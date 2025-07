Comments Accepted on Draft of Carpenter Co.’s First-Time Title V Air Quality Permit

The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) is now accepting public comments on a draft Title V air quality permit for Carpenter Co., an expanded polystyrene manufacturer in High Point, Guilford County.

Carpenter Co. previously held a synthetic minor air quality permit from DAQ that capped its emissions below major-source thresholds of 100 tons per year. In 2022, Carpenter Co. received a state construction and operation permit, allowing it to emit pentane, a volatile organic compound (VOC), at major-source levels. However, the facility’s actual emissions have remained at minor-source levels.

The 2022 permit also required Carpenter Co. to apply for and obtain a major-source Title V permit. This proposed Title V permit would limit the facility’s VOC emissions to 250 tons per year to avoid triggering Prevention of Significant Deterioration permitting.

The facility is classified as a minor source of hazardous air pollutants (HAPs) and is subject to federal rules for area sources of HAPs for its adhesive coating operations. The facility demonstrated that its emissions of toxic air pollutants will be below respective permitting rates.

The draft permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facility comply with emission standards, including applicable health-based standards, beyond the facility’s fence line. The facility would also be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

The Division will consider all public comments before making a final decision on the proposed permit. Comments or requests for a public hearing will be accepted until August 8, 2025. Comments can be emailed to daq.publiccomments@deq.nc.gov with “CarpenterCo.22C” in the subject line, or left via voicemail by calling 919-707-8726. Comments can also be mailed to:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Copies of the public notice, draft permit, draft permit review, permit application, draft community profile, and a one-page project fact sheet are available online.

If you need this information in Spanish, Urdu, Arabic, Lao, Swahili or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

Se aceptan comentarios sobre el borrador del primer permiso del título V sobre la calidad del aire para Carpenter Co.

La División de la Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte está aceptando comentarios públicos acerca del borrador del permiso del título V sobre la calidad del aire para Carpenter Co., un fabricante de poliestireno expandido en High Point, en el condado de Guilford.

Carpenter Co. tenía un permiso para una fuente menor sintética emitido por la División de la Calidad del Aire que limitaba sus emisiones por debajo de los umbrales de fuentes principales de 100 toneladas por año. En el 2022 Carpenter Co. recibió un permiso estatal de construcción y operación, lo que le permitió emitir pentano, un compuesto orgánico volátil, a niveles de fuentes principales. Sin embargo, las emisiones reales de la instalación se han mantenido en niveles de fuentes menores.

El permiso del 2022 también requería que Carpenter Co. solicitara y obtuviera un permiso del título V para fuentes principales. El permiso del título V propuesto limitaría las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de la instalación a 250 toneladas por año para evitar que se active el permiso de prevención de deterioro significativo.

La instalación está clasificada como una fuente menor de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP, por sus siglas en inglés) y está sujeta a las reglas federales para las fuentes de HAP en el área para sus operaciones de recubrimiento adhesivo. La instalación demostró que sus emisiones de contaminantes atmosféricos tóxicos estarán por debajo del índice de los permisos respectivos.

El borrador del permiso incluye condiciones que garantizan que los niveles medioambientales de todos los contaminantes emitidos por la instalación, más allá de sus vallas, cumplan con los estándares de emisión, incluidos los estándares de salud aplicables. La instalación también estaría sujeta a requisitos de mantenimiento de registros e informes, y a inspecciones periódicas.

La División considerará todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión final sobre el permiso propuesto. Se aceptarán comentarios o solicitudes de audiencia pública hasta el 8 de agosto de 2025. Los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a daq.publiccomments@deq.nc.gov, indicando “CarpenterCo.22C” en la línea deasunto, o se puede dejar un mensaje de voz en el 919-707-8726. También se pueden enviar comentarios por correo postal a:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Las copias del anuncio público, el borrador del permiso, el borrador de la revisión del permiso, la solicitud del permiso, el borrador del perfil de la comunidad y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.

Si necesita información en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíele un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

کارپینٹر کمپنی کے فرسٹ ٹائم ٹائٹل V ایئر کوالٹی پرمٹ کے مسودے پر تبصرے قبول کیے گئے۔

شمالی کیرولائنا ڈیپارٹمنٹ آف انوائرنمینٹل کوالٹی کا ڈویژن آف ایئر کوالٹی (DAQ) اب کارپینٹر کمپنی جو کہ ہائی پوائنٹ، گلفورڈ کاؤنٹی میں پولی اسٹیرین بنانے والی ایک توسیعی کمپنی ہے کے لیے ایک ڈرافٹ ٹائٹل V ایئر کوالٹی پرمٹ پر عوامی تبصرے قبول کر رہا ہے۔

کارپینٹر کمپنی نے پہلے DAQ سے مصنوعی معمولی ہوا کے معیار کا اجازت نامہ حاصل کیا تھا جس نے اس کے اخراج کو 100 ٹن سالانہ کی بڑے ماخذ کی حد سے نیچے رکھا تھا۔ 2022 میں، کارپینٹر کمپنی کو ریاستی تعمیرات اور آپریشن کا اجازت نامہ ملا، جس سے اس کو بڑے ماخذ کی سطح پر پینٹین، ایک غیر مستحکم نامیاتی مرکب (VOC) کا اخراج کرنے کی اجازت ملی تھی۔ تاہم، سہولت کا اصل اخراج معمولی ماخذ کی سطح پر باقی رہا ہے۔

2022 کے اجازت نامے کے لیے کارپینٹر کمپنی کو ایک بڑے ماخذ کے ٹائٹل V پرمٹ کے لیے درخواست دینے اور حاصل کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اہم ابتری کے حفظ ما تقدم کے تحریک کی اجازت سے گریز کرنے کے لئے یہ مجوزہ ٹائٹل V پرمٹ سہولت کے VOC کے اخراج کو 250 ٹن سالانہ تک محدود کر دے گا۔

اس سہولت کی درجہ بندی خطرناک فضائی آلودگی (HAPs) کے ایک معمولی ماخذ کے طور پر کی گئی ہے اور یہ چپکنے والی کوٹنگ کے کاموں کے لیے HAPs کے ایریا کے ذرائع کے وفاقی قوانین کے تابع ہے۔ اس سہولت نے ظاہر کیا کہ اس کے زہریلے فضائی آلودگیوں کا اخراج متعلقہ اجازت کی شرح سے کم ہوگا۔

مسودہ اجازت نامے میں ایسی شرائط شامل ہیں جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ سہولت کے ذریعے خارج ہونے والے تمام آلودگیوں کی محیطی سطح اخراج کے معیارات کی تعمیل کرتی ہے، بشمول قابل اطلاق صحت پر مبنی معیارات، سہولت کی باڑ کی سطح سے باہر۔ یہ سہولت ریکارڈ کیپنگ اور رپورٹنگ کے تقاضوں اور باقاعدہ معائنے کے ساتھ بھی مشروط ہوگی۔

ڈویژن مجوزہ اجازت نامے پر حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام عوامی تبصروں پر غور کرے گا۔ عوامی سماعت کے لیے تبصرے یا درخواستیں 8 اگست، 2025 تک قبول کی جائیں گی۔ تبصرے سبجیکٹ لائن میں "CarpenterCo.22C" کے ساتھ daq.publiccomments@deq.nc.gov پر ای میل کیے جا سکتے ہیں، یا 919.707.8726 پر کال کر کے وائس میل کے ذریعے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تبصرے مندرجہ ذیل پر بھی بھیجے جا سکتے ہیں:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, NC 27699-1641

عوامی نوٹس کی کاپیاں، اجازت نامے کے مسودے، اجازت نامے کے جائزے کے مسودے، اجازت نامہ کی درخواست، کمیونٹی پروفائل کا مسودہ، اور ایک صفحہ پر مشتمل پروجیکٹ حقائق نامہ آن لائن دستیاب ہیں۔

اگر آپ کو کسی دوسری زبان میں معلومات درکار ہوں تو 919.707.8446 پر کال کریں یا Shawn.Taylor@deq.nc.gov پر ای میل کریں۔

ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ໃນພາສາລາວ, ອີເມວ Shawn.Taylor@deq.nc.gov

Ukihitaji taarifa hii kwa Kiswahili, tuma barua pepe kwa Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

إذا احتجت إلى هذه المعلومات باللغة العربية، يُرجى إرسال رسالة بالبريد إلكتروني إلى Shawn.Taylor@deq.nc.gov