PositiveSingles lanceert Nederlandstalig platform voor ondersteuning en dating bij soa’s

's Werelds grootste SOA-datingsite lanceert Nederlandstalige versie om gebruikers in Nederland en Vlaanderen beter te ondersteunen.

AMSTERDAM, NORTH HOLLAND, NETHERLANDS, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- PositiveSingles , het grootste online platform voor dating en ondersteuning van mensen die leven met herpes, hiv/aids, HPV en andere soa’s, kondigt de lancering aan van een Nederlandstalige versie van de site. Deze update weerspiegelt de voortdurende inzet van PositiveSingles om te voldoen aan de groeiende behoeften van de Nederlandstalige gebruikers in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.Door dating- en ondersteuningsmogelijkheden in het Nederlands aan te bieden, wil PositiveSingles gebruikers bereiken die mogelijk te maken hebben met stigma, sociale isolatie of taalbarrières bij het zoeken naar contact en steun. Het nieuwe, lokaal aangepaste platform is ontworpen als een veilige en toegankelijke plek waar Nederlandssprekenden hun ervaringen kunnen delen, betekenisvolle relaties kunnen opbouwen en toegang krijgen tot relevante informatie over gezondheid en leefstijl.Dani Johnson, Product Supervisor bij PositiveSingles, zegt: “We hebben veel verzoeken ontvangen van gebruikers in Nederland en Vlaanderen die graag gebruik willen maken van onze diensten in hun eigen taal. Taal speelt een cruciale rol in het opbouwen van vertrouwen, vooral als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals leven met een soa. Met deze Nederlandstalige versie zorgen we ervoor dat deze gebruikers zich gezien en gesteund voelen.”Dani voegt toe: “Onze missie is altijd geweest om mensen met empathie en informatie te ondersteunen. Of iemand nu op zoek is naar liefde, vriendschap of gewoon iemand die begrijpt wat ze doormaken, PositiveSingles wil die veilige plek zijn — en nu breiden we die uit naar de Nederlandstalige gemeenschap.”Belangrijke kenmerken van het Nederlandstalige PositiveSingles-platform zijn:● Privacy en anonimiteit – Gebruikers kunnen profielen aanmaken zonder persoonlijke gegevens te delen en hebben volledige controle over hun privacy-instellingen.● Lokale ondersteuning – Alle navigatie, forums, blogs en gezondheidsbronnen zijn beschikbaar in het Nederlands, wat gebruiksgemak en culturele relevantie garandeert.● Dating en vriendschap – Matchmaking-tools en thematische chatrooms helpen gebruikers in contact te komen met anderen die het leven met een soa begrijpen.● Gezondheids- en leefstijladvies – Artikelen en verhalen van leden bieden praktische tips, emotionele steun en hulpmiddelen om stigma en isolatie tegen te gaan.Met deze uitbreiding zet PositiveSingles zijn missie voort om privacy, ondersteuning en gemeenschap te bieden aan mensen die leven met soa’s. Het Nederlandstalige platform is nu live en biedt een vertrouwde, begripvolle en inclusieve omgeving waar Nederlandssprekende singles elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en bloeien.Over PositiveSinglesPositiveSingles is ’s werelds grootste en meest vertrouwde dating- en ondersteuningsplatform voor mensen die leven met een seksueel overdraagbare aandoening (soa), zoals herpes (HSV), HPV, HIV/AIDS en meer. Sinds de oprichting in 2001 zet PositiveSingles zich in voor het creëren van een veilige, stigma-vrije omgeving waar leden in contact kunnen komen met anderen die hun ervaringen begrijpen. Het platform biedt vertrouwelijke profielen, privéberichten, communityforums en deskundige content – allemaal gericht op het versterken van individuen en het bevorderen van compassie, respect en betekenisvolle verbindingen. PositiveSingles is inmiddels beschikbaar in meerdere talen. Voor meer informatie, bezoek www.PositiveSingles.com of download de app via iOS en Google Play.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.