La División de Recursos Hídricos del NCDEQ celebrará una audiencia pública sobre el borrador del permiso de vertido de aguas para la antigua planta de aluminio de Alcoa

La División de Recursos Hídricos (DWR) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NCDEQ) celebrará una audiencia pública el 19 de agosto con el fin de recabar comentarios sobre el borrador de la renovación del permiso para el Badin Business Park, una antigua planta industrial de aluminio de Alcoa Inc. situada en Badin, en el condado de Stanly. Información de la audiencia pública

Cuándo: martes, 19 de agosto de 2025, a las 6 p. m.

Dónde: Gene McIntyre Meeting Room at Stanly County Commons, 1000 N. First Street, Albemarle, N.C., 28001.

Registro: a las 5:30 p. m. comienza el registro para hablar en la reunión. La planta de productos de aluminio de Badin Business Park (BBP), también conocida como Alcoa Badin Works, cerró en 2010. Aunque la instalación ya no está en funcionamiento, la DWR regula las aguas subterráneas y pluviales que se vierten desde el emplazamiento en virtud de un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Contaminantes (permiso NPDES n.º NC0004308). El permiso se expidió por última vez en 2019 y se ha prorrogado a nivel administrativo. Hasta que el DWR renueve el permiso, Badin Business Park deberá seguir cumpliendo los límites establecidos en el permiso vigente. El permiso propuesto por la DWR seguirá exigiendo al Badin Business Park que controle los contaminantes en determinados puntos de vertido, que someta los resultados a pruebas en un laboratorio certificado por la DWR y que comunique dichos resultados a la DWR. Se han añadido requisitos de control adicionales al permiso, entre ellos el control de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), bifenilos policlorados (PCB) y metales en varios desagües que vierten a un afluente del arroyo Little Mountain Creek y al lago Badin (desagües 005, 012 y 013). El borrador del permiso de aguas residuales y los documentos relacionados están disponibles en línea en: avisos públicos. Además, los materiales, incluido el borrador del perfil de la comunidad, se pueden encontrar en el repositorio de documentos en línea del NCDEQ, Laserfiche: archivo de permisos en línea de Badin Business Park. Se pueden consultar copias impresas del borrador del permiso y los documentos relacionados en la Oficina Regional de Mooresville del departamento, situada en 610 E. Center Ave., Suite 301, Mooresville, N.C., 28115. Para concertar una cita para revisar los documentos, llame a Andrew Pitner, supervisor regional de la Oficina Regional de Mooresville, al 704-235-2100. No se permite sacar materiales de archivo de ninguna oficina de la DWR; hay fotocopiadoras disponibles que se pueden utilizar previo pago del costo correspondiente a la DWR, de conformidad con el Estatuto General 132-6.2. Además de expresar sus comentarios verbalmente en la audiencia, el público también puede enviar sus comentarios por correo postal o correo electrónico. Los comentarios públicos sobre la solicitud de permiso pueden enviarse a: Attn: Derek Denard, NPDES Wastewater Permitting, Attn: Badin Business Park Permit, 1617 Mail Service Center, Raleigh, N.C., 27699-1617, y deben tener matasellos anterior al 20 de agosto. Los comentarios públicos también pueden enviarse por correo electrónico a: publiccomments@deq.nc.gov. Incluya “Badin Business Park Permit” en la línea de asunto del correo electrónico. Se aceptarán comentarios por correo electrónico hasta las 5 p. m. del 20 de agosto. Todos los comentarios se tendrán en cuenta en la decisión final sobre la concesión del permiso y las condiciones del mismo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.