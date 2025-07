DiscoverMyBusiness lanza servicios de marketing digital en España para ayudar a las empresas locales a crecer en línea

discovermybusiness

DiscoverMyBusiness se expande a España, brindando a las empresas locales servicios expertos de marketing digital para impulsar visibilidad y captar clientes.

Las empresas españolas merecen estrategias digitales modernas y medibles. Estamos aquí para ofrecer resultados, no solo promesas.” — Yauheni Chvanau

MADRID, SPAIN, July 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- DiscoverMyBusiness, una agencia líder de marketing digital con sede en EE. UU., ha lanzado oficialmente sus servicios en España, ampliando su presencia para ayudar a las empresas locales a crecer su base de clientes mediante soluciones de marketing modernas y basadas en datos.

Conocida por su enfoque personalizado en la publicidad digital y su éxito comprobado con clientes en EE. UU., DiscoverMyBusiness aporta años de experiencia en marketing de rendimiento para apoyar al dinámico sector de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en España. Desde Google Ads y publicidad en redes sociales hasta la optimización de la tasa de conversión y el desarrollo web personalizado, la agencia ofrece un espectro completo de servicios diseñados para generar resultados medibles.

“Las empresas españolas merecen estrategias digitales modernas y medibles. Estamos aquí para ofrecer resultados, no solo promesas,” dijo un portavoz de DiscoverMyBusiness.

Una Expansión Estratégica al Mercado Español

La decisión de expandirse a España surge de la creciente demanda de servicios de marketing orientados a resultados en toda Europa. Muchas empresas españolas, especialmente aquellas que se están recuperando tras la pandemia y adaptándose al comportamiento digital de los consumidores, buscan soluciones escalables para atraer y retener clientes en línea.

DiscoverMyBusiness ve esta expansión como una oportunidad para apoyar a las empresas españolas con mentalidad de crecimiento, aplicando estrategias que han demostrado generar retorno de inversión (ROI) de manera consistente en el mercado estadounidense.

“Reconocemos que muchas empresas en España buscan un retorno más claro de su inversión en marketing,” dijo el portavoz. “Nuestro objetivo es equiparlas con las mismas estrategias digitales basadas en resultados que han ayudado significativamente a crecer a nuestros clientes en EE.UU.”

Adaptando el Éxito de EE.UU. a la Realidad Empresarial Española

DiscoverMyBusiness ha perfeccionado una metodología orientada a resultados, basada en la transparencia, la optimización continua y la educación al cliente. En España, este enfoque se adapta para satisfacer los comportamientos digitales únicos del país, la competencia local y las normativas vigentes, incluida la conformidad con el GDPR.

La localización es clave. La agencia personaliza las estrategias de palabras clave según la intención de búsqueda regional, ajusta los creativos publicitarios para reflejar las particularidades culturales españolas y diseña campañas centradas en las economías emergentes de comercio electrónico y servicios en España.

“Ya sea un abogado en Madrid, una cadena hotelera en Valencia o una marca de comercio electrónico con sede en Sevilla, nuestras campañas están diseñadas para adaptarse al negocio, no al revés,” señaló el portavoz.

Servicios Integrales Adaptados a las Empresas Españolas

DiscoverMyBusiness ofrece un amplio portafolio de soluciones de marketing de rendimiento, que incluyen:

- Servicios de Gestión de Google Ads – campañas PPC completas para búsqueda, display, remarketing y YouTube.

- Publicidad en Facebook e Instagram – anuncios en redes sociales hipersegmentados y adaptados al comportamiento de los usuarios españoles.

-Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) – estrategias localizadas on-page y off-page para mejorar el tráfico orgánico.

-Diseño y Desarrollo Web – sitios rápidos, responsivos y optimizados para la experiencia del usuario y conversiones.

-Optimización de la Tasa de Conversión (CRO) – pruebas A/B basadas en datos, mapas de calor y análisis de usuarios.

-Servicios de Generación de Leads – embudos de adquisición dirigidos para despachos legales, salud, oficios y más.

-Marketing de Contenidos y Producción de Video – narrativas de marca atractivas mediante blogs, gráficos y videos.

-Publicidad Programática – pujas en tiempo real (RTB) para máxima exposición en sitios españoles de alto tráfico.

Todas las campañas cuentan con análisis sólidos y paneles de reporte transparentes, brindando a los clientes completa visibilidad del rendimiento de sus anuncios.

Apoyo a Sectores Clave con Estrategia Localizada

DiscoverMyBusiness pone especial énfasis en industrias donde el marketing digital dirigido puede tener el mayor impacto en España:

- Servicios Legales: SEO y PPC localizados para despachos en derecho familiar, lesiones personales, inmigración y más.

- Proveedores de Salud: adquisición de pacientes para clínicas dentales, de bienestar y especializadas.

- Servicios para el Hogar: generación de leads en tiempo real para oficios como fontanería, HVAC, techado y limpieza.

- Bienes Raíces y Corredores Hipotecarios: campañas dirigidas a compradores, inquilinos e inversores en grandes ciudades españolas.

- Comercio Minorista y eCommerce: marketing de embudo completo para tiendas Shopify, WooCommerce y Magento.

Cada estrategia se personaliza para reflejar la competencia regional, expectativas del consumidor y tendencias estacionales.

Herramientas Avanzadas Accesibles para PYMEs

Lo que distingue a DiscoverMyBusiness es su capacidad para llevar infraestructura de marketing avanzada, normalmente reservada para grandes empresas, a pequeñas y medianas empresas en España. Estas incluyen:

- Servicios legales con inteligencia artificial para mejorar la captación de clientes para despachos y consultorías.

- Integración de Chatbots para calificación de leads y soporte 24/7.

- Segmentación conductual para reorientar visitantes con alta intención.

- Producción de anuncios en video para YouTube, Meta y plataformas emergentes españolas.

- Campañas programáticas Display usando motores de pujas en tiempo real para sitios premium en español.

Estas capacidades permiten a las empresas españolas competir a nivel global sin la carga de mantener equipos internos de marketing.

Precios Transparentes y Soporte Personalizado

Los clientes en España pueden esperar un proceso sencillo sin tarifas ocultas, sin contratos a largo plazo y acceso a soporte personalizado para la incorporación.

- Paneles en tiempo real para seguimiento de campañas.

- Gerentes de cuenta nativos en español para mejorar la comunicación.

- Llamadas estratégicas quincenales y revisiones trimestrales de optimización.

- Recursos educativos disponibles en inglés y español.

“Nuestro modelo de precios y reportes está basado en la confianza y responsabilidad,” añadió el portavoz. “No operamos con trucos ni engaños.”

Educación y Marketing Ético como Pilares

DiscoverMyBusiness enfatiza prácticas éticas y transparencia, no solo en la entrega, sino también educando a sus clientes para que comprendan los sistemas en los que invierten. Como parte de su lanzamiento en España, la agencia ofrecerá:

- Webinars gratuitos y talleres virtuales para propietarios de negocios.

- Guías descargables sobre mejores prácticas en publicidad digital.

- Tutoriales para evitar SEO de sombrero negro y tácticas publicitarias engañosas.

Compromiso a Largo Plazo con el Mercado Español

Las operaciones iniciales se manejarán con un modelo híbrido EE.UU.-España, pero DiscoverMyBusiness se prepara activamente para establecer presencia regional. En los próximos 6 a 12 meses, la agencia planea contratar localmente para servicios al cliente, roles creativos y estrategia de cuentas.

La primera fase de contratación priorizará equipos en Madrid, Barcelona y Bilbao, tres grandes hubs con comunidades PYMEs dinámicas y alta adopción digital.

“A medida que crecemos nuestra base de clientes española, queremos tener gente en terreno que entienda las particularidades de cada región", dijo el portavoz. “Esto no es solo una expansión, es una integración.”

Acerca de DiscoverMyBusiness

DiscoverMyBusiness es una agencia de marketing digital que ofrece soluciones de publicidad basadas en rendimiento a través de motores de búsqueda, redes sociales y sitios web. Especializada en publicidad PPC, SEO, marketing de contenidos y desarrollo web, la agencia empodera a negocios de servicios y marcas de comercio electrónico con estrategias transparentes y basadas en datos. Con sede en Estados Unidos, DiscoverMyBusiness ahora apoya a empresas en España mediante sus servicios internacionales recién lanzados.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.