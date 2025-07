PositiveSingles lança versão em português para apoio e encontros entre pessoas com ISTs

Maior comunidade global de namoro para pessoas com ISTs lança versão em português para apoiar usuários no Brasil, Portugal e outros países lusófonos.

Todos merecem conexão, apoio e amor — independentemente do diagnóstico” — Dani Johnson

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- PositiveSingles , a maior comunidade online de namoro e apoio para pessoas que vivem com herpes, HIV/AIDS, HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), anunciou o lançamento da versão em português de seu site. Esta atualização reforça o compromisso contínuo da plataforma em atender às necessidades da crescente base de usuários de língua portuguesa, especialmente no Brasil, em Portugal e em outras regiões lusófonas.Ao oferecer serviços de apoio e encontros em português, o PositiveSingles busca alcançar usuários que enfrentam estigmas, isolamento social ou barreiras linguísticas ao procurar conexão e suporte. A nova versão local do site foi desenvolvida para proporcionar um espaço seguro e acolhedor, onde falantes de português possam compartilhar experiências, construir relacionamentos significativos e acessar conteúdos relevantes sobre saúde e estilo de vida.Dani Johnson, supervisora de produto do PositiveSingles, comentou:"Recebemos muitos pedidos de usuários do Brasil e de outros países lusófonos solicitando uma versão do site em sua língua materna. Sabemos que a linguagem tem um papel fundamental na criação de confiança — especialmente quando lidamos com temas delicados como viver com uma IST. Esta nova versão garante que esses usuários se sintam verdadeiramente compreendidos e apoiados.”Dani acrescentou:"Nossa missão sempre foi baseada em empatia e fortalecimento. Seja para encontrar o amor, fazer amizades ou simplesmente conversar com alguém que compreenda sua jornada, o PositiveSingles está aqui como um espaço seguro — e agora podemos oferecer isso também às comunidades de língua portuguesa.”A crescente necessidade de comunidades online seguras e livres de estigma inspirou o desenvolvimento da nova versão em português, permitindo que o PositiveSingles atenda de forma mais eficaz a sua base de usuários diversa e global.Principais recursos da versão em português do PositiveSingles incluem:● Privacidade e anonimato – Os membros podem criar perfis sem fornecer informações identificáveis e têm controle total sobre suas configurações de privacidade.● Suporte localizado – Toda a navegação, fóruns, conteúdo do blog e recursos de saúde estão disponíveis em português, garantindo facilidade de uso e relevância cultural.● Encontros e amizades – Ferramentas de compatibilidade e salas de bate-papo temáticas ajudam os usuários a se conectarem com outras pessoas que entendem a vida com uma IST.● Conteúdo sobre saúde e bem-estar – Artigos e histórias reais compartilhadas pela comunidade oferecem apoio emocional e informações práticas para combater o estigma.Com esta expansão, o PositiveSingles continua sua missão de oferecer privacidade, apoio e conexão comunitária para pessoas afetadas por ISTs. A versão em português do site já está no ar — oferecendo um ambiente seguro, compreensivo e inclusivo para que solteiros de língua portuguesa possam se conhecer, se conectar e prosperar.Sobre o PositiveSinglesO PositiveSingles é a maior e mais confiável plataforma de namoro e apoio para pessoas que vivem com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo herpes (HSV), HPV, HIV/AIDS e outras. Desde sua fundação em 2001, o PositiveSingles tem se dedicado a criar um ambiente seguro e livre de estigmas, onde os membros podem se conectar com outras pessoas que compreendem suas experiências. A plataforma oferece perfis confidenciais, bate-papo privado, fóruns da comunidade e conteúdos especializados — tudo pensado para empoderar os usuários e promover compaixão, dignidade e conexões significativas. O PositiveSingles está agora disponível em vários idiomas.Para saber mais, acesse www.PositiveSingles.com ou baixe o aplicativo para iOS e Google Play.

