EBC Financial Group destaca a importância da educação responsável nas decisões de investimento

PERU, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Diante da crescente complexidade econômica e da volatilidade dos mercados, a educação financeira deixou de ser um luxo — tornou-se uma necessidade. Como parte da visão de longo prazo do EBC Financial Group (EBC) de promover investimentos responsáveis na América Latina, a empresa participou de uma palestra no Colegio de Economistas de La Libertad, em parceria com a Universidade Nacional de Trujillo.

A sessão foi conduzida por José Manuel Herrera, Gerente Regional LATAM da EBC, e Miguel Ordóñez, Gerente de Desenvolvimento de Negócios LATAM, reunindo estudantes e professores do curso de economia da universidade. Também marcaram presença Francisco Huerta Benítez, presidente do Colegio de Economistas, José Antonio Villegas, ex-presidente do BBVA Caribe, e Jesús Benítez, professor de economia da universidade.

Educação como Base para Investimentos Informados

A palestra girou em torno de um princípio fundamental que orienta a estratégia regional da EBC: o acesso ao investimento deve vir acompanhado de compreensão real. Não basta oferecer plataformas — as pessoas precisam de ferramentas para avaliar riscos, interpretar sinais do mercado e tomar decisões fundamentadas em fatos, e não em especulações.

Esse foco é especialmente importante na América Latina, onde a volatilidade econômica e a incerteza global desafiam o pensamento financeiro tradicional. “O maior risco é ficar parado”, destacou Herrera. “Os investidores do futuro precisam ser preparados não só na teoria, mas também para aplicar esse conhecimento em condições de mercado reais e muitas vezes imprevisíveis.”

Conectando Teoria e Ferramentas: O Que os Profissionais do Futuro Precisam Agora

Durante a palestra, a equipe da EBC mostrou como as tendências macroeconômicas globais — incluindo mudanças no comércio, flutuações nas taxas de juros e ciclos inflacionários — influenciam as decisões de investimento na região. Também destacaram que o trading, quando usado de forma responsável, pode ser uma ferramenta tática para planejamento de longo prazo, e não apenas para ganhos rápidos.

Num cenário em que o acesso a plataformas digitais de negociação cresce rapidamente, Ordóñez ressaltou a importância da disciplina, do controle de liquidez e da educação antes da execução das operações. A palestra abordou como contas menores, se mal geridas, podem apresentar riscos maiores; como o pensamento de longo prazo e o efeito dos juros compostos continuam essenciais para a geração sustentável de riqueza; e como a clareza regulatória constrói confiança — especialmente para investidores iniciantes.

Das Salas de Aula ao Impacto Regional: Um Modelo Escalável

Esta sessão em Trujillo faz parte de uma iniciativa regional mais ampla. Entre dezembro de 2023 e junho de 2025, a EBC realizou 63 sessões educacionais — presenciais e virtuais — em México, Brasil, Argentina, Peru e Colômbia, alcançando mais de 4.000 traders iniciantes e aspirantes.

Os workshops abordaram ferramentas práticas como TradingView, planejamento de cenários e análise técnica. Além das ferramentas, o foco sempre foi incentivar um pensamento financeiro ético, informado e crítico. “Nosso objetivo não é ensinar as pessoas a seguir modismos, mas sim ajudá-las a entender como os mercados funcionam e pensar com clareza diante da volatilidade”, afirmou Ordóñez.

Como parte de seu compromisso global com a educação responsável, o EBC Financial Group colabora ativamente com instituições acadêmicas para promover a literacia financeira, o pensamento crítico e a educação em investimentos. Desde universidades locais na América Latina até parcerias internacionais — como a colaboração contínua com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford — a EBC segue apoiando iniciativas que capacitam a próxima geração de investidores por meio da ética, transparência e visão de longo prazo. www.ebc.com.

Aviso Legal: Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Operar em commodities e câmbio (FX) envolve risco significativo de perdas, podendo ultrapassar o valor investido inicialmente. Consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento, pois o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes do uso dessas informações.

Sobre o EBC Financial Group



Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

