อินโดนีเซียเร่งปิดดีลการค้าสหรัฐฯ 34 พันล้านดอลลาร์ เดินเกมรุกสร้างอำนาจต่อรองก่อนมาตรการภาษี

อินโดนีเซียเดินเกมการทูตการค้าอย่างแข็งขันด้วยดีลธุรกิจกับสหรัฐฯ มูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียน

EBC Financial Group วิเคราะห์ข้อเสนอการค้าเชิงกลยุทธ์ของอินโดนีเซีย ท่ามกลางแรงกดดันภาษียุคทรัมป์ที่คุกคามการส่งออกอาเซียน

INDONESIA, July 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางเส้นตายมาตรการภาษีที่จะมีผล 1 สิงหาคมนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งเดินหน้าสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจ ด้วยการขยับหมากเชิงรุก ไม่เพียงแค่ตอบโต้แรงกดดันการค้าโลก แต่ยังแสดงจุดยืนชัดในฐานะผู้กำหนดทิศทางการค้า ล่าสุด รัฐบาลอินโดนีเซียผลักดันให้เกิดการลงนามข้อตกลงทางการค้ารวมมูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างบริษัทอินโดนีเซียและบริษัทสหรัฐฯ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น พลังงาน เกษตรกรรม การบิน และแร่ธาตุ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางการค้ากับวอชิงตัน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และแรงงานในประเทศ

ตามรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ กรุงวอชิงตัน ข้อตกลงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการประชุมระดับสูงเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและสนับสนุนการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoUs) หลายฉบับ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจอินโดนีเซีย และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในระยะยาว

เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า “อินโดนีเซียกำลังก้าวเข้าสู่เวทีเจรจาในฐานะหุ้นส่วนทางการค้าคนสำคัญ ไม่ใช่เพียงเป้าหมายการจัดเก็บภาษี สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ขนาดของดีลนำเข้าเท่านั้น แต่คือประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ ทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน ความยั่งยืนทางการเกษตร และการเข้าถึงแร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภาษี แต่นี่คือการกำหนดทิศทางห่วงโซ่อุปทานในอนาคต”

ภาษีใหม่จ่อบังคับใช้ แต่อินโดนีเซียเดินเกมรุกสร้างอำนาจต่อรอง

ข้อตกลงทางการค้าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณาจัดเก็บภาษีพื้นฐาน 10% สำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมด และอาจจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 32% โดยเฉพาะสินค้าส่งออกจากอินโดนีเซีย หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใหม่ภายในวันที่ 1 สิงหาคม ภาษีที่เสนอใหม่นี้อาจกระทบสินค้าหลายกลุ่ม ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสิ่งทอ ทำให้จาการ์ตาต้องขยับล่วงหน้าเพื่อปกป้องความมั่นคงทางการค้า

หนึ่งในข้อตกลงสำคัญคือดีลนำเข้าข้าวสาลีมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยหนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและโรงโม่แป้งในประเทศ โดยมีบริษัทท้องถิ่นรายใหญ่ เช่น FKS Group และ Sorini Agro Asia Corporindo ร่วมลงนามกับยักษ์ใหญ่ธุรกิจการเกษตรจากสหรัฐฯ อย่าง Cargill

ด้านพลังงาน บริษัท PT Pertamina ได้ลงนามข้อตกลงจัดซื้อใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อราคามาตรฐานก๊าซ LPG ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์เตือนว่าราคาจะต้องสามารถแข่งขันกับซัพพลายเออร์เดิมได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนพลังงานของรัฐ โดย Pertamina ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเพิ่มการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ำมันสำเร็จรูปจากสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระจายแหล่งพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับประเทศ

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่า การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรักษาราคาที่แข่งขันได้ และต้องพิจารณาผลประโยชน์เปรียบเทียบกับสภาพอุปทานในประเทศ หากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจากสหรัฐฯ สูงกว่าผู้จัดหาเดิมมากเกินไป อาจสร้างแรงกดดันต่อสมดุลเงินอุดหนุนพลังงานของอินโดนีเซียได้

แก้สมดุลขาดดุลการค้า พร้อมเดินหน้าลึกเชื่อมพันธมิตร

แม้ปัญหาดุลการค้ายังคงเป็นประเด็นทางการเมืองในสหรัฐฯ แต่ข้อมูลจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ชี้ว่า ในปี 2024 สหรัฐฯ มีตัวเลขขาดดุลการค้าสินค้ากับอินโดนีเซียสูงถึง 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.4% สะท้อนให้เห็นว่าข้อตกลงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับกลยุทธ์เชิงรุกของจาการ์ตาในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในระดับโลก

“อินโดนีเซียไม่ได้ตั้งรับ แต่กำลังเจรจาจากจุดแข็ง” เดวิด บาร์เร็ตต์ กล่าวเสริม “ในช่วงเวลาที่โลกกำลังพยายามปรับสมดุลการค้าใหม่ สหรัฐฯ ต้องการพันธมิตรที่เชื่อถือได้ด้านแร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ และนี่คือแต้มต่อสำคัญของอินโดนีเซีย”

นอกจากมูลค่าดีลที่เป็นข่าวใหญ่ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความตั้งใจของอินโดนีเซียในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำกลยุทธ์การค้าในภูมิภาค ผ่านการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และยึดบทบาทระยะยาวในห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ของโลก แนวทางของจาการ์ตาถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาค เพราะนำข้อเสนอจริงมาวางบนโต๊ะเจรจาอย่างชัดเจน

มองไปข้างหน้า: จุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจและตลาดอินโดนีเซีย

สำหรับอินโดนีเซีย แพ็คเกจการค้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณทางการทูต แต่ยังเป็นกลยุทธ์ภายในประเทศที่มีผลเชิงรูปธรรมต่อการจ้างงาน ห่วงโซ่อุปทาน และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว ประโยชน์ระยะสั้นเห็นได้ชัด ทั้งโอกาสที่ขยายตัวสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ความมั่นคงทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเชื้อเพลิงใหม่ และการตอกย้ำบทบาทของอินโดนีเซียในตลาดส่งออกแร่ธาตุระดับโลก สำหรับตลาดการค้า การนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอาจดันราคาข้าวสาลีและข้าวโพดของสหรัฐฯ สูงขึ้น และอาจเปลี่ยนทิศทางการค้าธัญพืชในภูมิภาค

ในระยะยาว อินโดนีเซียกำลังวางเดิมพันเชิงกลยุทธ์ ว่าจะสามารถพัฒนาไปไกลกว่าการเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบดิบ ไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของโลก

