Claraphi Advisory Network 旗下 Galaxy Ark 銀河方舟平台的系統級升級

TAIWAN, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著全球金融市場對平台安全性與交易效率的要求日益提高,美國證券交易委員會(SEC)註冊投資顧問機構 Claraphi Advisory Network, LLC 正式宣布完成其旗下 Galaxy Ark 銀河方舟平台的系統級升級,全面強化在資產保全、交易執行與風控應對等關鍵環節的表現,致力於打造值得信賴、高效率的機構級券商平台。

此次升級涵蓋三大核心模組:

1.客戶資產隔離託管強化

Claraphi Advisory Network 與摩根大通、花旗銀行等全球一級託管銀行建立深度合作,實施所有客戶資產帳戶級隔離管理,全面符合 SEC 與 FINRA 的監管規範。平台每日進行 VaR 壓力測試,嚴格控制槓桿風險曝險,確保資產獨立與安全。

2.APEX 執行引擎系統升級

Claraphi Advisory Network 自主研發的核心交易引擎 APEX 進行全面升級,新增智能拆單與回報優化模組。在維持微秒級延遲架構的同時,大宗訂單平均執行成功率提升至 99.1%。目前平均訂單從下達至成交僅需 1.3 毫秒,顯著提升用戶交易體驗與整體效率。

3.智能風控觸發機制部署

平台導入基於強化學習的 AI 風控系統,具備分鐘級風險預警能力,能即時識別極端市況下的帳戶異常行為,並迅速啟動風控處置。目前系統已能主動識別並標記超過 95% 的潛在超額風險操作。

Claraphi Advisory Network 亞洲戰略總監 Roy Chen 表示:

「在金融科技迅猛發展的今天,『效率就是競爭力,安全就是信任力』。我們此次對 Galaxy Ark 的全面系統升級,是對所有用戶的鄭重承諾——讓每一筆交易,都具備毫秒級反應與銀行級保障。」

根據平台最新數據,升級上線以來,Galaxy Ark 平台的用戶活躍度提升 22%,訂單處理效率提升 31%,用戶留存率達 93%。眾多對沖基金與家族辦公室已將 Claraphi Advisory Network 納入其核心交易服務夥伴名單。

關於 Claraphi Advisory Network, LLC

Claraphi Advisory Network, LLC 成立於 2012 年,是美國證券交易委員會(SEC)註冊的投資顧問機構(註冊編號 SEC# 801-80575),總部位於加州 Aliso Viejo。旗下 Galaxy Ark 平台專為全球機構與專業投資人提供結合交易執行、資產託管、AI 風控與跨境清算的一體化數位金融服務,服務範圍已覆蓋全球 30 多個國家與地區。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.