EBC Financial Group：世界的な貿易摩擦と市場の動向が乖離する中、欧州中央銀行は政策金利を戦術的に据え置く

EBC Financial Group:欧州中央銀行が2.15%で利下げサイクルを一時停止する中、EBCは、米国の貿易摩擦、力強い経済データ、そして政策路線の分岐によって引き起こされた市場のボラティリティを強調しています。

EBC Financial Groupは、インフレ率は目標どおりだがボラティリティが高まっていることから、欧州中央銀行の金融緩和停止は欧州の金融戦略にとって重要な転換点を反映していると見解を示しています。

DC, UNITED STATES, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- 欧州中央銀行(ECB)は木曜日、主要政策金利を据え置き、過去9ヶ月間続けてきた一連の積極的な利下げを一時停止しました。市場が広く予想していたこの動きは、ユーロ圏のインフレ軌道への信頼感と、世界的な逆風、特に米国との貿易摩擦の激化とアジア発のデフレリスクに対する警戒感の高まりを浮き彫りにするものです。

欧州中央銀行の主要リファイナンス金利は2.15%に据え置き、預金金利と限界貸出金利はそれぞれ2.00%と2.40%に据え置きました。これはコンセンサス予想と一致しています。

欧州中央銀行は20カ国・地域(EU)全体のインフレ鈍化と経済成長の不安定化を受けて金融緩和を開始し、2024年後半以降、8回連続で利下げを行ってきましたが、今回の利下げは、その後初めてとなります。

不確実性に根ざした政策停止

欧州中央銀行は声明の中で、政策停止の理由として、安定したインフレ見通しと経済の回復力の兆候を挙げました。ユーロ圏の6月の年間インフレ率はわずかに上昇し2%となり、欧州中央銀行の中期目標と概ね一致しました。一方、賃金上昇率は鈍化し、ドイツやフランスといった中核経済の停滞にもかかわらず、民間部門の生産は緩やかな回復を見せました。

しかし、欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁は慎重な姿勢を示し、下振れリスクは依然として存在すると警告しました。ラガルド総裁は「我々の任務は、今後何が起こるかを見極めることだ」と述べ、米国の関税、地政学的緊張、そして世界的な需要の減速による潜在的な悪影響に言及しました。

EBC Financial Group(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は、金融安定と外的混乱が複雑に絡み合う状況を踏まえ、今回の政策停止は「必要な再調整」だと述べました。

バレット氏は「欧州中央銀行は緊急性よりも柔軟性を重視しています。金利を据え置くことで、インフレ危機は過ぎ去ったかもしれませんが、経済の将来は依然として非常に不確定であり、ユーロ圏をはるかに超えた政策ショックにさらされているというシグナルを中央銀行は送っているのです。」と述べました。

通貨反応反転:米国経済指標の好調を受け、EUR/USDは反落

当初、市場は欧州中央銀行の政策金利据え置きを経済安定のシグナルと捉え、ユーロは対米ドルで1.1789の高値まで上昇しました。しかし、その後同日に発表された米国経済指標が市場予想を上回る強さを示したことで、楽観的な見方は一転しました。

米国の新規失業保険申請件数は予想を下回り、米国労働市場の底堅さを示しました。さらに、S&Pグローバル・サービス業PMIは予想を上回る上昇となりましたが、製造業PMIは低下しました。これらの要因が重なり、特にドナルド・トランプ大統領の連邦準備制度理事会(FRB)訪問というニュースが報じられる中、米国金利の動向に関する憶測が再び高まりました。この出来事は、FRBの金利見通しにさらなる不確実性をもたらしました。

木曜日の夕方までに、投資家が見通しを見直したため、EUR/USDは0.20%以上下落し、1.1749付近で落ち着きました。

バレット氏は、「EUR/USDの反転は、市場が引き続き米国の予想外の経済指標に 敏感になっていることを反映しています」と述べ、欧州中央銀行は現状維持の姿勢にあるかもしれませんが、経済の回復力と政治の影響によって形成されるドルの動きは、まだ落ち着きには程遠いと付け加えました。

デフレ懸念と政策の非対称性

ストラテジストたちは、欧州中央銀行の利下げ停止が短期間で終わる可能性をますます懸念しています。中国と東南アジアの輸出企業が米国の関税に直面する中、欧州は値引きされた商品の輸出先となり、デフレの懸念が高まるリスクがあります。これに企業投資の低迷が加われば、欧州中央銀行は早ければ12月にも利下げを再開する可能性があります。

バレット氏は「ユーロ圏の多くの地域では、既にデフレーションが定着しています。今後の展開は、消費者物価指数(CPI)のデータだけでなく、欧州が輸入の変動から経済を守れるかどうか、そして政策対応が機敏性を維持できるかどうかにかかっています。」と述べました。

見通し:市場の焦点は大西洋横断的な政策シグナルへ

金融市場は現在、欧州中央銀行が9月の会合まで政策金利を維持すると予想しており、米国の財政政策転換、関税、FRBの行動など、今後の世界情勢が年末までにより緩和的な政策転換を迫るかどうかに注目しています。

欧州中央銀行は、大西洋両岸の中央銀行がますます異なる政策方針を取るにつれて、投資家の関心は通貨のボラティリティ、地政学的リスクの織り込み、そしてセクター固有の影響へと移ると予想しています。

バレット氏は「今、展開しているのはインフレ目標ではなく、相対的な回復力です。欧州中央銀行が慎重な姿勢をとっているのには十分な理由がありますが、今後の政策の方向性を決定づけるのは、世界的なショックのペースと持続性です。」と結論付けました。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替(FX)の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

