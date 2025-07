全球房地產市場面臨前所未有挑戰 開發商轉向風水策略突圍

馬君程師傅出席房地產動工儀式 馬君程師傅親臨國内發展商地盤作風水規劃

HONG KONG, HONG KONG, July 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著香港房價自2022年以來下跌23%,美國商業地產空置率達18.6%,全球房地產市場正面臨嚴峻考驗。在此背景下,一種非傳統的市場策略正逐漸受到重視。面臨資金壓力的開發商開始尋求風水大師協助資產重新定位,部分案例顯示,經過風水調整後的項目銷售量提升達40-60%。

風水策略如何助力房地產轉型

多家面臨流動性危機的開發商已採用以下方法:

能量重新定位

✅ 調整建築入口以激活「財氣」

✅ 優化單位格局增強買家吸引力

✅ 根據天象週期選擇最佳推案時機

香港住宅項目實例

某開發商面臨18個月70%滯銷率:

✅ 進行全面風水評估

✅ 重新規劃示範單位與公共設施

✅ 選擇吉日重新開盤

成果: 3個月內銷售量提升28%

美國辦公空間改造案例

芝加哥開發商透過:

📍 識別最佳「陽氣」區域規劃共享空間

📅 配合飛星時序安排裝修時程

💰 6個月內達成72%出租率

歷史先例:2008年金融危機解決方案

在上次經濟衰退期間,MJC-FS.com曾為多家開發商提供服務:

✅ 重新平衡停滯項目的能量流動

✅ 確定最佳定價策略時機

✅ 優化銷售中心配置

MJC-FS.com創辦人暨執行長Warren Lau表示:「這些並非神秘手段,而是基於三千年環境心理學的戰略調整。當傳統行銷失效時,激活空間內在能量往往能釋放其市場潛力。」

當前市場重要性

隨著2025年前全球1.5兆美元商業地產債務到期,開發商正探索各種選項。風水調整通常僅佔項目價值的0.5-2%,但可能帶來:

• 30-50%的銷售速度提升

• 15-25%的溢價空間

• 改善融資條件

可用資源

開發商可獲取:

📊 免費線上課程:《房地產建築設計中風水學》

https://www.mjc-fs.com/online-classroom/real-estate-architectural-fengshui-design-online-class

📞 預約MJC-FS房地產專家諮詢:

Whatsapp: +852 62655776

服務房地產發展 | 你的綫上風水師 mjc-fs.com

