El Programa de Enfermería de SABER College Obtiene Acreditación Nacional de la NLN CNEA

SABER College se enorgullece en anunciar que su Programa de Grado Asociado en Enfermería ha obtenido la acreditación inicial de la NLN CNEA.

Este Reconocimiento Resalta el Compromiso de SABER College con la Excelencia Académica, el Éxito Estudiantil y el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Enfermería

Esta acreditación refleja años de planificación estratégica, evaluación continua del programa y un compromiso incansable con la calidad de la educación en SABER College” — Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College

MIAMI, FL, UNITED STATES, July 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College se enorgullece en anunciar que su Programa de Grado Asociado en Enfermería (ADN) ha recibido la acreditación inicial por parte de la National League for Nursing Commission for Nursing Education Accreditation (NLN CNEA). Este prestigioso reconocimiento, otorgado el 23 de junio de 2025, reafirma el compromiso de SABER College con la excelencia académica, el éxito estudiantil y el avance de la educación en enfermería en el sur de la Florida.

La decisión de acreditación es el resultado de un riguroso proceso de varios años, que incluyó un autoestudio integral, una evaluación en sitio realizada por un equipo de revisores expertos y una revisión formal por parte del Consejo de Comisionados de la NLN CNEA. Durante esta evaluación, SABER College demostró un cumplimiento total con los estrictos estándares de calidad de la acreditación NLN CNEA, que abarcan áreas clave como el diseño curricular, las calificaciones del profesorado, los resultados de aprendizaje estudiantil, los recursos institucionales y los procesos de evaluación del programa.

Para SABER College, este logro representa un hito en sus cinco décadas de servicio a la comunidad de Miami. Como institución enfocada en la educación orientada a la carrera, especialmente en programas de salud y educación de idiomas, SABER College considera esta acreditación como un paso fundamental para fortalecer su oferta educativa en enfermería y contribuir al desarrollo de una fuerza laboral de enfermería bien preparada en el sur de la Florida.

Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College, expresó su orgullo por este logro institucional y su importancia para los estudiantes, el cuerpo docente y la comunidad.

“Esta acreditación refleja años de planificación estratégica, evaluación continua del programa y un compromiso incansable con la calidad de la educación en SABER College,” afirmó Bonet. “Nuestro equipo directivo, el profesorado y el personal han trabajado de manera colaborativa y constante para desarrollar y mantener un programa que brinda a los estudiantes una educación en enfermería de alto nivel, basada en prácticas fundamentadas y con un enfoque centrado en el estudiante. Consideramos este reconocimiento de la NLN CNEA como un respaldo a nuestros esfuerzos y una motivación para continuar avanzando en nuestra misión.”

El impacto de esta acreditación va más allá del reconocimiento académico. Para los estudiantes actualmente inscritos en el Programa de Enfermería—y para aquellos que consideran inscribirse—esta designación ofrece una garantía clara de que su educación cumple con estándares nacionales reconocidos de calidad e integridad académica. Valida el plan de estudios del programa, su alineación con las prácticas actuales en enfermería y su eficacia para preparar a los estudiantes para las responsabilidades y desafíos de la profesión.

Sergio Wong, Director de Asuntos Ejecutivos de SABER College, destacó el valor estratégico que esta acreditación aporta a la institución.

“Lograr la acreditación de la NLN CNEA es un momento decisivo para SABER College,” señaló Wong. “Mejora nuestro perfil institucional, respalda nuestras estrategias de reclutamiento y envía un mensaje claro a estudiantes, organismos reguladores y socios educativos de que SABER College está plenamente comprometido a ofrecer una educación en enfermería de la más alta calidad académica. Este logro se alinea perfectamente con nuestra visión a largo plazo de crecimiento y excelencia institucional.”

Wong enfatizó que este reconocimiento fortalece la posición de SABER College dentro del competitivo panorama de educación superior en el sur de la Florida, abriendo oportunidades para nuevas asociaciones, desarrollo docente y participación comunitaria.

Pavel Pugh, MSN, APRN, CFNP, FEP, Director del Programa ADN, subrayó el papel esencial que desempeñaron el profesorado de enfermería y el equipo de liderazgo académico en la consecución de este logro.

“Nuestro profesorado ha demostrado un compromiso inquebrantable con el éxito estudiantil, la excelencia curricular y la mejora continua,” comentó Pugh. “Durante todo el proceso de acreditación, realizamos un examen detallado de cada componente de nuestro programa—desde la estructura curricular y el contenido de los cursos hasta las alianzas clínicas y las estrategias de evaluación.”

Pugh también resaltó la naturaleza colaborativa del proceso de acreditación. “Este logro es el resultado de un verdadero trabajo en equipo que involucró a profesores, administradores y personal de apoyo. Mantuvimos un diálogo reflexivo sobre las fortalezas del programa y las áreas de mejora, siempre con el objetivo de enriquecer la experiencia de aprendizaje del estudiante.”

De manera inmediata, SABER College comenzará a integrar el logotipo oficial de Programa Acreditado por la NLN CNEA en sus materiales institucionales. Esto incluye actualizaciones en el sitio web del colegio, folletos del programa, comunicaciones de admisiones, manuales estudiantiles y campañas de marketing. La nueva designación se destacará en materiales de reclutamiento estudiantil, iniciativas de alcance comunitario y presentaciones académicas.

“Esto es más que un logotipo; es un símbolo visible de confianza y calidad,” añadió Wong. “Queremos que cada estudiante potencial, socio clínico y miembro de la comunidad reconozca que SABER College cumple con estándares nacionales reconocidos en educación en enfermería.”

Bonet reafirmó el compromiso del colegio con la mejora continua de la calidad, enfatizando que la acreditación no es un punto final sino un proceso continuo.

“Nuestro objetivo de cara al futuro es construir sobre este impulso,” concluyó Bonet. “Seguimos comprometidos a evaluar nuestro programa de manera continua, incorporando retroalimentación de estudiantes, profesores y socios clínicos, e implementando mejoras que nos mantengan alineados tanto con los estándares de la NLN CNEA como con las necesidades cambiantes de la profesión de enfermería.”

Como parte de su compromiso para mantener el estatus de acreditación, SABER College cumplirá con todos los requisitos de informes de la NLN CNEA, incluido el monitoreo anual de resultados y las revisiones periódicas de reacreditación.

Fundado en 1972, SABER College ha sido una parte vital del panorama educativo del sur de la Florida, ofreciendo programas de grado y certificación en el área de la salud y la enseñanza de idiomas. La misión del colegio se centra en empoderar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarios para seguir trayectorias profesionales significativas y hacer contribuciones positivas a sus comunidades.

La National League for Nursing Commission for Nursing Education Accreditation (NLN CNEA) es una de las agencias de acreditación más respetadas dedicadas exclusivamente a la educación en enfermería. Su riguroso proceso de acreditación, basado en resultados, evalúa programas de enfermería en todo el país, con un enfoque sólido en la calidad académica, la integridad institucional y el logro estudiantil.

Para obtener más información sobre el Programa de Enfermería de SABER College y los beneficios de estudiar en una institución acreditada por la NLN CNEA, visite www.sabercollege.edu o comuníquese con la Oficina de Admisiones al (305) 443-9170.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.