เวียดนามเร่งแก้เกมการค้าสะดุด ฝ่าด่านความท้าทายสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ดีเลย์

EBC Financial Group เน้นย้ำความย้อนแย้งในการส่งออกของเวียดนาม — แม้ความต้องการทุเรียน แก้วมังกร และสินค้าเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและโลจิสติกส์ยังเป็นอุปสรรคต่อแรงขับเคลื่อนทางการค้า

EBC Financial Group วิเคราะห์การฟื้นตัวของการส่งออกผลไม้และผักเวียดนามมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมชี้ผลกระทบจากความล่าช้าในการรับรองและอุปสรรคทางราชการ

VIETNAM, August 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- ภาคการส่งออกของเวียดนามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี 2025 โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ากล้วย อาหารทะเล ทุเรียน และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดพื้นฐานบางประการก็เริ่มปรากฏให้เห็น ขณะที่ความต้องการจากตลาดโลกยังคงร้อนแรง ผู้ประกอบการและผู้กำหนดนโยบายกำลังเผชิญแรงกดดันให้เร่งปรับปรุงขั้นตอนด้านกฎระเบียบและระยะเวลาในการรับรอง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม

“เวียดนามกำลังได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนทั้งในด้านภาพลักษณ์ทางการค้าและการเติบโตของแต่ละภาคส่วน” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “แต่ผู้ค้าเองก็ต้องมองทั้งด้านโอกาสในการเติบโตและจุดที่อาจเกิดแรงเสียดทาน การส่งออกที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนามเริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้น – สิ่งที่ขายดีในตลาดต่างประเทศอาจยังเจออุปสรรคที่ชายแดนได้”

สินค้าเกษตรรุ่ง ผลไม้ อาหารทะเล และอุตสาหกรรมไม้เวียดนามผงาดเวทีโลก

การส่งออกผลไม้และผักของเวียดนามในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2025 มีมูลค่าสูงกว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุเรียน มะพร้าว แก้วมังกร และลิ้นจี่เป็นสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต โดยเฉพาะทุเรียนที่สร้างรายได้ถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และมากกว่า 360 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์จาก EBC ชี้ว่า ความก้าวหน้าในการรับรองคุณภาพสินค้าข้ามพรมแดน และเส้นทางรถไฟตรงไปยังจีน มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสถานะของเวียดนามในฐานะผู้ส่งออกระดับแนวหน้า ด้านมะพร้าวเวียดนามเองก็ได้รับความนิยมมากขึ้น — จากเดิมที่ถูกสินค้าของไทยและฟิลิปปินส์กลบตลาด ปัจจุบันราคามะพร้าวเวียดนามอยู่ที่ 7.26 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 1.21 ดอลลาร์ในปี 2022 เนื่องจากความต้องการในระดับโลก โดยเฉพาะจากเกาหลีใต้และตะวันออกกลางที่สนใจเครื่องดื่มจากธรรมชาติและพืชพรรณมากขึ้น

การส่งออกอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2025 เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังจีน (รวมถึงฮ่องกง) มูลค่าเกือบ 595 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นครั้งแรกที่จีนแซงหน้าสหรัฐฯ ในฐานะผู้นำเข้านำเข้ากุ้งจากเวียดนามมากที่สุด นักวิเคราะห์จาก EBC ระบุว่าการส่งออกไปจีนยังคงเร่งตัวขึ้น โดยราคาก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจากแรงผลักดันของการเปิดเศรษฐกิจและการผ่อนคลายมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

อุตสาหกรรมไม้ของเวียดนามยังคงเป็น “พลังเงียบ” ที่ขับเคลื่อนการค้า นักวิเคราะห์จาก EBC ชี้ว่า แม้อุตสาหกรรมนี้จะไม่เป็นข่าวบ่อยนัก แต่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งออกภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เวียดนามส่งออกไม้คิดเป็นมูลค่า 8.21 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสหรัฐฯ เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 55.6% ตามด้วยญี่ปุ่นและจีน ปัจจุบัน ความยั่งยืนกลายเป็นจุดขายสำคัญ หลายบริษัทส่งออกไม้ของเวียดนามหันมาใช้มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเข้าถึงตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและหลัก ESG ความต้องการจากตลาดเหล่านี้กำลังหนุนการส่งออกในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ แผ่นไม้ MDF และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคทางราชการ: ความล่าช้า การทิ้งสินค้า และโอกาสที่หลุดลอย

ผลกระทบต่อเทรดเดอร์ในระดับโลก

ข้อมูลการส่งออกของเวียดนามสะท้อนภาพตลาดสองด้านอย่างชัดเจน ทางหนึ่งคือความต้องการที่พุ่งสูงของกุ้ง ทุเรียน มะพร้าว และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการรับรอง FSC ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะเวียดนามในฐานะผู้จัดหาสำคัญของห่วงโซ่มูลค้าวัตถุดิบในเอเชีย อีกด้านหนึ่งคืออุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น เช่น ในการส่งออกแก้วมังกรและพริก ที่สร้างความเสี่ยงทางปฏิบัติการจริง

นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group แนะนำให้นักค้าอย่ามองเพียงตัวเลขการค้าขายบนหน้าสื่อ ควรติดตามระยะเวลาการผ่านศุลกากร ความล่าช้าในการออกใบรับรองท้องถิ่น และเวลาการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่เน่าเสียง่ายหรือมีฤดูกาล ในตลาดสินค้าเกษตรที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ความล่าช้าแม้เพียงสัปดาห์เดียวก็อาจทำให้การค้าซึ่งเคยได้กำไรกลายเป็นขาดทุนได้

สำหรับนักค้าที่ลงทุนในสินค้าเกษตรหรือฟิวเจอร์สเวียดนามนั้น นับเป็นทั้งโอกาสและความซับซ้อน การจับจุดว่าความต้องการที่แข็งแกร่งนั้นถูกบั่นทอนด้วยอุปสรรคเชิงโครงสร้างตรงไหน หรือการปฏิบัติตามมาตรฐาน ESG เปิดทางสู่ตลาดพรีเมียมที่ใดบ้าง จะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ในภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความคล่องตัวจึงสำคัญไม่แพ้กับความเข้าใจในตลาด

คำเตือน: บทความนี้เป็นการสังเกตการณ์จาก EBC Financial Group และหน่วยงานในเครือทั่วโลก มิใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การค้าสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงสูงในการขาดทุน ซึ่งอาจสูงกว่าการลงทุนเริ่มต้น กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน EBC Financial Group และหน่วยงานในเครือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้

ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ที่ www.ebc.com

