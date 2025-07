EBC Financial Group: 市場は、7月9日の期限を前にして、貿易ショックのリスクを過小評価していると警告 

EBC Financial Group:米国が新たな関税措置の発表を準備する中、政策の不確実性、市場の再調整、そして世界的な貿易フローの変化が投資家にもたらす影響とそのコストを慎重に見極めています。

ボラティリティが4ヶ月ぶりの低水準に近づき、リスク志向の資金流入が加速する中、トレーダーは世界貿易政策の破壊的な変化を過小評価している可能性があるといえます。

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- トランプ大統領による90日間の関税一時停止期限が7月9日に迫る中、世界市場は落ち着きを取り戻しつつあります。リスク選好度は回復し、ボラティリティは低下し、ポジションは楽観的な方向に傾いています。しかし、EBC Financial Group(EBC)のアナリストは、この表面的な落ち着きは、根深い構造的リスクを覆い隠している可能性があると指摘します。

EBC(英国)CEO、デビッド・バレット氏は「VIX指数は大幅に低下していますが、それは市場が落ち着いていることを意味するわけではありません。トレーダーが上昇を追い求める中で、ヘッジが解消されているだけです。私たちが懸念しているのは、貿易の流れを構造的に再編する可能性のある政策イベントに対する市場の備えが不十分に見えることです。何かが崩れれば、リスクオフの動きが反射的に急増する可能性があります」と述べました。

CBOEボラティリティ指数(VIX指数)は7月2日に16.64で引け、4ヶ月ぶりの安値となり、4月の高値52から大幅に下落しました。これはリスク資産への旺盛な資金流入を反映しているものの、EBCのアナリストは、VIXのようなボラティリティ指標はデリバティブ取引であり、センチメントそのものよりもポジションフローの影響を大きく受けると警告しています。世界的な貿易リスクが高まる中、ヘッジの解消がボラティリティを抑制している可能性があります。

リスク選好の回復 ― しかし、その持続期間は

7月2日は比較的閑散としていたものの、VIX指数はプレマーケット取引で一時17.37まで急上昇した後、16.64まで低下しました。これは、投資家の警戒感が依然として高いことを示しています。市場の過敏性は明らかで、日本の日経平均株価は同日、関税に関するニュースを受けて0.2%下落しました。

バレット氏は「市場はトランプ大統領がこれまでと同様に、利上げを控えると確信しているようです。しかし、自信は油断を生む可能性がある。そして、構造的な政策リスクに直面した油断は危険です。」と付け加えました。

一方、世界のファンドマネージャーは、特に貿易政策をめぐる地政学的緊張を第3四半期の主な懸念事項として引き続き挙げています。投資家は、半導体、自動車、家電製品など、サプライチェーンに影響を受ける資産からの資金流出を加速させています。

今後の注目点

関税が再導入された場合、EBCは資産クラス全体に波及効果が及ぶと予想しています。アジア太平洋地域の株式、特に日本やベトナムなどの国は、貿易をめぐる言説に依然として非常に敏感です。メキシコペソやベトナムドンなどの新興国通貨は下落圧力にさらされる可能性があり、一方で米ドルなどの安全資産への需要が高まる可能性があります。

EBCのアナリストは、関税に敏感な国の製造業PMIに加え、米国の工業製品、物流、そしてインドやブラジルといった代替サプライチェーン拠点に連動するETFのフローデータを注意深く監視することを推奨しています。世界的な貿易摩擦は中央銀行の金利正常化の軌道に影響を与える可能性があるため、連邦準備制度理事会(FRB)のコメントも重要です。7月9日の期限が正式な措置なしに過ぎたとしても、リスクの再評価は、既に有利なポジションを持つトレーダーにとって非対称的な機会を生み出している可能性があります。

関税をめぐる言説が拡大:日本が注目の中心に

当初は中国、メキシコ、ベトナムといった主要貿易相手国が注目の中心とされていましたが、トランプ大統領の最近の発言は、再選の可能性があれば日本も注目の中心となる可能性を示唆しています。ジャパン・タイムズ紙によると、トランプ大統領は貿易譲歩を確保するための新たな取り組みとして、日本からの輸入品に最大35%の相互関税を課す考えを示唆しています。これは中国が提案している水準をも上回るものです。

これは、特定の貿易上の不満から、より広範な黒字に基づくドクトリンへの移行を反映しており、これは長年の同盟関係や世界的な貿易規範にひずみをもたらす恐れがあります。

バレット氏は「関税はもはや貿易赤字の問題だけでなく、政治的シグナルを送る手段となっています。こうした政治化された貿易政策への移行は、特にテクノロジー、自動車、製造業といったセクターのボラティリティに直接的な影響を及ぼします」と付け加えました。

製造業が新たなリスクに直面

2018年から2019年の貿易戦争において、関税によるサプライチェーンの変化から恩恵を受けたベトナムとメキシコが、再び注目を集めています。

ベトナムは、米国による46%の関税賦課の脅威に直面しており、これは地域市場に不安を抱かせました。しかし、最近の交渉で暫定合意に至りました。ベトナムからの直接輸出には20%の関税が、ベトナムを経由して米国に輸送される製品には40%の関税が課されます。以前の提案より緩和されたものの、経済への影響は依然として深刻です。ベトナムの第2四半期のGDP成長率は7.6%と予測されていましたが、米国向け輸出が10%減少すると、成長率は0.8%ポイント押し下げられる可能性があります。IMFの予測では、関税をめぐる不確実性が続く場合、成長率は5.4%に減速すると警告されています。

メキシコも依然としてリスクにさらされています。新たな関税はまだ発表されていませんが、アナリストはCEPRの調査を引用し、2018~2019年の貿易戦争中、メキシコの輸出は貿易転換の恩恵を受け、同等の中国製品に25パーセントポイントの関税が課されるごとに4.2%の増加があったと指摘しています。

中国は依然として世界貿易リスクの中心

中国の貿易環境は、複雑な様相を呈しています。3月の輸出は前年比12.4%増の3,140億米ドルに達し、1,030億米ドルの黒字となりました。これは主に、予想される関税措置に先駆けた前倒しの出荷によるものです。

しかしながら、2025年5月には顕著な減速が見られました。輸出の伸びは前年比4.8%に鈍化し、輸出総額は3,161億米ドルとなりました。特に米国向け輸出は、関税の影響の高まりを反映して35%近く減少しました。それでもなお、中国の貿易黒字はわずかに拡大し、1,032億米ドルとなりました。

世界的な影響を及ぼすドクトリンの転換

トランプ大統領が提案した相互関税制度は、WTOの先例を覆すものです。施行されれば、ドイツ、韓国、日本といった米国の同盟国を含む黒字国に広範な関税が課され、世界のサプライチェーンが再構築される可能性があります。

多国籍企業にとって、選挙に左右される貿易政策の予測不可能性は、調達の意思決定を複雑化させます。米国の需要に依存する新興国にとっては、巻き添え被害の懸念が高まっています。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替(FX)の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

