EBC Financial Group：関税によるインフレが6月に再燃、FRBが政策金利を据え置き、CPIは2.7%を記録

DC, UNITED STATES, July 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- 米国の消費者物価指数(CPI)は6月に前年比2.7%上昇し、2月以来の高水準を記録しました。これは、数ヶ月にわたるインフレの鈍化の後、再び上昇基調に転じつつあることを示しています。このデータは、関税関連のコスト圧力がより広範なインフレ動向に波及し始めていることを示唆しており、連邦準備制度理事会(FRB)が7月下旬の政策決定を控える中、金融政策は一段と慎重な判断を迫られる局面にあります。

前月比では、消費者物価指数は0.3%上昇し、エコノミストの予想と一致しました。 食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は前年比2.9%の上昇となり、予想をわずかに下回りましたが、物価上昇が緩やかに推移していることを示しています。

関税の影響が市場に再評価を促す兆候が見られている

2025年初頭にはインフレが緩和していたものの、6月の指標は状況の変化を反映しており、米国の新たな貿易措置がインフレ圧力をさらに加速させています。 20カ国以上からの輸入品に対する関税は、8月に完全施行される予定であり、アナリストは企業によるコスト転嫁が一段と加速している点について警鐘を鳴らしています。

EBC Financial Group(英国)のCEOであるデビッド・バレット氏は次のように述べています。「潮目は変わりつつあります。私たちが目の当たりにしているのは、関税がインフレに影響を及ぼし始めた最初の兆候です。現時点では数値はまだ管理可能な範囲にありますが、先見の明を持つトレーダーは、データだけでなく、FRBの政策や資本フローの動向についても、今後何が起こるのかを考えるべきでしょう。」

主要エコノミストの推計によると、6月の消費者物価指数(CPI)の上昇率の最大3分の1は、関税による影響と見られています。この影響は、企業が関税導入前の在庫を使い果たし、価格設定モデルの見直しを始めるにつれて、今後数か月でさらに拡大すると予想されています。

相反するシグナルが出る中、FRBは7月に政策金利を据え置く見通し

ヘッドラインインフレ率は上昇しているものの、コア指標は依然として十分に抑制されており、FRBの慎重な姿勢を正当化しています。市場では現在、7月29~30日に開催される連邦公開市場委員会(FOMC)で、FRBが政策金利を4.25~4.50%に据え置く確率を97%と織り込んでいます。

バレット氏は次のように述べています。「インフレ率は上昇していますが、急激に悪化しているわけではありません。FRBには、性急に行動を起こす動機はほとんどないでしょう。7月は現状維持になると予想していますが、FRBが懸念を示しているように、もし8月に消費者物価指数(CPI)や賃金データが再び上昇すれば、米政権との対立がさらに激しくなる可能性もあります。」

CPIは市場の議論を支配しがちですが、FRBがより重視しているインフレ指標は、コア個人消費支出(PCE)価格指数です。PCEは、消費者の行動をより包括的に捉える指標とされています。今月下旬に発表される予定の6月のPCEデータは、FRBの次なる政策判断において重要なカギを握る可能性があります。

投資家センチメントは分裂、リスク資産は様子見ムード

インフレ報告に対する市場の反応はまちまちでした。米国債利回りは小幅に上昇し、ドルも主要通貨に対して上昇しました。一方で、金利動向に対する不透明感から、株式市場は依然として慎重な姿勢を崩していません。

バレット氏は次のように述べています。「今はリスクオフの局面ではありませんが、かといってリスクオンでもありません。トレーダーや投資家にとって、マクロ戦略が最も重要になるのは今です。為替ペア、金利関連商品、そしてインフレに敏感なセクターは、夏場を通して双方向に大きく動く可能性が高いでしょう。

さらにバレット氏は次のように付け加えました。「特に関税によるインフレ再加速は、金市場やFX市場に新たなボラティリティをもたらすでしょう。トレーダーは価格変動の激化を念頭に、主要なマクロ要因を巡るポジショニングを改めて見直すべきです。」

展望:インフレのボラティリティが第3四半期のポジショニングを左右する

関税の影響が依然として顕在化しており、消費者需要にも脆弱な兆候が見られる中、市場センチメントは今後数か月でさらに敏感になると見込まれます。

バレット氏は次のように結論付けました。「第3四半期は、主要指標だけで決まるのではなく、その解釈によって市場が左右されるでしょう。集中力と柔軟性、そして先見性を持ち続けるトレーダーは、他の投資家がためらうような局面でも、チャンスを捉えることができるはずです。」

