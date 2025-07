BAIA BIANCA SUITES È PROTAGONISTA DELL’ESTATE ALL’ISOLA D’ELBA

Baia Bianca Suites

L’indirizzo si riconferma una destinazione memorabile per chi è alla ricerca di un’autentica esperienza del lifestyle mediterraneo

MILAN, ITALY, July 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Baia Bianca Suites, l’elegante resort di lusso situato nel contesto esclusivo del Golfo della Biodola, fa da sfondo all’estate sull’Isola d’Elba. Affacciato su una baia incantevole in cui le sfumature del mare incontrano la vegetazione mediterranea, l’hotel rappresenta una memorabile destinazione che viene apprezzata anche per l’approccio family&pet friendly.

Stagione dopo stagione, il resort si rinnova per offrire esperienze su misura e un servizio che anticipa i desideri degli ospiti. Per il 2025 l’indirizzopresenta esclusivi percorsi benessere da 3, 5 o 7 giorni: un concept raffinato che unisce trattamenti olistici, massaggi su misura e rituali detox per un soggiorno di vera rigenerazione.

Camere e Suite

La struttura, un complesso di quattro eleganti ville, è caratterizzata da un design innovativo e moderno e da un’estetica con colori chiari che si fonde perfettamente con il contesto naturale. Le 4 camere e le 12 suite, eleganti e funzionali, situate a pochi passi dal mare, sono dotate di ogni comfort e di uno spazio esterno, giardino o terrazzo, attrezzato e ad uso esclusivo con una spettacolare vista sulla baia. Tutti gli arredi sono stati ideati e costruiti su misura e su con particolare attenzione alle materie prime e all’alta qualità. Per chi desidera un soggiorno con un ulteriore lusso, le Suite Deluxe (60mq) e le Suite Exclusive (90mq) offrono un’esperienza spaziosa e confortevole. Le Suite Prestige (90mq), oltre all’ampio living con angolo cucina e le confortevoli camere e bagni, sono arricchite da una piscina esterna di 12mq con idromassaggio, mentre la Suite Presidenziale (90mq) è dotata inoltre di bagno turco esterno, per un soggiorno di relax assoluto.

B.Bistrot

Il ristorante gourmet B.Bistrot è un’oasi culinaria caratterizzata da raffinati interni in legno di larice bianco, doghe bianche e un porticato chiuso a tende che svelano rigogliosi giardini e una splendida vista sul mare e sul tramonto. Aperto tutti i giorni, offre un all-day dining menù con il meglio della tradizione enogastronomica locale e nazionale utilizzando ingredienti freschi a km 0. Lo chef crea piatti ricercati rielaborando le espressioni caratteristiche del territorio elbano, accompagnati da un’eccellente selezione di vini locali. Gli ospiti possono gustare sapori innovativi e genuini in linea con la filosofia del ristorante, incentrata sulla valorizzazione del prodotto e orientata alla riscoperta del gusto come esperienza. È disponibile anche un menù speciale per i bambini con piatti divertenti e dai colori vivaci. Immerso nella vegetazione mediterranea, il Beach bar, dal design moderno ed essenziale, offre sandwich, gelati e ricercati drink per una piacevole pausa all’ombra. Il Lounge Bar del ristorante B.Bistrot, regala agli ospiti l’atmosfera perfetta per godersi un break di ritorno dalla spiaggia o un aperitivo al tramonto e proseguire il dopo cena con musica dal vivo o Dj Set.

Wellness resort

Baia Bianca Suites è il luogo ideale dove rigenerare corpo e mente, cullati dal suono delle onde e avvolti dall’odore salmastro del mare. Il wellness resort offre un’ampia scelta di massaggi rilassanti e trattamenti benessere eseguiti da professionisti per vivere un’esperienza sensoriale personalizzata e, per chi lo desidera, è possibile praticare yoga e pilates, su richiesta, in un contesto esclusivo. È presente un centro fitness con attrezzature Technogym di ultima generazione per gli ospiti che rinunciano agli allenamenti quotidiani. L’hotel riserva l’accesso ad una spiaggia privata attrezzata con comodi lettini prendisole di lusso situati a metà tra la vegetazione di lecci, ginepri, corbezzoli, ginestre e rosmarini e i colori caraibici del mare. Dispone inoltre di una vasta piscina circondata da una passeggiata di legno dove abbandonarsi alle suggestive luci del tramonto e di una più piccola con idromassaggio, cascata d’acqua, riscaldata in bassa stagione. E per chi desidera continuare i propri allenamenti, nella palestra Baia Bianca si può rimanere in forma e proseguire il proprio percorso fitness. La palestra è dotata delle più moderne attrezzature all’avanguardia Technogym.

Esperienze

La struttura offre esperienze straordinarie e tailor made in cui avventurarsi con la famiglia e i bambini. Il noleggio di uno yacht di lusso di 10 metri e di ultimissima generazione che regala escursioni in mare aperto e scoprire le più nascoste spiagge dell’isola e le calette in cui fare snorkeling ed immersioni. Le esperienze subacquee di diving trovano coordinate perfette nei pressi di Baia Bianca Suites con un fondale ricco di pesci e molto variegato. È possibile organizzare visite giornaliere nell’Arcipelago Toscano e Pianosa e esperienze notturne di pesca sportiva. Lo yacht con capitano, dispone di due confortevoli cabine con bagno e cucina che può ospitare dalle quattro alle nove persone.

Baia Bianca Suites propone emozionanti escursioni sul monte Capanne che domina l’isola, un’avventura alla scoperta di straordinari ed indimenticabili scorci sul mare, sfumature della macchia mediterranea e passeggiate tra caprili, antichi borghi etruschi e lussureggiante vegetazione. I percorsi di trekking sono adatti a tutti e suddivisi in diversi gradi di difficoltà con soste nelle cantine elbane per degustare vini e prodotti gastronomici elbani.

Tra le altre attività, si può scegliere tra kayak, kite e windsurf, mountain bike, passeggiate a cavallo e golf grazie alla convenzione con l’Elba Golf Club Acquabona, uno dei migliori campi da golf della Toscana. inoltre per chi desidera esplorare l’entroterra dell’isola d’Elba, l'isola offre affascinanti itinerari tra storia, archeologia industriale e natura. Gli appassionati possono immergersi nel periodo napoleonico tra paesaggi suggestivi e gallerie sotterranee con percorsi geologici unici. Un’esperienza che combina avventura e cultura, perfetta per chi vuole conoscere l’Elba oltre le sue spiagge.



