Газрын тосны нийлүүлэлтийн хязгаарлалт үргэлжилсээр: Инфляци ба төв банкны бодлогын өөрчлөлт

Эрчим хүч vs Эдийн засаг — Түүхий тосны үнэ хэлбэлзэхийн хэрээр, EBC Санхүүгийн Групп түүхий эдийн хөдөлгөөнүүд төв банкуудын уламжлалт бодлогын өгүүлэмжид хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж байна.

EBC Санхүүгийн Групп: Нийлүүлэлтийн сахилга бат "удаан хугацаанд өндөр" газрын тосны үнийн хандлагыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ?

DC, UNITED STATES, July 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Дэлхийн төв банкууд мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлэх алхам хийж эхэлж буй энэ үед, эсрэг чиглэлд нөлөөлж буй нэг хүчин зүйл бол газрын тосны хязгаарлагдсан нийлүүлэлт юм. Гол эрчим хүчний үйлдвэрлэгч орнууд 2025 оны эцэс хүртэл сайн дурын нийлүүлэлтийн хязгаарлалтаа хадгалахаар шийдсэн нь эрэлт нэмэгдэж, нөөц хомс хэвээр байхад тохиож байна.

Энэхүү сахилга баттай нийлүүлэлтийн стратеги үнийн доод түвшнийг тогтоож өгсөн бөгөөд Brent төрлийн түүхий тос нэг баррель нь ойролцоогоор 68.39 ам.доллар-оор арилжаалагдаж байна. Энэ нь Европын Холбооны шинэ хоригийн дараа 1.2%-иар буурсан ч, зах зээлд нийлүүлэлттэй холбоотой томоохон тасалдал үүснэ гэсэн хүлээлт байхгүйг илтгэж байна.

Сүүлийн үеийн хэлбэлзэл нь богино хугацааны ашиг авалт, арилжааны болгоомжлолтой холбоотой ч Goldman Sachs болон Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (IEA)-ийн таамаглалаар, 2025 оны сүүлчээр эрэлт сэргэхийн хэрээр газрын тосны үнэ дахин өсөх магадлалтай гэж үзэж байна.

"Бид түүхий эдийн нийлүүлэлтийн шийдвэрүүд төв банкуудын нөлөөг гүйцэх, бүр сөргөөр өөрчлөх чадалтай ертөнцөд амьдарч байна" хэмээн EBC Financial Group (UK) Ltd-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт онцолжээ. “Эдгээр хүчин зүйлсийг үл тоомсорлох нь валют, бонд, инфляцтай холбоотой үнэт цаас зэрэг бүхэл бүтэн хөрөнгийн ангиллуудыг буруу үнэлэх эрсдэлийг дагуулж байна.”

Эрэлтийн сүүлийн үеийн шинжилгээ

OPEC болон Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (IEA)-ийн 2025 оны төсөөлөл хэтэрхий болгоомжтой байж болзошгүй байна. Тэд 700,000–1.29 сая баррель/өдөр (bpd) өсөлттэй гэж үзсэн нь 2009 оноос хойших хамгийн удаан өсөлт гэж тооцогдож байгаа ч, 2025 оны эхний хагас жилд Ази тивийн түүхий нефтийн импорт ойролцоогоор 510,000 bpd-иар өсөөд байна.

Мөн IEA анхааруулахдаа: дэлхий даяар аялал жуулчлал, аж үйлдвэрийн идэвх сэргэж байгаатай холбоотойгоор, одоогийн төсөөллүүд жинхэнэ эрэлтийг дутуу үнэлж болзошгүй гэж үзэж байна.

Түлш, Хүнс ба Санхүүгийн үр дагавар

Газрын тосны үнэ багахан өөрчлөгдсөн ч чухал нөлөө үзүүлдэг. Импортод өндөр хамааралтай орнуудад тээвэр ба хүнсний зардал нэмэгдэж байна. Европт, 2019 оноос хойших анхны хүү бууруулах мөчлөгөө эхлүүлээд буй Европын Төв Банк (ECB)-ны хувьд тогтвортой өндөр эрчим хүчний инфляц нь цаашдын зөөлрөлтийг сааруулж болзошгүй байна.

Харин АНУ-д түлшний үнэ тогтвортой өндөр хэвээр байвал CPI (хэрэглээний үнийн индекс) болон гадаад худалдаатай холбоотой бодлого гаргах явцад төв банкийг хүндрэлд оруулж мэднэ.

Энэтхэг, Тайланд, Филиппин зэрэг инфляц тогтворжсон ч эмзэг хэвээр байгаа орнуудад төв банкууд импортын эрчим хүчний үнэ өндөр хэвээр байгааг харгалзан үзэж, хүү бууруулах шийдвэрийг хойшлуулах магадлалтай байна.

Ялагчид, ялагдагсад ба зах зээлийн дохио

Газрын тос экспортлогч орнууд, санхүүгийн дархлаа сайтай бол өндөр үнэ ашигтай тусаж байна. Тэдний гадаад худалдааны нөхцөл сайжирч, төсвийн орлого нэмэгдэж байна. Харин импортлогч орнууд нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт сулрах, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал тэлэх, инфляц хэлбэлзэлтэй болох зэрэг дарамтад орж байна.

Дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр АНУ-ын Төрийн сангийн үнэт цаасны "breakeven" инфляцийн хүлээлт тогтвортой өсөж байгаа бөгөөд 5 жилийн хүлээлт 2.5% орчимд хүрсэн нь сүүлийн хэдэн сарын дээд түвшин юм.

Валютын зах зээл ч мөн хариу үйлдэл үзүүлж байгаа бөгөөд “петро-валютууд” болох Канадын доллар (6-р сард +0.3%), Норвегийн крон зэрэг валютууд ижил төрлийн валютуудаас илүү сайн гүйцэтгэлтэй байна.

Хөрөнгө оруулагчид эрчим хүчтэй холбоотой хувьцаанууд руу дахин хөрөнгө оруулалт хийж эхэлж байгаа нь эрэлттэй холбоотой таамаглалын өөрчлөлт болон тосны зах зээл дээрх эерэг хандлага-аар өдөөгдөж байна.

Газрын тосоор өдөөгдсөн инфляцийн үед хэрхэн байр сууриа зөв тодорхойлох вэ: Арилжаачдад зориулсан гарын авлага

Арилжаачдын хувьд эдгээр өөрчлөлтүүд нь боломж бөгөөд түргэн хариу үйлдэл шаардсан нөхцөл байдал юм. Газрын тос инфляцийн хүлээлтийн гол хөдөлгүүр хэвээр байгаа энэ үед түүхий тосны огцом хэлбэлзэл нь валют (FX), бонд, хувьцааны зах зээл дээр нөлөөлөл үзүүлж чадна.

Канадын доллар (CAD) болон Норвегийн крон (NOK) зэрэг “петро-валютууд”-ыг ажиглах нь эрчим хүчний зах зээлийн хандлагыг ойлгох зүг чигийн дохио болж өгдөг бол инфляцтай холбоотой хөрөнгүүд—жишээлбэл TIPS (АНУ-ын инфляцийн хамгаалалттай бонд) болон түүхий эдийн ETF-үүд—нь илүү үр ашигтай хеджингийн хэрэгсэл болж байна.

Breakeven инфляцийн түвшин чангарч буй нь зах зээл урт хугацааны инфляцийн эрсдэлийг дахин үнэлж эхэлснийг илтгэж байна. Үүний улмаас хүүгийн мэдрэмжтэй хөрөнгүүд болон хугацааны арилжаа (duration trades) дээрх байр суурь бүрдүүлэлт хамгийн чухал болж байна.

Төв банкууд өсөлт ба инфляцийн тэнцвэрийг хадгалахын тулд нарийн алхаж буй энэ үед, түүхий эдийн урсгал болон бодлогын зөрүүг зэрэг хянаж чаддаг арилжаачид зах зээлийн эргэлтүүдийг урьдчилан мэдэрч, “удаан хугацаанд өндөр” эрчим хүчний үеийн буруу талд орох эрсдэлээс зайлсхийж чадна.

Түүхий эдийн зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ebc.com. хаягаар авна уу.

Тайлбар: Энэхүү нийтлэл EBC Санхүүгийн Групп болон түүний олон улсын салбаруудын ажиглалт, дүгнэлтийг тусгасан бөгөөд санхүүгийн зөвлөгөө эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж биш юм. Түүхий эд болон гадаад валютын (FX) арилжаа анхны хөрөнгө оруулалтаас давсан хэмжээний алдагдал хүлээх өндөр эрсдэлтэй. Арилжаа эсвэл хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө мэргэшсэн санхүүгийн зөвлөхтэй заавал зөвлөлдөнө үү. EBC болон түүний салбарууд энэ мэдээлэлд үндэслэн хүлээсэн аливаа хохирлын өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

###

EBC Санхүүгийн Группийн Тухай

Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.

Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.

40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.

EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.

Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.