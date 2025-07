San Rocco Therapeutics annuncia una rinascita simbolica in vista dei test clinici per l'anemia falciforme e talassemia

Patrick Girondi, CEO di SRT, e Megan Euker, artista e project manager, con la scultura di San Rocco appena restaurata, Altamura (BA). Scultura originale scolpita da Mimmo Laterza. Crediti fotografici: Piero Lorusso Megan Euker artista e project manager di SRT, con la scultura appena dipinta e restaurata ad Altamura (BA). Scultura originale scolpita da Mimmo Laterza. Crediti fotografici: Luigi Porzia Megan Euker con “Berlusconi e Pavarotti” restaurato e ridipinto da Megan Euker. Scultura originale scolpita da Mimmo Laterza, Altamura (BA). Crediti fotografici: Luigi Porzia

ALTAMURA, BA, ITALY, July 17, 2025 / EINPresswire.com / -- San Rocco Therapeutics (SRT) è orgogliosa di annunciare la rinascita della sede europea dell'azienda in Italia, ad Altamura, con il restyling artistico delle tre grandi statue presso gli uffici in vista delle sperimentazioni cliniche sull'anemia falciforme e la beta-talassemia. Megan Euker , acclamata artista e project manager della SRT, nel mese di luglio si è recata, dalla sede centrale dell'azienda statunitense in Tampa (Florida), alla sede iniziale della SRT in Altamura (BA); luogo in cui 38 pazienti sono stati trattati con il butirrato di arginina, l'innovativo potenziatore del gene dell'emoglobina fetale.All’inaugurazione del centro, nel 1995, partecipò anche il Prof. Franco Locatelli, ematologo-oncologo di fama mondiale, dando inizio alla sua collaborazione con SRT. Presto, a distanza di trent'anni, il Prof. Locatelli sarà Principal Investigator della futura sperimentazione europea, che si svolgerà all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.Durante il suo soggiorno ad Altamura dello scorso anno, Euker ha eseguito la scansione 3D e ne ha realizzato calchi per creare prototipi stampati in 3D, ripristinando i volti danneggiati dal tempo. Le sculture ritraggono San Rocco, patrono delle malattie, da cui deriva il logo della SRT; un bambino e un uomo che rappresenta lo zio del signor Girondi; e una terza statua i cui volti erano diventati irriconoscibili. Questa scultura ora raffigura i volti di Luciano Pavarotti e Silvio Berlusconi, in omaggio alle personalità culturali e amichevoli italiane riconosciute a livello mondiale.Questo restauro non è solo un intervento estetico, ma un simbolo di rinascita e testimonianza della perseveranza di un team che da oltre trent’anni lavora per alleviare la sofferenza dei pazienti con anemia falciforme e beta‑talassemia. Grazie al rigore scientifico, alla diligenza normativa e alla dedizione, la SRT si appresta ora ad entrare in una nuova fase della sperimentazione clinica.L’idea del progetto è nata da Patrick Girondi. Megan Euker ha quindi coinvolto lo scultore originale, Domenico Laterza, che aveva scolpito le statue in roccia di Altamura nel 1998 e ha accolto con entusiasmo questa nuova collaborazione.Euker è entrata a far parte della SRT nel 2016 e ricopre il ruolo di Project Manager e Responsabile delle relazioni con i regolatori U.S., fungendo da collegamento con la FDA.Euker ha ricevuto due volte la borsa di studio Fulbright per l'Italia (Fellow, 2008-09 a Firenze; Scholar, 2022-23 in Sicilia). Ha conseguito un Master di Fine Arts e un Bachelor of Fine Arts presso la School of the Art Institute of Chicago (SAIC), dove ha anche insegnato. Ha ricoperto incarichi accademici presso la University of South Florida, il Siena Art Institute e l'Accademia di Belle Arti di Siracusa. Le sue opere d'arte, tra cui la mostra personale "The Cure" presso l'International Museum of Surgical Science di Chicago, hanno affrontato tematiche contemporanee relative alle malattie rare come l'anemia falciforme e la beta talassemia. Artista quotata, la signorina Euker ha donato il suo tempo e il suo lavoro per restaurare le opere d'arte. Attualmente risiede a Tampa, in Florida, sede della San Rocco Therapeutics negli Stati Uniti.Con dedizione incrollabile e successi basati su prove concrete, la San Rocco Therapeutics porta avanti la missione scientifica di curare l'anemia falciforme e la talassemia, dimostrando che l'innovazione significativa può prosperare anche lontano dai riflettori delle grandi aziende farmaceutiche.Il presidente Trump ha recentemente condiviso sul suo social la storia della SRT e il segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d'America è stato menzionato dicendo: “Uno dei partner indicati è Patrick Girondi, fondatore della San Rocco Therapeutics; afferma che la nuova terapia genica della sua azienda sarà più efficace e significativamente meno costosa rispetto alle altre terapie attualmente disponibili sul mercato”. TrialSite News , leader mondiale nel reporting di studi clinici, ha seguito i progressi di SRT sin dal 2019.Megan Euker desidera ringraziare le seguenti persone per la partecipazione e l'assistenza al progetto: San Rocco Therapeutics; Patrick Girondi; Mimmo Laterza; Giuseppe Colonna; Francesco Colonna; Pino Carone; Francesco Girondi; Giancarlo Girondi; Rocco Girondi; Marisa Laterza; Luigi Porzia; Piero Lorusso; Giuseppe Di Gesù; Vito Cirrottola; Carl Segvich; Mary Euker; Joe Euker.

