Sáu Tháng Đầu Của Trump Được Đánh Dấu Bằng Các Sắc Lệnh Hành Pháp Chưa Từng Có Và Sự Cân Bằng Mong Manh Với Fed

Những rung chuyển địa chính trị lan tỏa khắp các thị trường — EBC Financial Group nhấn mạnh tác động toàn cầu của sáu tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Trump, được đánh dấu bởi các sắc lệnh hành pháp và căng thẳng chính sách tiền tệ ngày càng gia tăng.

EBC Financial Group phân tích các quyết định quan trọng của tổng thống, phản ứng thị trường và triển vọng tương lai giữa những biến động kinh tế và chính trị.

DC, UNITED STATES, July 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Từ làn sóng hưng phấn của “Trump Trade” trước cuộc bầu cử Mỹ đến sáu tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, bối cảnh tài chính toàn cầu đã bước vào một kỷ nguyên mới, được đánh dấu bởi những rối loạn chính trị và sự thay đổi trong các yếu tố kinh tế cơ bản. Từ các đề xuất thuế quan mạnh mẽ, cải cách tài chính sâu rộng đến việc đón nhận lại tiền điện tử, sự trở lại Nhà Trắng của chính quyền Trump đã mang đến biến động, các tín hiệu kinh tế lẫn lộn và sự bất định sâu sắc cho thị trường toàn cầu.

Theo EBC Financial Group (EBC), giai đoạn này không chỉ phản ánh những bất ổn chính sách mà còn thể hiện sự cân bằng mong manh mà thị trường phải đạt được giữa sự lạc quan và rủi ro. Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính phủ, sáu tháng đầu tiên của Trump đã không mang lại gì ngoài những phản ứng gay gắt.

Sóng xung kích chính sách: Thuế quan, Chiến tranh thương mại và Thị trường dao động mạnh

Chương trình kinh tế của Tổng thống Trump được chi phối bởi cam kết tái khởi động các chính sách thương mại bảo hộ. Sau một khoảng thời gian ngắn hoãn áp dụng thuế quan — điều đã kích hoạt một đợt phục hồi trên các chỉ số toàn cầu — Trump đã công bố các mức thuế “Liberation Day” vào đầu tháng 4, gây ra những phản ứng mạnh mẽ trên thị trường. Ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., lưu ý rằng sự nhạy cảm của thị trường đối với những động thái này phản ánh những lo ngại sâu rộng hơn. “Thị trường đang phản ứng với một nhà quyết định duy nhất kiểm soát chính sách thuế quan. Điều này khiến môi trường trở nên bất định hơn bình thường, vì tác động kinh tế không chỉ phụ thuộc vào chi tiết chính sách mà còn vào động lực chính trị tiếp theo,” Barrett nói. “Chúng ta không chỉ chứng kiến sự điều chỉnh chuỗi cung ứng; chúng ta đang chứng kiến sự định hình lại dòng chảy thương mại toàn cầu.”

Các thị trường chứng khoán ban đầu giảm nhưng đã phục hồi một phần sau khi chính quyền tạm hoãn hầu hết các biện pháp này trong 90 ngày. Với việc thời gian tạm hoàn đã kết thúc, Nhà Trắng đã tái khẳng định rằng chế độ thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, không được gia hạn thêm. Khung thuế quan cập nhật bao gồm mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết các quốc gia, cùng với các biện pháp nhắm mục tiêu mạnh mẽ hơn. Những biện pháp này bao gồm thuế suất từ 25 đến 40% đối với hàng nhập khẩu từ các nước như Nam Phi, Malaysia và Thái Lan; thuế 50% đối với nhập khẩu đồng; và phụ phí 40% đối với hàng hóa trung chuyển từ Việt Nam. Các thỏa thuận thương mại đã được ký kết với Vương quốc Anh và Việt Nam, trong khi các cuộc đàm phán với EU, Canada và Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng bấp bênh.

Các chỉ số kinh tế trái chiều vẽ nên một bức tranh không đồng đều

Bất chấp sự biến động, các chỉ số kinh tế chính cho thấy sự ổn định ở mức vừa phải. Lạm phát, từng tăng lên 3% trong tháng 1, đã giảm nhẹ xuống 2,4%. Tăng trưởng việc làm ban đầu chậm lại, đặc biệt ở các ngành như sản xuất và việc làm liên bang - chỉ riêng trong tháng 5, chính phủ liên bang đã cắt giảm 22.000 vị trí như một phần của “chiến dịch hiệu quả” của Trump. Tuy nhiên, báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) tháng 6 đã gây bất ngờ cho thị trường, với 147.000 việc làm mới được tạo ra so với kỳ vọng khoảng 110.000, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% từ 4,2%.

Trong khi đó, GDP thu hẹp ở mức hàng năm là 0,5% trong quý đầu tiên, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong ba năm. Các nhà kinh tế chỉ ra sự gia tăng nhập khẩu trước thuế quan và tích lũy hàng tồn kho là những yếu tố tạm thời gây ra sự sụt giảm này, nhưng sự yếu kém kéo dài trong chi tiêu tiêu dùng và hoạt động nhà ở cho thấy những khó khăn lớn hơn đang xuất hiện.

“Trên bề mặt, các chỉ số kinh tế dường như có thể kiểm soát được, nhưng điều đó không phản ánh toàn bộ câu chuyện,” Barrett nhận xét. “Doanh số bán lẻ đã suy yếu, hoạt động xây dựng đang chậm lại, và tâm lý người tiêu dùng đang suy giảm rõ rệt. Câu hỏi bây giờ là liệu đây có phải là khởi đầu của một đợt suy thoái chu kỳ hay là một vấn đề mang tính cấu trúc hơn.”

Chiến thắng lập pháp, Mở rộng tài khóa và Gia hạn trần nợ

Ngoài các sắc lệnh hành pháp, Trump đã đạt được một chiến thắng lập pháp quan trọng với việc thông qua “Big Beautiful Bill” dài 900 trang vào cuối tháng 6. Dự luật này vĩnh viễn gia hạn các khoản cắt giảm thuế năm 2017, giới thiệu các ưu đãi thuế có mục tiêu, cắt giảm chi tiêu Medicaid, đồng thời tăng ngân sách cho quốc phòng và an ninh biên giới. Dự luật cũng gia hạn trần nợ của Mỹ thêm 5 nghìn tỷ USD, cho phép Bộ Tài chính tiếp tục phát hành nợ và tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trong ngắn hạn.

Dự luật này nhận được phản ứng trái chiều từ thị trường. Một mặt, nó mang lại sự rõ ràng về chính sách thuế và giảm bớt lo ngại tài khóa ngắn hạn. Mặt khác, nó làm dấy lên câu hỏi về quỹ đạo dài hạn của việc vay nợ chính phủ, đặc biệt khi chi tiêu cho quân sự và cơ sở hạ tầng đồng thời tăng lên.

“Mỹ đã mua được thời gian, nhưng với cái giá là áp lực tài khóa lớn hơn,” Barrett nhận định. “Đối với thị trường, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu các chính sách này có thể thúc đẩy năng suất và tăng trưởng thực sự hay chỉ đơn thuần là trì hoãn một cuộc thanh toán không thể tránh khỏi.”

Sự trượt giá của đồng tiền và bài toán khó của Ngân hàng Trung ương

Kể từ tháng 3, đồng đô la Mỹ đã liên tục giảm giá, chịu áp lực từ lo ngại của nhà đầu tư về tác động của thuế quan đối với tăng trưởng, nợ công tăng cao và những suy đoán về thay đổi trong ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trump đã thể hiện rõ ràng mong muốn Fed cắt giảm lãi suất, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cho đến nay vẫn giữ vững lập trường, viện dẫn nguy cơ lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, từng tăng vọt lên gần 4,8% hồi đầu năm, đã ổn định trong khoảng 4,0 đến 4,6% — nhưng các thông tin gần đây đã đẩy lợi suất tăng nhẹ, hiện đang dao động quanh mức 4,4%. Tuy nhiên, lộ trình chính sách của Fed vẫn bị che mờ bởi các áp lực bên ngoài. Động thái thúc đẩy lãi suất thấp hơn của Trump đã gây báo động trong các vòng ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt khi thuế quan được dự đoán sẽ đẩy lạm phát tăng cao hơn theo thời gian.

“Lạm phát hiện đã giảm bớt, nhưng tác động đầy đủ của thuế quan vẫn chưa được định giá,” Barrett nhận xét. “Nếu chi phí tiếp tục tăng và biên lợi nhuận của doanh nghiệp thu hẹp, chúng ta có thể chứng kiến một kịch bản mà Fed phải đối mặt với cả áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất lẫn áp lực kinh tế để duy trì ổn định. Đó là một ranh giới khó khăn để bước đi.”

Tiền điện tử tăng trưởng — Nhưng không thiếu những tranh cãi

Một trong những yếu tố bất ngờ nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump là sự đón nhận công khai tiền điện tử của chính quyền ông. Vào tháng 3, Nhà Trắng đã công bố việc thành lập một kho dự trữ bitcoin chiến lược, và ngay sau đó, memecoin chính thức của Trump — được gọi là $TRUMP — đã được ra mắt. Mặc dù giá trị thị trường của đồng tiền này đã tăng vọt, nó cũng làm dấy lên tranh luận về đạo đức.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã phản ứng bằng cách thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử nhằm làm rõ các yêu cầu đăng ký và xây dựng một khung pháp lý mới cho lĩnh vực này. Sự ủng hộ của Trump đối với các sáng kiến Web3 và việc đưa những nhân vật ủng hộ tiền điện tử vào chính phủ khiến nhiều người tin rằng điều kiện pháp lý của Mỹ đối với tài sản kỹ thuật số có thể được nới lỏng trong năm tới.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc một tổng thống đương nhiệm quảng bá một memecoin cá nhân đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về xung đột lợi ích. “Có nguy cơ rằng uy tín của tiền điện tử bị suy giảm bởi thương hiệu chính trị,” Barrett nói. “Để ngành này trưởng thành, nó cần gấp rút có sự rõ ràng về pháp lý.”

Hiệu ứng lan tỏa toàn cầu và tác động đối với Vương quốc Anh

Tác động của các chính sách của Trump vượt xa biên giới Hoa Kỳ. Tại Vương quốc Anh, các doanh nghiệp đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Việc giảm thương mại Mỹ-Trung có thể mở ra cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà thuế quan khiến hàng hóa Mỹ hoặc Trung Quốc kém cạnh tranh hơn. Đồng thời, giá năng lượng cao hơn, do sự thay đổi trong dòng chảy thương mại Mỹ-EU, có thể gây áp lực lên lạm phát ở châu Âu.

Các nhà sản xuất Anh cũng đang chuẩn bị cho những thay đổi trong chế độ hải quan và phân loại. Khả năng áp dụng chính sách nhập khẩu nghiêm ngặt hơn của Mỹ có thể dẫn đến sự phức tạp gia tăng, chi phí tuân thủ cao hơn và thời gian giao hàng kéo dài. Đối với các công ty Anh trước đây tập trung vào thị trường EU, đây có thể là thời điểm để khám phá việc đa dạng hóa sang các khu vực Mỹ hoặc châu Á-Thái Bình Dương.

“Chủ nghĩa bảo hộ luôn đi kèm với người thắng và kẻ thua,” Barrett nói. “Thách thức là đánh giá mức độ phơi nhiễm, hành động quyết đoán và đi trước những thay đổi trong nhu cầu toàn cầu.”

Thị trường biến động và một tương lai chưa được định hình

Khi các nhà đầu tư nhìn lại sáu tháng thay đổi nhanh chóng, những tác động dài hạn của nhiệm kỳ thứ hai của Trump vẫn đang dần hé lộ. Cục Dự trữ Liên bang dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,4% trong năm 2025, giảm từ 2,4% trong năm 2024. Mặc dù lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát, sự kết hợp của các thay đổi chính sách — từ thuế quan và cắt giảm thuế đến quy định về tiền điện tử và mở rộng tài khóa — tiếp tục tạo ra những bất ổn cho thị trường tài chính.

Tuy nhiên, bất chấp sự biến động, một số nhà đầu tư vẫn giữ thái độ lạc quan thận trọng, chỉ ra lợi nhuận doanh nghiệp bền vững, thị trường lao động ổn định và tiềm năng cho các cải cách cấu trúc.

“Đây không phải là thời điểm để chủ quan,” Barrett kết luận. “Các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên của thị trường bị chi phối bởi chính sách, nơi một sắc lệnh hành pháp có thể định hình lại sân chơi toàn cầu chỉ trong một đêm.”

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.