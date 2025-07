Del acceso financiero al empoderamiento: EBC Financial Group capacita a 4,028 traders en formación

A medida que más traders de LATAM acceden a los mercados globales, EBC Financial Group analiza cómo la educación —y no solo el acceso— puede fomentar decisiones más inteligentes en contextos volátiles.

La educación desde las bases y el entrenamiento enfocado en inversionistas se convierten en una misión clave para EBC

MEXICO, July 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ante una inflación que debilita el poder adquisitivo de los hogares y una volatilidad cambiaria que lleva a más ciudadanos a buscar independencia financiera, el interés por invertir y hacer trading crece en todo México. Sin embargo, aunque el acceso al mercado es hoy más común, persiste un problema estructural: muchos nuevos inversionistas carecen de la educación financiera necesaria para tomar decisiones informadas. En este contexto, invertir no es solo una oportunidad económica—es también una herramienta crucial para cerrar la brecha de conocimiento financiero en el país y fomentar una inclusión responsable.

“Existe un riesgo real en confundir acceso con empoderamiento”, comentó José Manuel Herrera, Regional Manager LATAM en EBC Financial Group (EBC). “Las personas quieren tomar el control de su futuro financiero, pero sin formación adecuada corren el riesgo de tomar decisiones que los perjudiquen en lugar de beneficiarlos. La confianza financiera se vuelve entonces clave para navegar escenarios inciertos.”

Un estudio reciente titulado “Inversiones emergentes en México: Comportamiento en 2022 y tendencias de inversión para 2023”, elaborado por Flink en colaboración con Vifaru Casa de Bolsa, ofrece una visión sobre el creciente interés por la inversión minorista entre jóvenes mexicanos. Según el reporte, casi el 70% de los usuarios tienen menos de 36 años y mostraron una fuerte inclinación por adquirir acciones en sectores como tecnología, consumo y entretenimiento durante 2022. Sin embargo, el mismo estudio reflejó una caída del 70% en el volumen de operaciones durante periodos de volatilidad del mercado—lo cual evidencia la falta de preparación financiera para enfrentar entornos adversos. Aunque el estudio data de 2022, los patrones de comportamiento que señala siguen siendo vigentes, subrayando la necesidad urgente de capacitación estructurada y orientación accesible.

Datos recientes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 de BBVA refuerzan esta necesidad: el 76.5% de los adultos en México ya cuenta con al menos un producto financiero formal, un aumento significativo de 8.7 puntos porcentuales frente a 2021. Solo las cuentas de ahorro han pasado del 49.1% al 63.0%. Este crecimiento refleja un mayor acceso, pero sin la educación necesaria, muchas personas aún enfrentan dificultades para utilizar estos instrumentos de forma eficaz.

Del interés al impacto: el alcance educativo de EBC en la región

Como respuesta a esta creciente brecha entre acceso al mercado y comprensión del mismo, EBC ha intensificado su compromiso con la educación financiera en México y América Latina. A diferencia de otras plataformas de trading enfocadas en producto, EBC prioriza un enfoque educativo, promoviendo la formación desde el primer contacto con las comunidades de traders. Su objetivo: no solo ofrecer acceso a instrumentos de inversión, sino dotar a los usuarios de las herramientas para tomar decisiones alineadas a sus objetivos financieros.

De diciembre de 2023 a la fecha, EBC ha impartido 63 sesiones de entrenamiento en mercados clave como Brasil, México, Argentina y Perú, además de webinars regionales, capacitando así a 4,028 traders en formación y de etapa temprana. Estas sesiones, en formato híbrido (presencial y virtual), buscan fortalecer competencias clave como gestión de riesgos, psicología del mercado y estrategias para operar en escenarios de alta volatilidad. Este enfoque multiformato y multirregional refleja el compromiso de EBC con una educación financiera escalable y desde las bases.

El compromiso de EBC con el empoderamiento de las comunidades inversionistas también se reflejó en su participación en iFX EXPO LATAM 2025, donde David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., y Diego Sosa, Country Manager de México, lideraron conversaciones sobre cómo navegar la incertidumbre con estrategias informadas y disciplina operativa. Con más de 3,000 asistentes en el evento y más de 100 participantes en las sesiones de EBC, la alta convocatoria reflejó tanto el apetito regional por guía financiera confiable como la creciente visibilidad de EBC como referente en conocimiento y formación de traders.

Barrett participó en un panel sobre perspectivas globales del mercado para abordar cómo la volatilidad cambiaria, los movimientos en tasas de interés y las tensiones geopolíticas están dando forma al panorama financiero en LATAM. Por su parte, Sosa ofreció perspectivas prácticas sobre el uso de instrumentos como los CFDs en condiciones de mercado adversas. Estas discusiones subrayaron la necesidad de enfoques bien fundamentados y por qué la capacitación sigue siendo un eje central en la estrategia de EBC en la región.

Lejos de ofrecer soluciones genéricas, EBC adapta sus iniciativas al contexto local y regulatorio, con un enfoque en relaciones sostenibles y basadas en la confianza. “Nuestro objetivo no es solo educar, sino empoderar”, añadió Herrera. “Y eso significa transparencia, pensamiento crítico y habilidades prácticas que ayuden a las personas a tomar decisiones informadas—no especulativas.”

El camino por delante: empoderamiento en tiempos inciertos

En una era donde las plataformas digitales han universalizado el acceso al mercado, la educación financiera ya no es opcional, es esencial. Aunque sigue siendo un desafío crítico, no puede desligarse de la realidad económica más amplia. En mayo de 2025, por ejemplo, el entorno financiero de México refleja tanto riesgos como oportunidades: el Banco de México ha aplicado su tercer recorte consecutivo de tasas, ubicando la tasa referencial en 8.50%, su nivel más bajo desde agosto de 2022. Ante las tensiones comerciales con EE. UU. y un débil crecimiento del PIB (0.2% en el primer trimestre), la inflación se ubicó en 3.93% en abril—dentro del objetivo oficial, pero aún presionando el poder adquisitivo. En este contexto, invertir y hacer trading se posicionan como alternativas viables para el crecimiento y resguardo del ingreso.

Sobre EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras —incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio, entre otras—, EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y a oportunidades de trading en divisas, materias primas, contratos por diferencia (CFDs) y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y múltiples galardones internacionales, entre ellos el reconocimiento de World Finance durante varios años consecutivos, EBC es considerado uno de los brokers más destacados del mundo, con títulos como Best Trading Platform y Most Trusted Broker. Su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia han consolidado a EBC como una firma confiable que ofrece soluciones seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales altamente competitivos.

Las subsidiarias de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones: EBC Financial Group (UK) Limited por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd por la Financial Services Commission Mauritius (FSC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de profesionales con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras globales. Este grupo ha navegado por ciclos económicos clave —como el Acuerdo Plaza, la crisis del franco suizo en 2015 y la disrupción de los mercados provocada por la pandemia de COVID-19—, promoviendo una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son prioritarios, garantizando que cada relación con los inversionistas se maneje con la seriedad que merece.

EBC es orgulloso socio oficial de divisas del FC Barcelona y continúa fomentando alianzas con impacto para empoderar comunidades. Entre sus colaboraciones destacadas se encuentran su participación en la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, su trabajo con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, así como una red diversa de aliados en temas de salud global, economía, educación y sostenibilidad.

