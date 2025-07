EBC Financial Group destaca la importancia de la educación responsable en la toma de decisiones de inversión

En una región marcada por la incertidumbre económica, EBC Financial Group refuerza su compromiso con la inversión responsable—acercando a estudiantes de LATAM las herramientas y mentalidad necesarias para tomar decisiones financieras informadas.

EBC destacó en el Colegio de Economistas de La Libertad cómo la transparencia y la guía promueven decisiones financieras más inteligentes.

PERU, July 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ante el creciente nivel de complejidad económica y la volatilidad del mercado, la educación financiera ya no es un lujo: es una necesidad. Como parte de la visión a largo plazo de EBC Financial Group (EBC) para fomentar la inversión responsable en América Latina, la compañía participó en una conferencia magistral realizada en el Colegio de Economistas de La Libertad, en colaboración con la Universidad Nacional de Trujillo.

La sesión fue impartida por José Manuel Herrera, Gerente Regional LATAM de EBC, y Miguel Ordóñez, Gerente de Desarrollo de Negocios LATAM, y contó con la asistencia de estudiantes y docentes de la Facultad de Economía. También estuvieron presentes Francisco Huerta Benítez, presidente del Colegio de Economistas; José Antonio Villegas, expresidente de BBVA Caribe; y Jesús Benítez, profesor de economía en la universidad.

La educación como base para una inversión informada

La charla giró en torno a un principio clave que guía la estrategia regional de EBC: el acceso a la inversión debe ir acompañado de comprensión real. No basta con ofrecer plataformas; las personas necesitan herramientas para evaluar riesgos, interpretar señales del mercado y tomar decisiones informadas basadas en hechos y no en especulaciones.

Este enfoque cobra especial relevancia en América Latina, donde la volatilidad económica y la incertidumbre global siguen desafiando los modelos financieros tradicionales. “El mayor riesgo es quedarse inmóvil”, comentó Herrera. “Los inversionistas del futuro deben ser formados no solo en teoría, sino en cómo aplicar esa teoría en condiciones reales, muchas veces impredecibles”.

Conectando teoría con herramientas: lo que los futuros profesionales necesitan hoy

A lo largo de la conferencia, el equipo de EBC ilustró cómo las tendencias macroeconómicas globales —incluidos los cambios en el comercio, las fluctuaciones en las tasas de interés y los ciclos inflacionarios— están moldeando las decisiones de inversión en la región. También destacaron cómo el trading, cuando se utiliza con responsabilidad, puede convertirse en una herramienta táctica para la planificación a largo plazo, y no solo para ganancias inmediatas.

En un entorno donde el acceso a plataformas digitales de trading crece rápidamente, Ordóñez enfatizó la importancia de la disciplina, la gestión de liquidez y la educación antes de ejecutar cualquier operación. Se abordaron temas como el riesgo que representan las cuentas pequeñas si no se gestionan adecuadamente; la importancia del pensamiento a largo plazo y el interés compuesto como ejes de generación de riqueza sostenible; y cómo la claridad regulatoria fortalece la confianza, especialmente entre los inversionistas emergentes.

Del aula al impacto regional: un modelo escalable

Esta sesión en Trujillo forma parte de una iniciativa regional más amplia. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, EBC ha impartido 63 sesiones educativas —tanto presenciales como virtuales— en México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia, alcanzando a más de 4,000 traders en formación o en etapas tempranas.

Estos talleres han abordado herramientas prácticas como TradingView, planificación de escenarios y análisis técnico. Más allá de los instrumentos, el enfoque siempre ha sido fomentar un pensamiento financiero ético, crítico y bien fundamentado. “Nuestro objetivo no es enseñar a perseguir tendencias, sino ayudar a entender cómo funcionan los mercados y cómo pensar con claridad cuando la volatilidad aumenta”, afirmó Ordóñez.

Como parte de su compromiso global con la educación responsable, EBC Financial Group colabora activamente con instituciones académicas para promover la alfabetización financiera, el liderazgo intelectual y la formación en inversión. Desde universidades locales en América Latina hasta alianzas internacionales —como su colaboración con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford— EBC continúa impulsando iniciativas que empoderan a la próxima generación de inversionistas a través de la ética, la transparencia y la visión a largo plazo.

Aviso legal: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Operar con materias primas o divisas (FX) implica un riesgo significativo de pérdida, que puede exceder su inversión inicial. Consulte con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión u operación, ya que EBC Financial Group y sus entidades no se hacen responsables de los daños que pudieran derivarse de la confianza depositada en esta información.

Sobre EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras —incluidos el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras— EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonado con premios globales, incluido el reconocimiento por múltiples años de World Finance, EBC es ampliamente considerado uno de los mejores brokers del mundo, con títulos como Mejor Plataforma de Trading y Broker Más Confiable. Gracias a su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también ha sido clasificado constantemente entre los brokers líderes —reconocido por ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales altamente competitivos.

Las subsidiarias de EBC cuentan con licencias y están reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo en 2015, hasta las disrupciones del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son fundamentales, asegurando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC es socio oficial de divisas del FC Barcelona y continúa impulsando alianzas con impacto social —en colaboración con iniciativas como United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, y una amplia red de socios para promover iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

