Claraphi Advisory Network旗下的Galaxy Ark銀河方舟榮獲香港本地金融科技評選「年度用戶體驗優選交易應用」

Claraphi Advisory Network旗下的銀河方舟榮獲香港本地金融科技評選「年度用戶體驗優選交易應用」

TAIWAN, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- 由香港本地財經科技平台與投資人社群聯合主辦的「2025 年度金融科技應用評選」日前揭曉,Galaxy Ark銀河方舟榮獲「用戶體驗優選交易應用」獎項,成為股票交易與投資輔助類別中備受肯定的創新平台之一。

本次評選匯聚超過 20,000 位香港地區用戶的實際評分與使用回饋,並由財經媒體與用戶觀察員組成專業評審團,從平台設計、操作流暢度、教育輔助功能等維度進行綜合評估。銀河方舟憑藉其「新手友善」「資料整合全面」與「下單流程簡潔」三大特色脫穎而出,深獲肯定。

由美國註冊投資顧問機構 Claraphi Advisory Network, LLC 開發與營運的 Galaxy Ark銀河方舟,自上線以來即秉持「降低入市門檻」理念,幫助散戶在無需專業背景的前提下輕鬆完成交易並掌握投資知識。

平台亮點包括:

1.交易介面簡潔直觀:適合初次接觸港股、美股的用戶,支援一鍵切換市價、限價等指令

2.內建投資知識引導:操作過程中提供術語解釋與案例圖示,輔助用戶理解基本交易邏輯

3.新聞與公告整合模組:可同步查閱標的股票的即時新聞、公告、K 線圖與資金流動情況

4.資金安全與合規保障:平台母公司持有美國 SEC 投資顧問牌照,所有交易由第三方託管銀行清算

銀河方舟亞太區營運負責人 Roy Chen 表示:

「我們非常感謝香港用戶的真實回饋。這個獎項不只是行銷標語,而是用戶在實際使用過程中給予我們的真誠肯定。我們會持續從使用者角度優化產品設計,讓投資變得更理性、親民且值得信賴。」

未來,銀河方舟計劃針對港區用戶推出更多在地化功能,包括港幣計價資產顯示、自訂交易提醒與稅務申報輔助工具,以進一步提升本地投資者的操作便利性與平台黏著度。

關於 Claraphi Advisory Network, LLC

Claraphi Advisory Network, LLC 成立於 2012 年,是美國證券交易委員會(SEC)註冊的投資顧問機構(註冊編號 SEC# 801-80575),總部設於美國加州。其旗下 Galaxy Ark 平台面向全球投資者提供智慧化、模組化的數位交易系統,特別關注新手用戶體驗與專業合規保障,業務已遍及全球 30 多個國家與地區。

