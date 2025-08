Greenpeace MENA:Notre région a tout à gagner des négociations sur le traité mondial contre la pollution plastique

BEYROUTH, LEBANON, August 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Alors que le regard du monde entier se tourne vers Genève pour le dernier, décisif cycle de négociations sur le Traité mondial contre la pollution plastique (INC5.2), du 5 au 14 août, Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) appelle nos dirigeants à agir avec audace et unité. Ce traité représente une opportunité de protéger nos communautés, nos écosystèmes et nos économies, mais seulement si nos gouvernements se battent pour un accord fort et juridiquement contraignant.Commentant l’imminence du début des négociations, Ghiwa Nakat, directrice exécutive de Greenpeace MENA, a déclaré :“Des microplastiques se trouvent désormais dans notre corps, y compris dans notre cerveau et notre foie, dans l’eau que nous buvons et dans l’air que nous respirons. Ce n’est pas seulement une crise environnementale; c’est une urgence de santé publique.”“La pollution plastique s’aggrave dans toute la région, menaçant les écosystèmes marins, les systèmes alimentaires, les économies et la santé humaine. Déjà confrontée à des inégalités profondes et à des pressions environnementales croissantes, la région MENA ne peut se permettre d’être mise à l’écart de ces négociations cruciales”, a-t-elle ajouté.“Nos dirigeants ont l’opportunité de marquer l’Histoire à l’INC5.2; c’est une opportunité unique qui ne se répète pas au cours d’une même génération pour mettre fin à la crise de la pollution plastique, et notre région ne peut pas se permettre de rester silencieuse. Nous appelons les dirigeants de la région MENA à défendre un traité fort, qui inclut quatre objectifs clés: une réduction mondiale de la production de plastique, l’interdiction des plastiques à usage unique, des objectifs ambitieux de réutilisation, et des mécanismes financiers robustes qui soutiennent la mise en œuvre du traité par les pays du Sud, pour une transition juste vers un avenir sans plastique.”“Notre région a tout à gagner d’un tel traité, capable de préserver la santé de nos populations et de protéger durablement notre environnement.” a conclu Nakat.Greenpeace MENA sera présente à Genève, aux côtés de la société civile et des communautés directement touchées pour porter les voix de notre région et demander la fin de l’injustice plastique.

