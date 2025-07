EBC Financial Group：「World Finance Forex Awards 2025」で受賞

EBC Financial Group:「2025 World Finance」で「最も信頼される FX ブローカー」および「最優秀取引プラットフォーム」を受賞しました。

EBCは2年連続で「最も信頼されるブローカー」に選ばれ、2023年以来2度目の「最優秀取引プラットフォーム」も獲得し、3年連続の受賞となりました。

LONDON, UNITED KINGDOM, July 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(EBC)は、「World Finance Forex Awards 2025」において、「最も信頼されるブローカー」と「最優秀取引プラットフォーム」に選出され、グローバル市場において安全で革新的、かつ顧客中心の取引ソリューションを提供するリーダーとしての地位を改めて示しました。

EBCは、これまでに「最優秀CFDブローカー」「最優秀FX取引プラットフォーム」「最優秀取引執行」などの部門で受賞しており、今回で3年連続の受賞となります。2025年の受賞は、競争と規制がますます激化する金融環境において、同社が安定した成果を挙げ続けていることを反映しているといえます。

EBC(英国)CEOのデイビッド・バレット氏は次のように述べています。「今度の受賞は、クライアントにとって最も重要である信頼性とパフォーマンスが評価されたという点で、非常に意義深いものです。スピードと精査、そして変化する期待に満ちた環境で、EBCは、クライアントが信頼できるブローカーであることに誇りを持っています。今回の受賞は、当社の各法人および世界中のチームによる総合的な努力の賜物です。こうした受賞は、私たちが引き続き業界の基準を引き上げていく責任を持っていることを強く意識させるものです。」

グローバル市場において信頼性を確立

「最も信頼されるブローカー」賞は、最高水準の誠実性、投資家保護、そして長期的な責任を維持している企業に贈られるものです。規制の監視が強まり、投資家の期待が変化するなかで、この栄誉は、EBCが業務の透明性、強固なガバナンス、そして倫理的な顧客対応に真摯に取り組んでいる姿勢を裏付けるものです。

EBCは、各法人を通じて世界中の多様な顧客層にサービスを提供しており、その成長を持続可能なものとするうえで、明確な規制と信頼性の確保が不可欠です。EBCは、強固な内部管理体制、顧客教育、リスク意識の高い企業文化を通じて、グローバルなコンプライアンス体制を支えています。

テクノロジーによる取引革新の推進

「最優秀取引プラットフォーム」賞は、迅速・安定・柔軟な取引環境を提供するための、EBCによる取引インフラへの継続的な投資が評価されたものです。EBCのプラットフォームは、個人投資家、プロフェッショナルトレーダー、機関投資家のいずれにも対応できるよう設計されており、主要な金融ハブに設置された専用サーバーを通じて、最速20ミリ秒の約定速度を実現。最適価格のためのスマートオーダールーティングシステム、高度なプラグインや分析ツールなど、多様な取引スタイルに合わせた機能を備えています。

マルチアセット対応とシームレスなユーザーエクスペリエンスにより、ボラティリティの高い市場環境でも自信を持って複雑な戦略を実行できるよう設計されています。

EBCは、主要金融市場における事業拡大を進めながら、プラットフォーム機能の強化、銘柄の多様化、リスク管理ツールの充実を図っています。当社は、誠実さを基盤とし、革新によって支えられた透明性の高い顧客主導のサービスを提供し続けることに尽力しています。国際的なプレゼンスを拡大する中で、世界中の投資家にとってより安全で効率的、かつ包括的な取引環境の形成に貢献することを目指しています。

「World Finance」のチーフ・プロジェクト・オフィサーのシリル・ジョーンズ氏は「EBCは、FX取引の主要分野において卓越した実力を発揮し、『最も信頼されるブローカー 2025』および『最優秀取引プラットフォーム 2025』の両賞を受賞しました。当社の透明性、規制順守の徹底、そして一貫して高水準の顧客サービスへの取り組みは、競争の激化する市場において際立った存在です。審査委員会は、EBCの取引プラットフォームのシームレスな操作性と高度な約定能力に特に感銘を受け、分野の中でも群を抜いていると評価しました。EBCは、信頼と革新をもって業界をリードする企業の模範です。」と述べました。

「World Finance Forex Awards」は、イギリスのWorld News Mediaが発行する有力金融誌『World Finance』が毎年主催しており、受賞者がシニアレベルの金融・ビジネスジャーナリスト、専任調査チーム、読者からのインサイトに基づいて審査委員会によって選出されます。審査では、企業のパフォーマンス、透明性、グローバル市場における影響力が総合的に評価されます。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.