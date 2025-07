關稅驅動通脹於6月再現：美國CPI達2.7%，聯準會維持政策立場

EBC Financial Group 呈現美國通脹於2025年6月再度升溫的情勢——在新一輪關稅推動下,消費者物價指數上升至2.7%,聯準會則維持其政策立場不變。

EBC Financial Group 預期第三季市場敏感度將升高

DC, UNITED STATES, July 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- 國6月份消費者物價年增2.7%,創下自2月以來的新高,顯示在數月溫和通脹後,物價上漲動能再度加速。數據顯示,與關稅相關的成本壓力正開始滲透至更廣泛的通脹趨勢之中,為聯準會即將於7月底作出的政策決定,增添變數。

從月度表現來看,消費者物價指數(CPI)較上月上升0.3%,符合市場預期。扣除食品與能源的核心通脹年增率為2.9%,略低於市場共識,反映價格壓力仍處於溫和可控的狀態。

關稅初現影響,市場預期開始轉向

儘管2025年初通脹趨勢有所緩和,6月的CPI數據卻顯示出明顯轉變,尤其受到美國新一輪貿易措施推動。隨著針對逾20個國家的進口關稅預計於8月全面生效,分析人士警告稱,成本轉嫁效應正逐步加劇。

“情勢正在轉變。我們看到的是關稅開始對通脹產生實質影響的初步跡象,”EBC Financial Group (UK) Ltd 執行長 David Barrett 表示。“雖然目前的數據仍屬可控範圍,但前瞻性交易者應該關注接下來的發展——不僅是數據本身,還有聯準會的政策取向與資本流動情勢。”

主要經濟學家估算,6月份CPI的漲幅中有三分之一可能與關稅有關。隨著企業逐步消化舊有庫存並調整價格策略,相關影響預計將於未來幾個月進一步擴大。

訊號不一,聯準會7月料將按兵不動

儘管整體通脹略有上升,但核心指標仍屬可控,足以讓聯準會維持審慎態度。市場目前預期聯準會將於7月29日至30日會議中維持基準利率在4.25%至4.50%區間不變,機率高達97%。

“通脹在上升,但尚未失控,”Barrett指出。“聯準會目前沒有急於調整的誘因。我們預期7月將維持觀望態度,但若CPI與薪資數據於8月再度走高,正如聯準會所擔憂的情況,那麼他們與政府之間的政策緊張將升溫。”

儘管CPI常為市場關注焦點,聯準會更偏好觀察的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數——更能反映消費行為全貌。6月PCE數據預計將於本月底公布,屆時將對聯準會的後續決策具有關鍵影響。

投資人觀望,風險資產進入等待模式

市場對通脹報告反應不一:美債殖利率小幅上升,美元兌主要貨幣走強,股市則因利率前景不明而顯得謹慎。

“這不是一個全面避險的時刻,但也不是風險偏好的時刻,”Barrett說。“對交易員與投資人而言,當前正是宏觀策略最為關鍵的時期——外匯貨幣對、利率產品與通脹敏感產業將在今夏呈現更多雙向波動。”

他補充道:“通脹加速回升,尤其是來自關稅壓力,為黃金與貨幣市場注入新的波動性。交易者應預期價格波動加劇,並重新評估在各大宏觀事件前的部位布局。”

前瞻展望:通脹波動將主導第三季佈局

在關稅影響尚未完全顯現之際,加上消費需求呈現脆弱跡象,市場情緒未來數月預期將更為敏感。

“第三季的市場,不會只是被數據主導,更將由市場如何解讀這些數據來定調,”Barrett總結。“那些保持專注、靈活應變與前瞻思維的交易者,將能在他人猶豫之時掌握機會。”

本資訊反映 EBC Financial Group 及其全球實體的觀察與觀點,並不構成金融或投資建議。差價合約(CFD)交易因槓桿特性存在快速虧損風險,並不適合所有投資者;因此,務必在投資前評估您的財務目標、經驗與風險承受能力。

關於EBC金融集團

EBC 金融集團(EBC)創立於倫敦著名的金融區,是一家享譽全球的品牌,專精於金融經紀與資產管理。透過在主要金融司法管轄區設立的受監管機構,包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等地,EBC 為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場與多元交易機會的通道,涵蓋貨幣、商品、股票及指數等資產類別。

EBC 憑藉卓越的業績屢獲殊榮,始終堅持高道德標準,旗下子公司均在所屬司法管轄區依法持牌並受監管:EBC Financial Group(UK)Limited 受英國金融行為監管局(FCA)監管;EBC Financial Group(Cayman)Limited 受開曼群島金融管理局(CIMA)監管;EBC Financial Group(Australia)Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管;EBC Financial(MU)Ltd 則由模里西斯金融服務委員會(FSC)授權並監管。

EBC 的核心團隊由一群具備超過 40 年經驗的金融業資深人士組成,曾歷經廣場協議、2015 年瑞士法郎危機以及新冠疫情期間的市場動盪,深諳各大經濟週期變化。我們堅守誠信、尊重與客戶資產安全為核心文化,確保每一段投資者關係都獲得應有的重視與專業對待。

作為西班牙足球俱樂部巴塞隆納的官方外匯合作夥伴,EBC 在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業服務。同時,EBC 亦透過與「United to Beat Malaria」的合作,投身全球健康倡議。此外,我們支持牛津大學經濟系主辦的「What Economists Really Do」公開講座系列,致力於讓大眾更易理解經濟學如何應用於當代重大社會議題,促進更廣泛的公共認知與討論。

了解更多資訊,請瀏覽:https://www.ebc.com/zh/

