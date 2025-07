NATCOM: Conexión a largo plazo con recargas internacionales automáticas

PUERTO PRíNCIPE, HAITI, July 14, 2025 / EINPresswire.com / -- NATCOM , el proveedor líder de telecomunicaciones en Haití, refuerza los lazos familiares y garantiza una comunicación continua con la introducción del servicio de recargas internacionales automáticas. Esta función permite a los haitianos en el extranjero recargar automáticamente las líneas móviles de sus seres queridos, brindando comodidad, constancia y tranquilidad.Soporte internacional sin interrupciones con recargas programadasEntendiendo la importancia de una conectividad continua para las familias en Haití, NATCOM ahora permite a los usuarios en Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Chile y más, programar recargas periódicas a través de socios confiables como Ding, Prepay Nation, Boss Revolution, Idealtel, y DT One.La automatización garantiza que las líneas prepagas nunca se queden sin saldo, evitando recargas manuales y diferencias horarias.Los usuarios pueden configurar la frecuencia de recarga —semanal, quincenal o mensual— desde apps móviles o sitios web de socios. Las transacciones están protegidas y son fácilmente rastreables.Apoyo confiable para la diáspora haitianaEste servicio es especialmente útil para la diáspora haitiana que respalda a sus familias desde el extranjero. Con recargas automáticas, aseguran que sus seres queridos siempre estén conectados, incluso en emergencias.“Las recargas internacionales automáticas son un paso más en la misión de Natcom de simplificar la conectividad global y apoyar a la diáspora haitiana,” afirmó un portavoz de NATCOM.“Buscamos ofrecer servicios que no solo conecten personas, sino que también simplifiquen sus vidas.”Sobre NATCOMFundada en 2011 como una empresa conjunta entre el Grupo Viettel y el gobierno haitiano, NATCOM es el proveedor principal de telecomunicaciones en Haití. Con un fuerte compromiso con la innovación tecnológica, el impacto social y la satisfacción del cliente, NATCOM ofrece soluciones completas en voz, datos y servicios financieros móviles.Más información en www.natcom.com.ht

