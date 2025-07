La Artista JoCa Presenta "Little Miss / Trauma Miss" Exposición Individual en Galería Manifesto

JoCa, una artista española, utiliza la estética 'glitch' para exponer el daño psicológico de los concursos de belleza infantiles

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- La artista española JoCa anuncia su exposición individual "Little Miss / Trauma Miss," que abre el 18 de julio en el Petit Salon dentro de la Galería Manifesto . Con la curaduría de Sway Consuelo Gaytán y Carlos Algara, esta colección de nueve pinturas al óleo examina cómo los concursos de belleza infantiles pueden generar daños psicológicos duraderos.Aspectos Destacados de la Exposición:• Primera exposición individual en el Petit Salon de Galería Manifesto• Simultánea con "El Lado Suave del Abismo" en el espacio principal de la galería• Presenta la distintiva estética "glitch" de JoCa aplicada a la pintura al óleo tradicional• Estructura narrativa de tres partes explorando la progresión del trauma• Obras originales al óleo con precios que van desde los $49,500 hasta los $121,000 MXN• 7 impresiones en giclée de la serie anterior de JoCa "Sense of Self" también estarán disponibles para compra con precios que van de 6 mil a 10 mil MXNEl Petit Salon proporciona un espacio de exhibición independiente dentro de Galería Manifesto, creando un ambiente íntimo para que los espectadores se involucren con el trabajo desafiante de JoCa. La artista emplea técnicas de distorsión visual—los rostros se difuminan y fragmentan—para representar la fractura psicológica causada por estándares de belleza tóxicos.Tres Series Documentan la Evolución del Trauma:"Little Miss: Planting the Seed" – Adoctrinamiento infantil"Trauma Miss: Living the Lie" – Lucha adolescente contra ideales impuestos"Full Immersion Miss: Embracing It, Passing It On, Regretting It" – Perpetuación y arrepentimiento en la edad adultaDe la declaración de la exposición: "Estos concursos, a menudo enmascarados como competencia inocente, son de hecho lecciones tempranas de auto-vigilancia, enseñando a las niñas que su valor está ligado a cómo se ven, cuánto pesan, y qué tan bien pueden conformarse."La ArtistaJoCa (nac. 1994, Madrid) trabaja a través de múltiples medios explorando identidad, tecnología, salud mental y transformación social. Actualmente con base entre Vancouver y Ciudad de México, su práctica artística combina retrato clásico con conceptos digitales contemporáneos. Exposiciones previas incluyen galerías en España, Canadá y Ciudad de México.La exploración de la artista del trauma de belleza refleja preocupaciones más amplias sobre salud mental, redes sociales, inteligencia artificial, y la construcción de identidad en espacios digitales—temas centrales en su práctica multidisciplinaria.Detalles de las Obras: La exposición presenta nueve obras al óleo sobre lienzo incluyendo:• "Nuclear Seed" (150 x 150 cm) – $121,000 MXN• Serie "Unexplained" (45 x 45 cm cada una) – $49,500 MXN• "Full Indoctrination" (65 x 65 cm) – $66,000 MXNAcerca de Galería ManifestoBajo la dirección de Katerine Bergengruen, Manifesto lidera el mercado del arte de México fomentando el coleccionismo como una práctica cultural fundamental. El Petit Salon de la galería presenta artistas contemporáneos y emergentes, ofreciendo un espacio íntimo para expresiones artísticas desafiantes.Detalles de la ExposiciónTítulo: Little Miss / Trauma MissArtista: JoCaCuradores: Sway Consuelo Gaytán y Carlos AlgaraApertura: 18 de julioLugar: Petit Salon, Galería ManifestoUbicación: Guadalajara, Jalisco, México

