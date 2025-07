Lioran Vesse révèle Orbis IA 6.0 avec École de commerce Valmont

Lioran Vesse lance Orbis IA 6.0 avec École de commerce Valmont, une avancée IA pour un investissement plus simple, humain et accessible.

PARIS, PARIS, FRANCE, July 11, 2025 / EINPresswire.com / -- École de commerce Valmont , institution pionnière dans l’intégration de l’intelligence artificielle à la formation financière, annonce le lancement officiel d’ Orbis IA 6.0 , une technologie de trading intelligent développée sous la direction de son fondateur, Lioran Vesse . Cette innovation de nouvelle génération marque un tournant décisif dans la manière dont les investisseurs accèdent, comprennent et maîtrisent les marchés financiers.Orbis IA 6.0 est conçu pour répondre aux défis contemporains de l’investissement. Il allie apprentissage automatique, analyse émotionnelle et traitement multimodal, afin d’offrir une lecture précise, contextuelle et en temps réel des dynamiques de marché. L’objectif est clair : simplifier l’investissement, en le rendant plus intuitif, prédictif et accessible, même pour les profils non techniques.« L’investissement ne doit plus être une source d’anxiété. Grâce à Orbis IA 6.0, nous permettons aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs décisions tout en bénéficiant d’une analyse avancée et bienveillante », déclare Lioran Vesse, professeur et directeur de l’École.Une réponse concrète aux besoins des investisseurs modernesL’environnement financier mondial évolue rapidement. Volatilité des marchés, flux d’informations massifs, complexité croissante des produits financiers : les défis s’accumulent pour les investisseurs individuels comme professionnels. Face à cela, École de commerce Valmont s’est donnée pour mission de développer un système comme Orbis IA 6.0, capable de traduire la complexité en clarté, en s’appuyant sur les technologies les plus avancées en intelligence artificielle.Orbis IA 6.0 permet notamment :L’analyse en temps réel de données issues de sources multiples (marchés, médias, réseaux sociaux)L’interprétation des émotions collectives pouvant influencer les tendancesL’adaptation automatique des stratégies en fonction du profil de risque et du contexte macroéconomiqueUne interface intuitive favorisant la prise de décision rapide et éclairéeUne approche pédagogique fondée sur l’autonomie et la confianceAu-delà de l’outil technologique, cette initiative s’inscrit dans une vision éducative forte. École de commerce Valmont intègre Orbis IA 6.0 au sein de ses programmes pour former une nouvelle génération d’investisseurs capables d’agir de manière éclairée, structurée et responsable. Le système n’est pas réservé aux experts : il a été pensé pour tous ceux qui souhaitent apprendre à investir avec sérénité et efficacité.« Nous croyons que chacun peut apprendre à investir, à condition de disposer des bons outils, de la bonne méthode et d’un accompagnement éthique », souligne Lioran Vesse.Avec Orbis IA 6.0, École de commerce Valmont confirme sa position en tant que référence européenne de la finance intelligente, plaçant l’humain au cœur de la technologie.Clause de non-responsabilité :Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni une offre d’investissement, ni un conseil financier, juridique ou fiscal. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes à la date de publication, mais peuvent être sujettes à des modifications. Les lecteurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter un professionnel avant toute décision financière.

École de commerce Valmont : Apprendre à investir autrement

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.