LONDON, UNITED KINGDOM, July 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著全球投資者對交易效率、資金安全與技術整合的需求日益提升,專業級數位券商平台「銀河方舟」(Galaxy Ark)近期完成新一輪交易技術升級,其自主研發的 APEX 低延遲引擎與多資產市場整合模組,正成為市場關注的新焦點。多位資深投資人指出,該平台在對標傳統大型券商如老虎證券等老牌服務商的同時,於回應高階用戶策略部署、API 對接與市場資料處理效率等方面展現出顯著差異化優勢。

銀河方舟母公司 Claraphi Advisory Network, LLC 成立於 2012 年,擁有美國 SEC、CRD、CIK 等完整註冊編號,近年來致力於打造涵蓋證券交易、資料演算法、風控回測與合規管理於一體的智能券商解決方案。其旗艦 APP「銀河方舟 Galaxy Ark」已接入美股、台股、期權、債券與 VIX 衍生品市場,成為新一代交易型平台的代表之一。

「一開始我們使用傳統大型券商進行跨市場策略執行,但在 API 回應速度與暗池流動性接入方面總是受到限制。銀河方舟目前提供的交易模組與資料深度,確實在機構級操作中更加靈活。」一位來自新加坡的家族辦公室交易員表示。

根據公開技術資料顯示,銀河方舟搭載的 APEX 高頻引擎可實現 8 微秒級 Tick-to-Trade 回應時間,並整合超過 30 個全球交易所的資料流,同時接入 Citadel、Virtu 等主流做市商與 CrossX 等暗池資源,針對大額訂單與量化執行策略提供更高穩定度。

在風險控制方面,銀河方舟構建出一套符合 Basel III 準則的即時部位監控與壓力測試模型,並推出符合 MiFID II 標準的「最佳執行報告」生成功能,獲得歐洲與亞洲用戶一致好評。

而在數位財富管理生態建設方面,銀河方舟也不同於傳統券商僅提供交易介面,其 APP 設計融合了 AI 輔助策略模擬、ESG 因子整合、自然語言財報解析工具等模組,打造出一套面向中高端用戶需求的「可視化財務決策空間」。

「老虎證券等傳統平台適合初學者與美股入門者,但我們的客戶群需要更高頻率、更大自由度的策略部署能力。銀河方舟的設計更貼近這一層用戶。」Claraphi 亞洲業務總監 Roy Chen 表示。



【關於 Claraphi Advisory Network, LLC】

Claraphi Advisory Network, LLC 成立於 2012 年,是美國證券交易委員會(SEC)註冊的投資顧問機構(註冊編號 SEC# 801-80575),專注於為全球機構與專業投資者提供高效率交易通道、智能化資產管理服務與多市場技術解決方案。公司總部位於美國加州 Aliso Viejo,旗下平台「銀河方舟 Galaxy Ark」已服務超過 30 個國家與地區的高淨值投資者。

