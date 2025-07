Dr Elena Arsova iz Hair Clinic Beograd u magazinu Ljepota & Zdravlje

Dr Elena Arsova, triholog iz Hair Clinic Beograd, podelila je svoje stručno viđenje savremenih tretmana protiv opadanja kose u magazinu Ljepota & Zdravlje.

BELGRADE, SERBIA, July 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Hair Clinic Beograd i dr Elena Arsova, jedan od vodećih trihologa u regionu, nedavno su predstavljeni u specijalnom izdanju magazina Ljepota & Zdravlje. U opširnom intervjuu, dr Arsova je podelila stručne savete o najnovijim tretmanima protiv opadanja kose, izazovima u dijagnostici i važnosti individualnog pristupa svakom pacijentu.U tekstu se govori o tome koliko je gubitak kose postao sve češći problem, ne samo kod muškaraca, već i kod sve većeg broja žena i mlađih pacijenata. Dr Arsova detaljno objašnjava razliku između naslednog i difuznog opadanja kose, i ističe koliko je rano prepoznavanje simptoma ključno za uspešno lečenje.Posebna pažnja posvećena je tretmanima koji daju stvarne rezultate, uključujući mezoterapiju i inovativne procedure poput tretmana mezonitima, koje u Hair Clinic Beograd beleže izuzetne rezultate. Takođe, dr Arsova ističe važnost naučno dokazanih metoda i upozorava na pogrešne savete koji se šire putem društvenih mreža.„Kosa ima ogroman uticaj na samopouzdanje i kvalitet života.“ istakla je dr Elena Arsova. „Danas se više ne borimo samo protiv opadanja kose. Cilj je da pacijentima vratimo gustinu, kvalitet i samopouzdanje. Zato uvek biramo tretmane koji imaju naučnu potvrdu, a ne one koji su samo prolazni trendovi.”O klinici: Hair Clinic Beograd je specijalizovana klinika za dijagnostiku i lečenje problema sa kosom i vlasištem, koju vodi dr Elena Arsova, priznati triholog sa bogatim kliničkim iskustvom i međunarodnim angažmanom. Dr Arsova je član Evropskog udruženja za istraživanje dlake (European Hair Research Society), Udruženja za istraživanje kose Istočne Evrope i Azije (EEAHRS), kao i Međunarodnog dermoskopskog društva (International Dermoscopy Society).Klinika je poznata po primeni najnaprednijih tretmana kao što su mezoterapija, mezoniti i laserska biostimulacija, uz personalizovan pristup svakom pacijentu i dijagnostiku najvišeg standarda. Kroz kombinaciju naučno dokazanih metoda i savremene tehnologije, Hair Clinic Beograd uspešno pomaže pacijentima da poboljšaju kvalitet i gustinu kose i reše problem opadanja na efikasan i siguran način.For more info, visit: www.hairclinicbalkan.com/

