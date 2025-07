EBC Financial Group：日本の政界再編で関税発動期限迫る市場リスク深まる

EBC Financial Groupは、利回りの緊張、円の変動、および債券市場の不確実性の見通しを分析しています。

TOKYO, JAPAN, July 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 石破茂首相が参院選での連立政権の敗北を受け、政権維持を表明する中、金融市場は2025年後半の複雑な局面を経験しています。その局面は、政治的な不確実性、財政政策の対立、そして米国との利害の分かれる関税交渉といった状況が顕著です。

IMG_256, Picture石破首相率いる自民党と連立与党の公明党は、参院選で必要な議席50に対し、わずか47議席しか獲得できませんでした。これは、石破首相のリーダーシップだけではなく、日本が財政緊縮政策を推進できる能力自体にも疑問を持たれる事態となっています。石破首相は8月1日の米国による関税発動期限を政権維持の理由として挙げていますが、党内の反発や野党による不信任決議案採決の脅威は、アジア第2位の株式市場の不安定化をさらに加速させています。

EBC Financial Group(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は「市場が消化しているのは選挙の影響だけではありません。重要な時期における政策の一貫性の喪失という、より広範な事態です。日本は財政的に綱渡りを強いられており、指導層をめぐる不確実性によって、税制、貿易、そして経済の軌道の予測が難しくなっています」と述べました。

政権のマンデート低下で関税交渉が迫る

日本の短期的な経済見通しは、米国との貿易交渉に大きく左右されています。米国は、合意に至らなければ8月1日までに日本からの輸出品に大規模な関税を課すと警告しています。投資家は選挙を前にすでにポジション調整を始めていましたが、連立政権のマンデート低下は、日本側の交渉力をさらに弱める可能性があります。

2023年12月以降、1ドル140~160円の幅広いレンジで推移している円は、選挙後にやや堅調に推移したものの、依然として大幅な変動に対して脆弱な状況にあります。アナリストは、関税交渉の失敗、あるいは突然の政権交代は、円建てリスクの急激な解消につながる可能性があると警告しています。

債券市場はリスクの深刻化を示唆

選挙結果は、既に高まっている日本の国債市場への圧力をさらに強めています。30年国債利回りは先週、過去最高水準に急上昇しました。また、野党が提案しているように、10%の消費税が5%に引き下げられる可能性も示唆されており、長期国債利回りは15~20ベーシスポイント上昇する可能性があります。日本の債務残高はGDPの260%に達し、主要経済国の中で最も高い水準です。

バレット氏は、「政府が野党をなだめるために減税などのポピュリスト的な政策を採らざるを得ない場合、その財源はさらに多くの国債発行を必要とする可能性が高い」と指摘し、「そうなれば、日本の利回り曲線は劇的に変化し、国内外の機関投資家の間で懸念が高まる可能性がある」と述べています。

日本銀行の金融引き締め能力はすでに制約されているため、一部の経済学者は、金融政策が政府支出を支えるために従属させられる財政主導が、日本の次期予算サイクルの特徴的なテーマとして再び浮上すると予想しています。

ポピュリズムの台頭、政策の方向性を複雑化

極右政党「参政党」は、反移民・反グローバリズムのスローガンを掲げ、議席を1議席から15議席に伸ばし、今回の選挙で最大のダークホースとなりました。同党の影響力拡大は、消費税の段階的廃止を含む国内政策の抜本的な転換を求める声を強める可能性があります。

ポピュリストの圧力は、短期的には財政再建を政治的に有害なものにすると予想され、石破首相の選択肢をさらに狭めることになります。

EBCの見通し:ボラティリティは高いものの、持ちこたえられる市場

政治的なノイズが高まる中、EBCは、投資家は今後数週間、3つの重要な分野に注目すべきだと強調しています。それは、日米関税の行方、秋の国会で日本が目指す財政路線、そして自民党内の指導層の動向です。短期的な市場の反応は比較的控えめですが、財政スタンスと利回りの軌道における構造的な変化は、より緩やかに展開していくと予想されます。

バレット氏「この時期を静穏と捉える投資家は、暗流を見逃してしまう可能性があります。市場のシグナルは、急激に変化する前に静かに変化していく局面です。EBCでは、財政と金融の相互作用、特にそれが債券スプレッド、円相場のセンチメント、そして国境を越えた資本フローにどのような影響を与えるかを注視しています。」と付け加えました。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替(FX)の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

