GoldRhein Exchange führt visuelles Modul-Trading-Panel für professionelle Händler ein

GoldRhein Exchange führt visuelles Dashboard ein – optimiert für Hochfrequenzhandel, Analyse und Layout-Anpassung.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- GoldRhein Exchange hat die Einführung eines neuen modularen Trading-Panels bekanntgegeben, das speziell für die Anforderungen von Hochfrequenzhändlern, Algo-Tradern und institutionellen Nutzern konzipiert wurde. Die visuell strukturierte Benutzeroberfläche erlaubt es, einzelne Marktmodule frei zu kombinieren, anzupassen und in Echtzeit zu überwachen.Das Panel umfasst Funktionen wie individuelle Orderbücher, Live-Kursvisualisierung, Tiefenanalyse, Volatilitätsgraphen und einstellbare Chartzonen. Nutzer können per Drag-and-Drop mehrere Widgets einfügen und eigene Strategieräume für verschiedene Märkte parallel konfigurieren.„Der digitale Handel wird zunehmend datengetrieben und individuell – mit unserem neuen Interface geben wir professionellen Nutzern die Kontrolle über Struktur und Informationsfluss zurück“, erklärt Dr. Markus Engelhardt, Produktverantwortlicher bei GoldRhein Exchange.Zu den Highlights des modularen Panels gehören:Multimarkt-Darstellung mit unabhängigen Order- und ChartmodulenSkriptfähige Watchlists mit EchtzeitpreisalarmenIntegration von externen Feeds und Indikatoren (API-gestützt)Farbcodierte Risikozonen und Positions-HeatmapsSpeicherbare Layouts für unterschiedliche Strategien und ZeitzonenDas neue Interface steht derzeit in englischer, deutscher und spanischer Sprache zur Verfügung und ist sowohl im Webbrowser als auch in der Desktop-App nutzbar. Eine mobile Version mit vereinfachten Visualisierungselementen ist in Vorbereitung.Die Einführung dieses Panels ist Teil der langfristigen Strategie von GoldRhein Exchange, Plattformfunktionalität und Nutzeranpassung auf ein institutionelles Niveau zu heben. Sie ergänzt jüngste Entwicklungen wie die Einführung von Echtzeit-Risikokontrollen, verzögerten Auszahlungen und KI-gestütztem Marktverhaltenstracking.Weitere Informationen finden Sie unter:Haftungsausschluss:Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Handel dar. Nutzerinnen und Nutzer werden aufgefordert, sich vor finanziellen Entscheidungen eigenständig zu informieren oder fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

