMER Court. Supremest pa - wala namang ganon ah!
Sa mga kapatid kong senador -- PAANO TAYO MAGIGING DAKILANG MAMBABATAS KUNG TAYO MISMO AY HINDI SUSUNOD SA BATAS?
Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sinuman ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: AMBISYON.
Kaya naman, magmove on na tayo, magtrabaho at wag konsintihin ang isang spoiled na bonJing. Wag nang busugin ng pabor, wag nang pumayag dahil pabuya. Wag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag - lulong na.
Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito ay suggestion lang naman ano, wag niyong masamain. Kaysa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taumbayan, BINOTO AT MINAHAL, BAKIT DI NIYO NA LANG PALITAN ANG TAONG KAYO NAMAN LANG ANG PUMILI?
Ayaw paawat ng iba sa kakaflex! Ano kaya kung ang Speaker niyo na lang ang palitan niyo? KAYA NIYO 'YAN! At dahil dito, bumoboto ako ng malakas na OO!
