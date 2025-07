Miami Barber Institute fortalece su liderazgo en educación vocacional con participación en revisión internacional

Luis Castillo, presidente de Miami Barber Institute, junto a la delegación internacional del COE durante la visita de acreditación en BTVI, Bahamas (junio 2025). Miami Barber Institute

El presidente del MBI, Luis Castillo, se une a equipo internacional de evaluación para reafirmar estándares globales en formación técnica profesional

MIAMI, FL, UNITED STATES, July 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Miami Barber Institute (MBI), una institución licenciada y acreditada por el Council on Occupational Education (COE), con sede en Miami, Florida, continúa fortaleciendo su papel como referente en la educación técnica profesional a nivel internacional. La institución se enorgullece en anunciar que su Presidente y Cofundador, Luis Castillo, quien además funge como Chief Administrator, fue seleccionado como evaluador oficial en una visita de acreditación internacional organizada por el Council on Occupational Education (COE), realizada del 16 al 20 de junio de 2025 en el Bahamas Technical and Vocational Institute (BTVI), ubicado en Nassau, Bahamas.

El objetivo de la visita fue llevar a cabo una evaluación institucional completa de BTVI como parte del proceso de reafirmación de acreditación del COE, una revisión exhaustiva que garantiza que las instituciones postsecundarias mantengan los más altos estándares de calidad educativa, resultados estudiantiles, infraestructura y cumplimiento normativo. La participación del Sr. Castillo refleja no solo su experiencia en el campo de la barbería y los servicios personales, sino también el prestigio que MBI ha consolidado como una institución líder en formación técnica y profesional.

Como parte del equipo evaluador, el Sr. Castillo fue asignado al Estándar 6 – Infraestructura Institucional, un componente que evalúa las condiciones físicas y digitales del entorno educativo, la accesibilidad, seguridad, y la disponibilidad de equipos e instalaciones para la enseñanza práctica. También tuvo a su cargo la revisión de programas técnicos directamente relacionados con las áreas de excelencia de MBI, incluyendo certificaciones en Barbería, Estilismo, Estética, y servicios de cuidado personal.

Luis Castillo fue seleccionado gracias a su liderazgo y al historial comprobado de MBI, donde dirige programas presenciales e híbridos acreditados, que atienden a una población estudiantil diversa, bilingüe y orientada al desarrollo profesional. Los programas de MBI están licenciados por el Departamento de Educación de Florida y acreditados por el COE, con un enfoque en la formación técnica aplicada, el emprendimiento y la superación social.

“Haber sido invitado a participar como evaluador del COE fue tanto un honor como una responsabilidad”, expresó Castillo. “Esta visita demostró cómo las instituciones pueden colaborar más allá de las fronteras para compartir buenas prácticas y elevar la calidad de la educación vocacional en beneficio de las comunidades.”

El equipo evaluador estuvo conformado por 13 miembros y 2 observadores oficiales, todos seleccionados por sus competencias en áreas específicas dentro de los diez estándares de acreditación del COE. La delegación incluyó representantes de instituciones públicas, técnicas y privadas de Estados Unidos, con experiencia en administración académica, evaluación curricular, planificación estratégica, servicios estudiantiles y gestión de recursos.

El equipo completo incluyó a:

. Kim Ziebarth, Comisionada Adjunta, Utah System of Higher Education – Líder del equipo

. Holly McClanan, Superintendente, Southeastern Technical Institute – Líder asistente

. Amit Shorewala, Director General, ACE Institute of Technology – Estándar 5: Recursos de aprendizaje

. Ahmad Dib, Enlace del COE, Nuvani Institute – Estándar 7: Recursos financieros

. Yokesha Greene, Enlace del COE, Williams Technical College – Evaluadora de programas técnicos (asistente administrativo, carpintería, electricidad)

. Melanie Beaver, Directora General, Beaver Beauty Academy – Estándar 3: Resultados del programa

. Latitia McCane, Directora General, The Apprentice School – Estándar 10: Servicios estudiantiles

. Debbie Harris, Directora General, Chester Career College – Estándar 8: Recursos humanos

. Amy Valdés, Directora General, Hollywood Career Institute – Servicios estudiantiles y programas técnicos relacionados

. Shannon Warren, Evaluadora Académica, Unitech Training Academy – Evaluadora de programas técnicos (energía solar, electrónica)

. Myra West, Evaluadora académica independiente – Evaluadora de programas de diseño y confección de modas

. Tangela Purifoy y Monique Campbell, Observadoras oficiales del COE

Durante la visita, el equipo llevó a cabo entrevistas con docentes, personal administrativo y estudiantes, además de recorridos por los laboratorios, talleres y aulas, revisión de planes de estudio, recursos pedagógicos y documentación institucional. La evaluación incluyó más de 30 programas técnicos, entre ellos mecánica automotriz, tecnología de la información, terapia de masajes, diseño de modas, estilismo natural, HVAC, y programas de barbería y estética.

Luis Castillo evaluó específicamente los siguientes programas:

. Certificado de Interés Especial (Niveles I a III) en Barbería, Barber Stylist, Estilista de Cabello, Estética

. Certificado de Interés Especial (Nivel I) Asistente de Barbería

. Infraestructura física, equipamiento e instalaciones

La presidenta de BTVI, Dra. Linda Davis, dio la bienvenida al equipo de evaluación al inicio de la visita y expresó el compromiso institucional de mantener la calidad y la mejora continua como pilares de su modelo educativo.

Para MBI, esta experiencia representó una oportunidad de colaboración internacional y de posicionamiento como una institución modelo dentro del sector técnico-ocupacional. También brindó la oportunidad de fortalecer vínculos con líderes de otras instituciones acreditadas, ampliar su red profesional y validar su enfoque educativo como uno alineado con estándares globales.

Este reconocimiento llega en un momento crucial para la educación vocacional a nivel mundial. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), más del 30% del crecimiento laboral proyectado hasta 2033 proviene de oficios que no requieren títulos universitarios tradicionales, sino certificados técnicos, licencias u otras credenciales postsecundarias. Al mismo tiempo, el National Skills Coalition informa que los trabajos de habilidades intermedias —aquellos que requieren más que un diploma de secundaria pero menos que una licenciatura— representan más del 50% del mercado laboral, mientras que solo el 43% de los trabajadores están capacitados para ocuparlos.

Instituciones como MBI y BTVI cumplen un papel fundamental al cerrar esa brecha, ofreciendo formación práctica, accesible y de alta calidad que responde a las demandas del mercado. En MBI, los estudiantes no solo aprenden técnicas de barbería, sino también habilidades empresariales, ética profesional, y servicio al cliente—todo ello necesario para construir una carrera sostenible o emprender su propio negocio.

“La participación del Sr. Castillo es reflejo del prestigio nacional que ha alcanzado como líder en la educación técnica”, señaló Tomas Castillo, Líder de Instructores y Cofundador de MBI. “Es un reconocimiento que también posiciona a nuestra institución como referente de calidad y compromiso social.”

Actualmente, MBI ofrece dos programas acreditados: el Programa de Barbería Restringida de 600 horas (modalidad híbrida) y el Programa de Barbería Profesional de 900 horas, ambos enfocados en preparar a los estudiantes para obtener su licencia en el estado de Florida y construir una carrera en la industria del cuidado masculino. La escuela ofrece clases en inglés y español, opciones de horario flexibles que incluyen sábados, un kit profesional de herramientas para cada estudiante, y acceso a ayuda financiera y beneficios del GI Bill® (Post 9/11) para veteranos.

“Nuestra visión siempre ha sido transformar vidas, y esta experiencia internacional fue un recordatorio de que ese impacto se multiplica cuando compartimos lo que hacemos con el mundo,” concluyó Castillo.

Acerca de Miami Barber Institute

Miami Barber Institute es una institución postsecundaria con licencia y acreditación nacional, ubicada en Miami, Florida. Ofrecemos un Programa de Barbería Restringida de 600 horas y un Programa de Barbería de 900 horas, ambos diseñados para preparar a los estudiantes para obtener la licencia estatal en Florida y tener éxito a largo plazo en la industria del grooming. Con enseñanza bilingüe, modalidad híbrida, horarios flexibles y mentoría profesional, MBI atiende a una población estudiantil diversa, incluyendo adultos en transición de carrera, veteranos, recién graduados de secundaria y emprendedores en formación. Estudiantes que califican pueden acceder a Ayuda Financiera y beneficios del GI Bill® (Post-9/11).

