MillionaireMatch, die exklusive Dating-App für Millionäre, jetzt in Deutschland verfügbar

BERLIN, GERMANY, July 21, 2025 / EINPresswire.com / -- MillionaireMatch, die weltweit größte Community für Millionärs-Dating und geschäftliches Networking, ist ab sofort für Singles in Deutschland verfügbar. Die App ist nun für die Registrierung geöffnet und steht allen lokalen Nutzern zur Verfügung. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion von MillionaireMatch auf dem europäischen Markt. Der Service wurde entwickelt, um vermögenden und erfolgreichen Singles in Deutschland eine private, authentische und vertrauenswürdige Umgebung zu bieten, um Gleichgesinnte für ernsthafte Partnerschaften zu finden.Weltweit führend im Millionärs-Dating seit 2001Seit 2001 genießt MillionaireMatch das Vertrauen erfolgreicher Menschen auf der ganzen Welt. Die Plattform ist bekannt für ihre strikte Mitgliederverifizierung, den fortschrittlichen Datenschutz und ihre präzise Matching-Technologie. Seit über 20 Jahren verbindet MillionaireMatch Unternehmer, Eliten und Top-Performer in Nordamerika, Europa und weiteren Märkten. Sie bietet eine private, respektvolle und vertrauenswürdige Dating-Umgebung, in der Mitglieder bedeutungsvolle, langfristige Beziehungen aufbauen können. Heute zählt die Plattform über fünf Millionen registrierte Mitglieder und gehört zu den beliebtesten Premium-Datingmarken in Nordamerika und Europa.„Deutschland ist bekannt für seine starke Wirtschaft, zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten und einen hohen Lebensstandard“, sagt Dani Johnson, Sprecherin von MillionaireMatch. „Städte wie Berlin, München, Frankfurt und Hamburg stehen für Erfolg und Lebensqualität – ideale Orte, um hochwertige Beziehungen zu knüpfen. Wir freuen uns, die weltweit anerkannte Plattform von MillionaireMatch nun auch in Deutschland anzubieten, um erfolgreichen Singles zu helfen, kompatible Partner zu finden und dauerhafte, bedeutungsvolle Verbindungen aufzubauen.“Hauptfunktionen von MillionaireMatch-Strenge Mitgliederverifizierung: Alle Mitglieder durchlaufen eine gründliche Identitäts- und Profilprüfung. Nur verifizierte Nutzer können private Nachrichten senden, Likes oder „Winks“ verschicken – jede Interaktion ist authentisch.-Confidentiality Guard™: Mitglieder dürfen keine persönlichen Informationen, privaten Unterhaltungen oder vertraulichen Daten anderer Nutzer an Dritte weitergeben – weder online noch offline, z. B. bei persönlichen Treffen.-Certified Millionaire™-Abzeichen: Dieses exklusive Abzeichen erhalten Mitglieder, die Steuererklärungen oder Kontoauszüge vorlegen, die ein Jahreseinkommen von über $300,000 oder ein Nettovermögen von mehr als $1 Million (nach Abzug von Verbindlichkeiten) belegen. Das Abzeichen erhöht das Vertrauen und verbessert die Sichtbarkeit im Matching-Prozess.-Fortschrittlicher Matching-Algorithmus: MillionaireMatch verwendet ausgeklügelte Algorithmen, um Nutzer basierend auf Interessen, Werten und Lebensstil-Präferenzen zu verbinden – für langfristige Kompatibilität.-Vielfältige Kommunikationsfunktionen: Die Plattform bietet Echtzeit-Chat, Sprachnachrichten, Videoanrufe und mehr. So können Mitglieder sich authentisch ausdrücken und tiefere Verbindungen aufbauen.-Deutschsprachige Benutzeroberfläche: Um ein nahtloses und intuitives Erlebnis für deutschsprachige Nutzer zu gewährleisten, ist die Plattform vollständig lokalisiert. Von der Registrierung bis zum Messaging und Support – alle wichtigen Funktionen sind auf Deutsch verfügbar.Über MillionaireMatchGegründet im Jahr 2001, ist MillionaireMatch die erste und größte Dating-Plattform, die speziell für Millionäre und erfolgreiche Singles entwickelt wurde. Sie bietet ein privates, gehobenes und seriöses Dating-Erlebnis. Die Plattform wurde unter anderem in Forbes, The Wall Street Journal, CNN und anderen führenden Medien vorgestellt.Besuchen Sie die offizielle Website unter www.millionairematch.com , um Ihre Reise in die Welt des Millionärs-Datings zu beginnen. Die App ist außerdem im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.

