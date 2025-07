Une Application de Rencontres Haut de Gamme, MillionaireMatch, Désormais Disponible en France

PARIS, FRANCE, July 23, 2025 / EINPresswire.com / -- MillionaireMatch, la première plateforme mondiale de rencontres pour millionnaires et célibataires à succès, est désormais disponible en France. L’application est ouverte aux inscriptions et accessible aux utilisateurs dans tout le pays. Ce lancement marque une étape importante dans l’expansion de MillionaireMatch en Europe de l’Ouest. La plateforme offre aux personnes fortunées en France un espace raffiné, discret et fiable pour rencontrer des partenaires partageant les mêmes ambitions et le même style de vieLa Référence des Rencontres Élites Depuis 2001Fondée en 2001, MillionaireMatch jouit d’une réputation mondiale grâce à ses normes strictes, son intégrité et son approche exclusive du matchmaking. Avec une vérification rigoureuse des membres, une protection avancée de la vie privée et un algorithme intelligent de mise en relation, la plateforme s’adresse aux professionnels, entrepreneurs et personnes influentes en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd’hui, plus de 5 millions de membres utilisent MillionaireMatch pour construire des relations sérieuses et durables.«La France est connue pour son élégance, son raffinement et son attachement aux relations authentiques», déclare Dani Johnson, porte-parole de MillionaireMatch. «De Paris à la Côte d’Azur, le pays abrite de nombreux individus à succès qui recherchent la qualité et la discrétion dans leurs rencontres. Nous sommes ravis d’apporter l’expérience MillionaireMatch aux célibataires français désireux de nouer des relations sérieuses et compatibles.»Fonctionnalités Clés de MillionaireMatch● Vérification des Membres : Chaque utilisateur doit passer par un processus de vérification d’identité et de profil. Seuls les membres vérifiés peuvent envoyer des messages privés, des likes et interagir, garantissant ainsi l’authenticité des échanges.● Confidentiality Guard™ : Il est strictement interdit aux membres de divulguer les informations personnelles, conversations privées ou rendez-vous hors ligne d’autres utilisateurs. Cette politique assure une confidentialité totale, y compris lors de rencontres en personne.● Badge Certified Millionaire™ : Les membres peuvent obtenir ce badge exclusif en fournissant des preuves de revenus (plus de 300 000 $/an) ou d’un patrimoine net supérieur à 1 million de dollars. Ce badge renforce la crédibilité et la visibilité des profils.● Algorithme de Matching Élaboré : La plateforme utilise un système avancé de mise en relation basé sur les intérêts communs, les valeurs et les préférences de vie, favorisant des connexions durables.● Outils de Communication Haut de Gamme : Chat en temps réel, messagerie vocale, appels vidéo — tous les outils sont pensés pour permettre aux membres de créer des liens sincères et profonds dès les premiers échanges.● Interface en Français : Pour offrir une expérience fluide et intuitive, la plateforme est entièrement disponible en français, de l’inscription au service client. Cette localisation témoigne de l’engagement de MillionaireMatch envers les utilisateurs francophones.À propos de MillionaireMatchFondée dans la Silicon Valley en 2001, MillionaireMatch est la première et la plus grande plateforme de rencontres dédiée aux millionnaires et aux célibataires accomplis. Reconnue pour son service haut de gamme et sa base d’utilisateurs prestigieuse, elle a été mise en avant par Forbes, CNN, The Wall Street Journal et d’autres grands médias internationaux.Rendez-vous sur www.millionairematch.com pour commencer votre expérience de rencontres élites. L’application est également disponible sur l’ App Store et Google Play

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.