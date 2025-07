Is the algae toxic? When in doubt, stay out!

Denver (July 28, 2025): The Colorado Department of Public Health and Environment urges residents and visitors to protect themselves, their pets, and the environment from toxic algae this summer.

Blue-green algae occurs naturally in Colorado waters. In warm, nutrient-rich conditions, it can grow rapidly and produce toxins that can harm humans and be fatal to pets. Toxic algae is also known as harmful algae blooms or HABs.

People exposed to toxic algae may develop skin irritation, rashes, digestive system issues, low energy, fever, headache, or sore throat. People who think they may have come in contact with toxic algae should:

Shower or rinse with fresh water immediately.

Contact a healthcare provider if they experience symptoms.

Pets are more likely to drink affected water. Symptoms can include drooling, diarrhea and vomiting, low energy, loss of appetite, stumbling, and tremors. If your pet is exposed, you should:

Get the pet out of the water immediately.

Keep the pet from licking their fur or paws until they are rinsed.

Rinse the pet with clean, fresh tap water as soon as possible. Thoroughly remove all algae from their fur, skin, and paws.

Watch for symptoms, and contact a veterinarian if your pet shows any symptoms or if you suspect they have swallowed toxic algae. For additional support, contact Poison Control at 1-800-222-1222.

Stay informed and take precautions. We encourage people to contact the water body they plan to visit for the most up-to-date conditions, follow posted signs, and look for blooms or scum before entering the water. The only way to know whether algae is toxic is to test for it. When in doubt, stay out.

Visit the toxic algae dashboard to learn about recently reported blooms. Since blooms can change rapidly, the dashboard may not reflect current conditions.

The department asks Colorado residents to help prevent toxic algae year-round. People can help reduce nutrient-rich conditions that lead to toxic algae by picking up pet waste and disposing of it properly, not using excess fertilizers, and reducing the use of de-icers that contain ingredients like nitrogen and urea.

To report suspected toxic algae, contact ToxCall at 303-692-2606 or cdphe_toxcall@state.co.us.

Learn more at https://coepht.colorado.gov/toxic-algae.

###

Denver, 28 de julio de 2024: El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado insta a los residentes y visitantes a protegerse a sí mismos, a sus mascotas y al medio ambiente de las algas tóxicas este verano.

Las algas verdeazuladas se producen de forma natural en las aguas de Colorado. En condiciones cálidas y ricas en nutrientes, pueden crecer rápidamente y producir toxinas que pueden ser perjudiciales para los seres humanos y mortales para las mascotas. Las algas tóxicas también se conocen como floraciones de algas nocivas o HAB, por sus siglas en inglés.

Las personas expuestas a las algas tóxicas pueden desarrollar irritación en la piel, erupciones, problemas del sistema digestivo, energía baja, fiebre, dolor de cabeza o dolor de garganta. Las personas que crean que pueden haber estado en contacto con algas tóxicas deben:

Ducharse o enjuagarse con agua potable de inmediato.

Comunicarse con un proveedor de salud médica si experimenta algún síntoma.

Es más probable que las mascotas beban el agua afectada. Los síntomas incluyen babeo, diarrea, vómitos energía baja, pérdida de apetito, tropezones y temblores. Si su mascota ha estado expuesta, debe:

Sacar a su mascota del agua de inmediato.

Evitar que su mascota lama su pelo o patas hasta que la enjuague.

Enjuague a su mascota con agua potable lo antes posible. Remueva toda el alga de su pelo, piel y patas.

Vigile los síntomas y comuníquese con un veterinario si su mascota muestra cualquier síntoma o si sospecha que se ha tragado algas tóxicas. Para recibir apoyo adicional comuníquese con Control de Intoxicación al 1-800-222-1222.

Manténgase informado y tome precauciones. Recomendamos a las personas que se pongan en contacto con la autoridad responsable del cuerpo de agua que planean visitar para conocer las condiciones más recientes, que sigan las señales publicadas y que busquen floraciones o espuma antes de entrar al agua. La única forma de saber si las algas son tóxicas es analizarlas. En caso de duda, ¡no se acerque!

Visite el panel de algas tóxicas para obtener información sobre las floraciones recientemente notificadas. Dado que las floraciones pueden cambiar rápidamente, es posible que el panel de control no refleje las condiciones actuales.

El departamento pide a los residentes de Colorado que ayuden a prevenir las algas tóxicas durante todo el año. Las personas pueden ayudar a reducir las condiciones ricas en nutrientes que provocan la aparición de algas tóxicas recogiendo los excrementos de sus mascotas y desechándolos de forma adecuada, no utilizando fertilizantes en exceso y reduciendo el uso de productos descongelantes que contienen ingredientes como nitrógeno y urea.

Para informar sobre algas sospechosas de ser tóxicas, comuníquese con ToxCall al 303-692-2606 o cdphe_toxcall@state.co.us.

Obtenga más información en https://coepht.colorado.gov/toxic-algae.

###