Тарифын хугацаа ойртож байна: EBC Санхүүгийн Групп 7-р сарын 9-ний өмнөхөн худалдааны эрсдэл нэмэгдэж буйг анхаарууллаа

АНУ шинэ тарифын арга хэмжээг зарлахад бэлдэж буй энэ үед EBC дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд бодлогын тодорхойгүй байдал, зах зээлийн дахин үнэлгээ, худалдааны урсгалын өөрчлөлтийн зардлыг нухацтай авч үзэж байна.

Трампын “харилцан тарифын” санал зах зээлийн мэдрэмжийг дахин сэргээж; зах зээл тасалдалд бэлдэхийн хэрээр VIX индекс жилийн өмнөхөөс 38%-иар өсжээ

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ерөнхийлөгч Трампын 90 хоногийн тарифтай холбоотой завсарлага дуусах 7-р сарын 9-ний хугацаа ойртож буй энэ үед, дэлхийн зах зээл харьцангуй тайван байдалд байна. Эрсдэлд дурлах хандлага эргэн ирж, хувьсамтгай байдал буурч, зах зээлийн байршуулалт эерэг хандлагатай болжээ. Гэвч EBC Санхүүгийн Группийн шинжээчдийн үзэж буйгаар, энэ гаднах тайван байдал нь үндсэн бүтэцтэй холбоотой гүнзгий эрсдлийг нууж байж болзошгүй.

“VIX унаж байгаа нь зах зээл тайван байна гэсэн үг биш — энэ нь зүгээр л арилжаачид өргөтгөх боломж хайж, хеджүүдээ татаж буйн илрэл,” хэмээн EBC Санхүүгийн Групп (UK) ХХК.-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Баррет онцоллоо.

“Биднийг хамгийн ихээр түгшээж буй зүйл бол зах зээл боломжит бодлогын өөрчлөлтөд хангалттай бэлэн биш байгаа явдал. Хэрвээ ямар нэгэн өөрчлөлт гарвал, эрсдэлээс зугтах хурц хариу үйлдэл гарч болзошгүй.”

2025 оны 7-р сарын 2-нд CBOE-ийн Volatility Index (VIX) 16.64 дээр хаагдсан нь сүүлийн 4 сарын хамгийн бага үзүүлэлт байсан бөгөөд 4-р сарын 52-ын оргил үнэлгээтэй харьцуулахад нэлээд буурсан үзүүлэлт юм. Энэ нь эрсдэлт хөрөнгө рүү хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгааг харуулж буй ч, EBC-ийн шинжээчид VIX зэрэг хувьсамтгайн индексүүд нь шууд сэтгэл зүйгээс бус, харин байршуулалтын урсгалаас илүү хамааралтай байдгийг сануулж байна. Хеджүүдийн таталт нь хувьсамтгалыг бууруулж байгаа ч, дэлхийн худалдааны эрсдэл огцом нэмэгдэж байгааг мартаж болохгүй гэж тэд анхаарууллаа.

Эрсдэлд дурлах хандлага эргэн ирлээ — Гэхдээ хэр удаан үргэлжлэх вэ?

2025 оны 7-р сарын 2-нд зах зээл харьцангуй тайван байсан ч, VIX (Volatility Index) зах зээлийн өмнөх арилжаанд түр хугацаанд 17.37 хүртэл өссөн бөгөөд дараа нь 16.64 рүү буурсан нь хөрөнгө оруулагчдын болгоомжлол одоо ч өндөр байгааг илтгэж байна. Зах зээлийн мэдрэмж өндөр байгааг Японы NIKKEI 225 индекс мөн баталсан ба тарифтай холбоотой мэдээлэлд хариу үйлдэл үзүүлэн тухайн өдөр 0.2%-иар буурсан юм.

“Зах зээл Трамп өмнө нь татгалзаж байсан шигээ энэ удаа ч мөн буцна гэж итгэж байгаа бололтой,” хэмээн EBC-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Баррет нэмж хэлэв.

“Гэвч итгэлцэл нь хэт тайван байдлыг бий болгодог. Харин бодлогын бүтэцтэй холбоотой эрсдэлийн өмнө тайван байх нь аюултай.”

Дэлхийн сангийн менежерүүдийн анхаарал хаашаа чиглэж байна вэ?

Олон улсын сангийн менежерүүд 3-р улиралд геополитикийн хурцадмал байдал, ялангуяа худалдааны бодлоготой холбоотой асуудлуудыг гол эрсдэл гэж нэрлэж байна. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид нийлүүлэлтийн сүлжээнд өндөр өртөгтэй хөрөнгөөс гарах хандлага нэмэгдэж байгаа бөгөөд үүнд хагас дамжуулагч, автомашин, хэрэглээний цахилгаан бараа зэрэг салбар багтаж байна.

Арилжаачдын анхаарах дараагийн зүйлс

Хэрэв тариф дахин сэргэвэл, EBC-ийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар олон төрлийн хөрөнгийн ангилалд “долгион” маягийн урвал үүсэх магадлалтай.

Ази-Номхон далайн хувьцааны зах зээл (Япон, Вьетнам зэрэг орнуудад) нь худалдааны мэдэгдэлд маш өндөр мэдрэг хэвээр байна.

Гарагч зах зээлийн валютууд — тухайлбал Мексикийн песо, Вьетнамын донг – дарамтад орж болзошгүй.

Харин аюулгүй хөрөнгө болох АНУ-ын доллар-ын эрэлт нэмэгдэх хандлагатай байна.

EBC-ийн Зөвлөмж:

Тарифт мэдрэг эдийн засаг бүхий орнуудын Үйлдвэрлэлийн PMI (Purchasing Managers’ Index)-г нягт ажиглах;

АНУ-ын аж үйлдвэр, ложистик болон нийлүүлэлтийн сүлжээний өөр түнш орнуудтай (ж.нь. Энэтхэг, Бразил) холбоотой ETF-ийн урсгалын өгөгдөл-ийг анхаарах;

АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Банк (Federal Reserve)-ийн мэдэгдэл чухал ач холбогдолтой. Худалдааны хурцадмал байдал нь бодлогын хүүгийн чиглэлийг өөрчилж мэднэ.

Хэдий 7-р сарын 9-ний хугацаа ямар нэгэн бодит арга хэмжээ авалгүйгээр өнгөрлөө ч, эрсдэлийн дахин үнэлгээ аль хэдийн эхэлсэн байж магадгүй бөгөөд энэ нь зөв байр суурь эзэлсэн арилжаачдад нэг талыг барьсан (asymmetric) боломж олгож байна.

Тарифтай холбоотой мэдэгдэл өргөжиж байна — Япон дараагийн бай болох уу?

Эхэндээ АНУ-ын худалдааны бодлого нь Хятад, Мексик, Вьетнам зэрэг гол түншүүдэд төвлөрч байсан бол, сүүлийн үед Дональд Трампын хийсэн мэдэгдлүүд Япон улс ч мөн болзошгүй хоёр дахь бүрэн эрхийн хугацаанд онилогдож болзошгүйг示лэж байна. The Japan Times-ийн мэдээлснээр, Трамп Японы импортод 35% хүртэлх “харилцан” тариф ногдуулах санааг дурдсан нь Хятадад санал болгож байсан хэмжээнээс ч давсан түвшин юм. Энэ алхам нь худалдааны тохиролцоог шахах шинэ оролдлогын нэг хэсэг гэж үзэж байна.

Энэ нь тодорхой худалдааны гомдлоос илүүтэй төлбөрийн тэнцлийн ашигт суурилсан бодлогын өөрчлөлт рүү шилжиж байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь удаан хугацааны холбоотон харилцаа, дэлхийн худалдааны тогтолцоонд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

“Одоо тариф зөвхөн худалдааны алдагдлын тухай биш болсон—тэд улс төрийн дохионы хэрэгсэл болж хувирлаа,” хэмээн EBC Financial Group-ийн гүйцэтгэх захирал Дэвид Баррет мэдэгдэв.

“Худалдааны бодлогын улс төржилт нь хувьсамтгай байдалд шууд нөлөө үзүүлж байна. Ялангуяа технологи, автомашин, үйлдвэрлэлийн салбаруудад энэ нь илүү мэдрэгдэнэ.”

Үйлдвэрлэлийн төвүүд дахин эрсдэлд оров

2018–2019 оны худалдааны дайн-ын үеэр тарифын нөлөөгөөр нийлүүлэлтийн сүлжээ шилжиж, ашиг хүртсэн Вьетнам болон Мексик улсуудад дахин анхаарал хандуулж эхэлжээ.

Вьетнам 46%-ийн АНУ-ын тарифын аюултай нүүр тулж байсан нь бүс нутгийн зах зээлүүдийг түгшээсэн. Гэсэн хэдий ч, сүүлийн үеийн хэлэлцээрүүдийн үр дүнд урьдчилсан тохиролцоонд хүрсэн бөгөөд: Вьетнамаас шууд АНУ руу гарч буй экспортод 20%-ийн тариф, харин Вьетнамын нутгаар дамжин АНУ руу орж буй бараа бүтээгдэхүүнд 40%-ийн тариф ногдуулах болсон байна. Хэдийгээр өмнөх саналуудаас харьцангуй хөнгөрсөн ч, эдийн засгийн нөлөө бодитой байсаар байна. Вьетнамын 2-р улирлын ДНБ-ий өсөлт 7.6% гэж таамаглагдаж байсан ч, АНУ руу чиглэсэн экспорт 10%-иар буурвал өсөлт 0.8 нэгж хувиар багасах магадлалтай. ОУВС-гийн таамаглалаар, хэрэв тарифын тодорхой бус байдал үргэлжилбэл өсөлт 5.4% хүртэл саарах эрсдэлтэй байна.

Мексик ч мөн адил өртөх магадлалтай хэвээр байна. Шинэ тариф хараахан зарлагдаагүй байгаа ч, шинжээчид CEPR-ээс хийсэн судалгааг иш татан 2018–2019 оны худалдааны дайны үеэр Мексик худалдааны шилжилтээс ашиг хүртэж, Хятадын ижил төрлийн бүтээгдэхүүнд 25%-ийн тариф ногдуулах болгонд Мексикийн экспорт дунджаар 4.2%-иар өссөн гэж тэмдэглэж байна.

Хятадын худалдааны нөхцөл байдал харилцан адилгүй зурагтай байна. 3-р сард Хятадын экспорт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.4%-иар өсөж, 314 тэрбум ам.долларт хүрч, 103 тэрбум ам.долларын ашигтай гарсан. Энэ нь ирээдүйд ногдуулах магадлалтай тарифыг урьдчилан тооцож, урьдчилсан их хэмжээний тээвэрлэлтийг хийсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна.

Гэвч 2025 оны 5-р сард экспорт мэдэгдэхүйц саарсан үзүүлэлттэй гарсан. Жилийн дүнгээр өсөлт 4.8% болж удааширсан ба нийт экспорт 316.1 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Ялангуяа АНУ руу чиглэсэн экспорт бараг 35%-иар буурсан нь тарифын нөлөөлөл нэмэгдэж байгааг илтгэж байна. Үүний зэрэгцээ, Хятадын худалдааны ашиг бага зэрэг нэмэгдэж, 103.2 тэрбум ам.долларт хүрсэн үзүүлэлттэй байжээ.

Тунхаглалын түвшний өөрчлөлт дэлхий нийтийн үр дагавартай

Трампын санал болгож буй “харилцан” тарифын систем нь Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын (WTO) жишигтэй зөрчилдөхүйц алхам бөгөөд хэрвээ хэрэгжвэл Германи, Өмнөд Солонгос, Япон зэрэг АНУ-ын холбоотон орнуудыг ч хамарсан өргөн цар хүрээтэй тариф тогтоох магадлалтай. Энэ нь дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээг үндсээр нь өөрчлөх хүчтэй нөлөөтэй.

Олон улсын корпорациудын хувьд, сонгуулиар өдөөгдсөн худалдааны бодлогын тогтворгүй байдал нь түүхий эд, нийлүүлэгч сонгох шийдвэрийг улам хүндрүүлж байна. АНУ-ын эрэлтэд түшиглэсэн хөгжиж буй эдийн засгуудын хувьд, холбогдох хохирол амсах эрсдэл нэмэгдэж байна.

Энэхүү мэдээлэл нь EBC Financial Group болон түүний дэлхий даяарх салбар нэгжүүдийн ажиглалт, дүгнэлтийг тусгасан болно. Энэ нь ямар ч тохиолдолд санхүүгийн зөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж биш юм. Форекс болон Contracts for Difference (CFDs)-ийн арилжаа нь хөшүүргийн нөлөөгөөр богино хугацаанд их хэмжээний алдагдал хүлээх өндөр эрсдэлтэй тул бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй байж болзошгүй. Тиймээс арилжаанд оролцохоос өмнө өөрийн хөрөнгө оруулалтын зорилго, мэдлэг туршлага, эрсдэл хүлээх чадвараа сайтар үнэлэх шаардлагатай. EBC Санхүүгийн Групп болон түүний салбарууд энэхүү мэдээлэлд тулгуурлан гаргасан ямар ч хохиролд хариуцлага хүлээхгүй болно.

Макро төлөвлөгөөнөөс эхлээд геополитикийн шуурхай дүн шинжилгээг хүртэл — EBC Санхүүгийн Групп арилжаачдад зах зээлийн төвөгтэй нөхцөлд шийдвэр гаргах дэмжлэг үзүүлсээр байна. Илүү их мэдээллийг -с

www.ebc.com. -аас авна уу.

EBC Санхүүгийн Группийн Тухай

Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.

Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.

40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.

EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.

Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. https://www.ebc.com/

