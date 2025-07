EBC 金融集團捐贈 10,000 美元協助臺灣丹娜絲颱風災後重建行動

在颱風重創的臺南背景下,兩隻手相互握住——一隻象徵援助,一隻象徵接受——象徵著 EBC 金融集團對丹娜絲颱風災後重建與復原工作的承諾。

在需要之時,EBC 與臺南及受災社區站在一起——支持救援、重建與復原

TAINAN, TAIWAN, July 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- 面對丹娜絲颱風帶來的嚴重災情,EBC 金融集團(EBC)已向臺南市政府官方救災基金捐贈 10,000 美元。這筆捐款展現了 EBC 對受災地區的關懷,以及對推動重建工作的用心與承諾。

丹娜絲颱風於 7 月 6 日登陸,伴隨強風豪雨,重創臺南各地社區。數千戶住宅遭到淹水或損毀,公共設施也面臨大規模中斷,長時間停電停水進一步加劇居民生活壓力。此次風災同時造成約新臺幣 16 億元(約 4,900 萬美元)的農業損失,及逾新臺幣 2.6 億元(約 890 萬美元)的教育設施損毀,復原工作仍在持續進行中。

EBC的捐款將撥付至臺南市社會救助金專戶,用於協助居民恢復基本服務並重建家園。

EBC 金融集團(英國)有限公司執行長 David Barrett 表示:「當社區遭遇困境,我們認為應該即刻行動。臺南是我們亞太業務的重要據點,我們與在地人民站在同一陣線,支持他們從丹娜絲颱風的廣泛災損中復原。我們希望這筆捐款能為當前最迫切的需求提供即時支援。」

不只是存在,更要實質貢獻

EBC 的這筆捐款體現了其在全球落實企業社會責任的長期承諾——在真正關鍵的時刻,提供社區導向的實質支援。EBC 強調與其做表面文章,不如以實際行動與當地需求接軌,貢獻可見的影響力。

隨著災後重建逐步展開,EBC 將持續深化對所服務地區的承諾——不僅是提供專業金融服務,更透過具意義的行動,支持社區韌性、穩定與長遠福祉。

一同響應救災行動

臺南市政府持續開放民眾捐款,以協助災後復原工作。捐款可透過官方線上平台完成:臺南市社會救助金專戶線上捐款平台

如需了解更多關於 EBC 金融集團在 ESG 與社區倡議方面的行動,請參訪:www.ebc.com/ESG

###

關於EBC金融集團

EBC 金融集團(EBC)創立於倫敦著名的金融區,是一家享譽全球的品牌,專精於金融經紀與資產管理。透過在主要金融司法管轄區設立的受監管機構,包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等地,EBC 為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場與多元交易機會的通道,涵蓋貨幣、商品、股票及指數等資產類別。

EBC 憑藉卓越的業績屢獲殊榮,始終堅持高道德標準,旗下子公司均在所屬司法管轄區依法持牌並受監管:EBC Financial Group(UK)Limited 受英國金融行為監管局(FCA)監管;EBC Financial Group(Cayman)Limited 受開曼群島金融管理局(CIMA)監管;EBC Financial Group(Australia)Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管;EBC Financial(MU)Ltd 則由模里西斯金融服務委員會(FSC)授權並監管。

EBC 的核心團隊由一群具備超過 40 年經驗的金融業資深人士組成,曾歷經廣場協議、2015 年瑞士法郎危機以及新冠疫情期間的市場動盪,深諳各大經濟週期變化。我們堅守誠信、尊重與客戶資產安全為核心文化,確保每一段投資者關係都獲得應有的重視與專業對待。

作為西班牙足球俱樂部巴塞隆納的官方外匯合作夥伴,EBC 在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業服務。同時,EBC 亦透過與「United to Beat Malaria」的合作,投身全球健康倡議。此外,我們支持牛津大學經濟系主辦的「What Economists Really Do」公開講座系列,致力於讓大眾更易理解經濟學如何應用於當代重大社會議題,促進更廣泛的公共認知與討論。

了解更多資訊,請瀏覽:https://www.ebc.com/zh/

